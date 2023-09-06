16 человек, которые были готовы ко всему, но привалило откуда не ждали

В повседневной жизни мы то и дело сталкиваемся с непредвиденными ситуациями: то холодильник сломался, то машину кто-то поцарапал, то любимая кружка разлетелась вдребезги. Часто после таких неудач опускаются руки, особенно когда происходит череда подобных событий.

Кружка разбилась необычным образом

То чувство, когда подходишь к своей машине и понимаешь, что соседский ребенок сегодня прогулял урок рисования

Час запекал картошку, чтобы она была идеальной. А когда разрезал ее, меня ожидало это

В нашей коллекции есть еще одна статья про 20 человек, у которых все пошло, мягко говоря, не по плану.

Двухлетка положил мелки в посудомоечную машину. Это нельзя исправить

«Крышка из закаленного стекла пошла трещинами, и теперь у меня есть жареная смесь Шредингера»

«Вернулся домой после 2 недель отпуска и обнаружил, что газировка, которую я оставил в морозильной камере, взорвалась, и морозилка была открытой все 2 недели»

«Сварила яичко, решила остудить... Эх, хорошая была кастрюлька»

«Купил новую алюминиевую сковородку. При первом же использовании она просто расплавилась»

«Готовлю салат к ужину. Вместо петрушки решила взять орегано. Все хорошо, только у петрушки есть дозатор, а у орегано — нет»

«Хотел я тут перекусить. Намек понят»

«Одна ножка стола внезапно подкосилась во время обеда»

«Вернулся домой с работы в дождливый день и обнаружил протечку в крыше прямо над моим ноутбуком»

«Пыталась приготовить милые пироженки в виде свинок, а в результате получилось вот это»

«Мы с моей половинкой впервые решили снять квартиру вместе. 8 дней спустя»

«Угадайте, у кого закончилась краска»

«Мои носки перешли в „компактный режим“ после первой стирки»