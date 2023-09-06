16 человек, которые были готовы ко всему, но привалило откуда не ждали
В повседневной жизни мы то и дело сталкиваемся с непредвиденными ситуациями: то холодильник сломался, то машину кто-то поцарапал, то любимая кружка разлетелась вдребезги. Часто после таких неудач опускаются руки, особенно когда происходит череда подобных событий.
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Несмотря на то что жизнь периодически преподносит нам сюрпризы, которые еще долго не получится забыть, нужно смотреть на все с позитивом. Ведь как бы была скучна жизнь, если бы не случались небольшие казусы.
Фото на превью uwuchan27 / Reddit
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