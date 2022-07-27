16 человек решили похвастаться сногсшибательными находками
Оказывается, чтобы найти клад, вовсе необязательно участвовать в археологических раскопках. Порой достаточно просто хорошенько смотреть под ноги. Однажды ваша внимательность будет вознаграждена и в руки попадется не просто необычный камешек или шишка, похожая на ананас, а кольцо с бриллиантом.
Мы в ADME обратились к фотографиям пользователей сети, которые наткнулись на всякие диковинные вещи и решили похвастаться ими перед всем интернетом. А в бонусе расскажем, как неожиданная находка спасла людям отпуск.
«Шли с прогулки, смотрю, рядом с мусорным баком лежит что-то ну вот очень знакомое, прямиком из детства. Пригляделся: да это же сокровище! Коробка с японским роботом 1992 года выпуска в полном комплекте!»
«Обрезал ветку и обнаружил на ней старое гнездо колибри»
«Нашли на пляже агат»
«Мне попался помидор с заячьими ушками»
«Подобрал камень с отверстием внутри»
«Наткнулся на этот сундучок с сокровищами, когда копался во дворе»
«В лесу в стволе дерева обнаружил садового гнома»
«Я нашел камень такой же формы и размера, как медиатор»
«Отыскал пятилистный клевер»
Этот томат растет прямо среди мусора
«Подобрал шишку, которая напоминает ананас»
«Нашла камень в форме равнобедренного треугольника»
Гнездо прямо в мусорном баке
«В мусорном ведре мы нашли завернутые в список покупок 2 кольца с бриллиантами»
Бонус
- Однажды упала, когда каталась на лыжах. Чтобы на меня не наскочил какой-нибудь лыжник, я быстро начала отползать, даже не пытаясь встать. Рукой нащупываю что-то, а это ключи от машины. Спустилась вниз, объявили о находке по селектору. Оказалось, их уже 2 дня искали, море слез и куча нервов. Вот так случайно спасла людям отпуск. © Подслушано / VK
Представьте ситуацию: вы гуляете и вдруг замечаете, что на дорожке что-то блестит. Нагнетесь посмотреть, что это такое, или не станете заморачиваться и пройдете мимо?
Фото на превью emar1n / Pikabu
AdMe/Народное творчество/16 человек решили похвастаться сногсшибательными находками
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