15+ жильцов, которые обнаружили в новом доме внезапный привет из прошлого

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Если вы когда-нибудь переезжали на новое место, то почти наверняка сталкивались с «подарками» от предыдущих жильцов. Трудно угадать, найдем ли мы просто горку мусора где-нибудь в углу, или коллекцию старинных книжек.

Мы в ADME обожаем разглядывать фотографии таинственных находок и гадать, какая история может за ними таиться.

«Внутри стены я нашел чемодан. Вот что в нем было»

«Предыдущий жилец выращивал тут ананасы»

«Почему-то в нашем съемном доме установлен кран без раковины»

Это может быть стол для чистки рыбы. Я видел такие у рыбаков в моем районе. © Dpickles230 / Reddit

«Я только что купил дом и нашел в нем старый противогаз»

«На чердаке моего нового дома я нашел сумку с кучей фотографий какой-то семьи»

«Не открывать до Рождества 1999 года».

«Я нашел на чердаке книгу. Она настолько старая, что фамилия Уильяма Шекспира написана без (латинской) буквы E»

По современным правилам английского языка фамилия английского драматурга пишется с буквой E после K — Shakespeare. В начале XVIII — конце XIX веков было принято писать без нее — Shakspeare.

«Переехала на новое место и вытащила детальку Lego из обогревателя»

«В новой квартире моей сестры душ показывает температуру воды»

Кто бы мог подумать, что прячется в этом маленьком ящике

Чтобы дверь открыли, нужно позвонить в колокол

«Насадка для душа в нашей новой квартире — это лейка для садового шланга»

«В домике-бунгало на заднем дворе есть фарфоровый питьевой фонтанчик»

«Это что, бумажная тарелка на потолке?»

Вероятно, это металлическая крышка на дымоходе, который когда-то был дровяной печью. © Unknown author / Reddit

«В подвале дома, который снимает моя мама, мы нашли набор карманных книг Шекспира конца 1800-х»

«Во дворе моего нового дома есть фонтан»

«Подруга сняла обои в новой квартире и обнаружила признание в любви»

«Я люблю Джо».

«В моем шкафу есть еще один крошечный секретный шкаф»

«У друга в квартире в стену встроены весы»

«Вот что встроено в держатель для туалетной бумаги в новом доме»

В доме моей бабушки есть такие. Это радиоприемник, который также можно использовать как рацию. © Blynasty / Reddit