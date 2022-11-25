15+ вещей, которые служат неприлично долго. И похоже, им вообще сносу нет
Некоторые старые вещи словно делали на века: они запросто дадут 100 очков форы новым. Например, холодильник 1950-х годов, который до сих пор исправно работает, или швейная машинка 1910 года, которая по-прежнему безупречно шьет. Мы обратились к фотографиям пользователей сети, которые поскребли по сусекам и явили миру вещи, которым как будто нет сносу.
«Отец подарил проигрыватель. Я просто подключил его, и он работает»
- У моего папы есть такой, служит с 1979 года. © Remote-Moon / Reddit
«Швейная машинка 1910 года, доставшаяся в наследство от моей прабабушки. Еще работает»
«Винтажный вентилятор у меня на работе по-прежнему мощно дует»
Плита 1956 года все еще отлично работает
«11-летняя клавиатура до сих пор мне превосходно служит»
Корзины для белья 1970-х годов
Этим ботинкам 21 год, подошвы заменялись 4 раза, а шнурки все еще родные
«Бритвенный станок 1965 года. Купил с рук и пользуюсь ежедневно уже 5 лет. Никаких нареканий»
«Получил от дедушки радио 1985 года»
Холодильник начала 1950-х. Работает, причем отлично сохранились все полки
«Овощерезка 1960-х годов — лучшая из тех, что у меня когда-либо были»
Камера 1960-х годов. До сих пор работает безупречно
Садовая тележка 1978 года
Порой издает странные звуки, но в целом отличный тостер
- Как давно он у вас? © popecosmicthefirst / Reddit
- Больше 16 лет. © BioFrosted / Reddit
«Миксер моей бабушки, выпущенный в 1970-е годы. Сейчас им пользуется мама»
Этой мультиварке 50 лет, и она до сих пор готовит семейные обеды без сучка и задоринки
А какая вещь служит вам верой и правдой долгие годы и даже не собирается приходить в негодность?
Фото на превью carpathian_crow / Reddit
AdMe/Народное творчество/15+ вещей, которые служат неприлично долго. И похоже, им вообще сносу нет
Поделиться этой статьёй