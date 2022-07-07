16 человек, которым достаточно просто выйти из дома, чтобы наткнуться на нечто уму непостижимое
Некоторым из нас особенно везет на приключения: такие люди и шагу ступить не могут, не наткнувшись на что-то из ряда вон выходящее. Впрочем, каждый хотя бы раз в жизни оказывался на месте таких счастливчиков, порой успевая еще и запечатлеть «чудо чудесное и диво дивное» и пополнить галерею своего смартфона.
Мы в ADME нашли в сети 16 доказательств того, что даже обычный день в какой-то момент может подкинуть нечто экстраординарное.
1. «У меня закончился бензин, и я застрял в заставке Windows»
2. «Сегодня я увидел маленькую комнатку с двумя стульями и столом прямо в море»
3. «Встретила вот этого местного жителя у себя во дворе»
4. «Вот так у нас размещают холодильные установки»
5. Из-за яркого цвета неба здание выглядит так, словно его сильно отфотошопили
6. «Нашел на пляже раковину с ракушками на ней»
- А ты вообще уверен, что это ракушка? Больше похоже на окаменевшее сердце. © Awkward-Painting-591 / Reddit
7. «Дерево, которое я обнаружил во время своего похода, было поражено молнией и сгорело изнутри, но выжило»
8. «Видел несколько капель, которые переливались всеми цветами радуги. У каждой из них был свой оттенок»
9. «Сегодня я наблюдал радугу из-за облаков»
10. «Вот такую крошечную жабу я встретил в парке»
11. «На этого парня размером с кошку я натолкнулся несколько месяцев назад в очень сухой песчаной местности»
«Это самая большая ящерица из тех, что я когда-либо встречал».
12. Необычайно решительный тюльпан, проросший сквозь куст
13. «Вышел на улицу и наткнулся на половинку радуги. Она даже задвоилась немного»
14. Когда фантазия архитекторов бьет ключом
15. «Несколько раз замечал, как с моей веранды улетает одна и та же птица. Заинтересовался, вышел и нашел вот это в кашпо!»
16. «Сегодня увидела такой телефон на барахолке»
А вам приходилось сталкиваться с чем-то по-настоящему экстраординарным? Быть может, у вас даже остались фотографии необычных находок? Поделитесь ими с нами.
Фото на превью Magicord / Reddit
AdMe/Народное творчество/16 человек, которым достаточно просто выйти из дома, чтобы наткнуться на нечто уму непостижимое
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