16 человек решили похвастаться сногсшибательными находками

Оказывается, чтобы найти клад, вовсе необязательно участвовать в археологических раскопках. Порой достаточно просто хорошенько смотреть под ноги. Однажды ваша внимательность будет вознаграждена и в руки попадется не просто необычный камешек или шишка, похожая на ананас, а кольцо с бриллиантом.

Мы в ADME обратились к фотографиям пользователей сети, которые наткнулись на всякие диковинные вещи и решили похвастаться ими перед всем интернетом. А в бонусе расскажем, как неожиданная находка спасла людям отпуск.

«Шли с прогулки, смотрю, рядом с мусорным баком лежит что-то ну вот очень знакомое, прямиком из детства. Пригляделся: да это же сокровище! Коробка с японским роботом 1992 года выпуска в полном комплекте!»

«Обрезал ветку и обнаружил на ней старое гнездо колибри»

«Нашли на пляже агат»

«Мне попался помидор с заячьими ушками»

«Подобрал камень с отверстием внутри»

«Наткнулся на этот сундучок с сокровищами, когда копался во дворе»

«В лесу в стволе дерева обнаружил садового гнома»

«Я нашел камень такой же формы и размера, как медиатор»

«Отыскал пятилистный клевер»

Этот томат растет прямо среди мусора

«Подобрал шишку, которая напоминает ананас»

«Нашла камень в форме равнобедренного треугольника»

Гнездо прямо в мусорном баке

«В мусорном ведре мы нашли завернутые в список покупок 2 кольца с бриллиантами»

Бонус

Однажды упала, когда каталась на лыжах. Чтобы на меня не наскочил какой-нибудь лыжник, я быстро начала отползать, даже не пытаясь встать. Рукой нащупываю что-то, а это ключи от машины. Спустилась вниз, объявили о находке по селектору. Оказалось, их уже 2 дня искали, море слез и куча нервов. Вот так случайно спасла людям отпуск. © Подслушано / VK