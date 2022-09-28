16 отличников, чья судьба повернулась таким образом, что одноклассники аж присвистнули
«Садись, пять!» — от этой фразы школьник не ликует лишь в одном случае: если он отличник. Потому что слышит эти слова несколько раз в неделю и воспринимает хорошие отметки как нечто само собой разумеющееся. А также он уверен в своем большом будущем, которое ему пророчат взрослые. Но «прекрасное далеко» бывает порой и жестоким.
- Умный парень из моего класса никогда не ходил на вечеринки и не отдыхал от учебы. Потом он поступил в колледж и... пустился во все тяжкие. Поэтому вылетел оттуда через 2 года и в итоге устроился в Burger King. © suroptpsyologist / Reddit
- Я всегда была умницей и отличницей. Красный диплом. Очень важная, ответственная, перспективная работа. Знала, как разрулить любой косяк. В моих сутках было столько часов, сколько мне нужно.
А потом на глаза попалось объявление: «Требуется продавец в свадебный салон». С тех пор моя жизнь прекрасна. Я целый день провожу среди сказочной красоты. Ничего не решаю, никуда не спешу. Одеваю потрясающих девушек и делаю их счастливыми. Больше не хочу быть никаким перспективным специалистом. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Лучшая подруга в школе была отличницей. Все без исключения были уверены, что она поступит на факультет иностранных языков, но на экзамене она просто встала и ушла. «Почему?» — cпрашивали ее. Она сказала: «Я не желаю там учиться. Я знаю, что поступлю, но хочу-то быть биологом!» Ее мама не дала дочери выбора и заставила поступать в экономический.
Сейчас она самая обычная женщина. Так жаль. Я потом помогла ей устроиться в мою компанию. Но она до сих пор говорит, что хотела бы быть биологом. Вот так. © Ekaterina Potapova
- Я был лучшим учеником в классе. Мои родители хотели, чтобы я поступил в университет, но я отказался. Потому что решил посвятить свою жизнь кулинарному ремеслу. Я очень люблю дело, которым занимаюсь уже 3 года. © thebestpesho / Reddit
- Я работал с женщиной, у сына которой был IQ 180+. Он окончил школу в 14, колледж — в 16, после чего поступил на юридический факультет. На пороге 18-летия он заявил, что бросает учебу. Мать и отец потребовали, чтобы он тогда устроился на работу и платил за жилье сам. И тот пошел косить газоны и укладывать дерн. Мать умоляла его возобновить учебу, но он был неумолим.
Многие скажут, что он неудачник. И ошибутся. Потому что, будучи газонокосильщиком, он познакомился с красивой девушкой, женился и завел детей. Похоже, парень счастлив и доволен своим жизненным выбором. Я думаю, что это более ценно, чем всевозможные карьерные достижения. © Michael Tincher / Quora
- Школьная подруга, отличница и всеобщая гордость, мечтала поступить в ветакадемию. Родители встали горой: «Не будет интеллигентная девочка, медалистка, заглядывать под хвост собакам!» Выучилась на океанолога, попутно вышла замуж, что тоже не вписывалось в планы родителей.
Недавно виделись. Она, светясь от радости, сообщила, что идет учиться на кинолога и наконец-то бросает осточертевшее преподавание. Вопрос: родители, зачем? © Vares / ADME
- Мой IQ 145, и я чуть не облажался. Понимаете, у умных детей есть специфические проблемы. Учеба дается на ура, а ты пальцем о палец не ударяешь. Привыкаешь жить не напрягаясь. Поэтому мне было очень тяжело настроиться на упорный труд, когда появилась такая необходимость.
Короче говоря, университет я смог окончить лишь к 30 годам. И если бы я в 20 с небольшим не взял себя в руки, то не смог бы реализовать свой потенциал на работе. Хорошо, что я вовремя спохватился. Очень легко испортить себе жизнь, если у тебя высокий IQ. Особенно если у тебя высокий IQ. © Barcha-Schreuder / Quora
- Родственница окончила школу с золотой медалью, вуз — с красным дипломом, причем механический факультет. Сейчас работает администратором в маникюрном салоне. Не плачется, что жизнь не удалась, но все-таки грустит... © Марина Осипова
- У меня была одноклассница: хорошая девчонка, общительная, симпатичная. Училась на отлично. Мама ее очень контролировала. Окончила школу с медалью, потом с красным дипломом — престижный экономический вуз. Но на последних курсах порой замечал ее в плохих компаниях. Ну, думаю, протест против родителей, пройдет. А не прошло. Работала она кассиршей в мини-маркете, потом еще где-то, но не по профессии. Сейчас четверо детей от разных мужчин. Живет в моем подъезде. Ходит вечно неопрятная, грязненькая, пахнет тоже не очень. © nummud / Pikabu
- Самый умный парень из тех, что я когда-либо встречал, учился со мной в профильном инженерном классе. Он был лучшим из 600 учеников. По окончании учебы этот самородок не начал проектировать марсоходы и не занялся научными исследованиями. Он просто взял и устроился в инвестиционный банк на Уолл-стрит.
Парень был настолько умен, что уже в раннем возрасте понял: общество ценит специалистов по преумножению капитала куда больше исследователей и проектировщиков. © Peter Murton / Quora
- За мной в универе ухлестывал местный классический ботаник: в очках, за которыми почти не было видно глаз, с сальными волосами, в штанах до подмышек и старомодных рубашках, усыпанных перхотью. Звал на заумные мероприятия, дарил пыльные книги. Честно сказала, что он мне не нравится.
10 лет спустя узнала, что тот парень живет за границей в шикарной квартире, ездит на крутой тачке, преподает в университете, мотается по миру. Тут я должна сказать, что кусаю локти. Но нет. А все потому, что он по-прежнему выглядит не очень. Такие же очки, вещи, волосишки. И даже на фотографиях видна перхоть. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- У нас в группе учился очень умный парень. Выиграл олимпиаду, в которой участвовали студенты медицинских университетов. Когда мы прощались, я у него даже попросила автограф: «Распишись, а то станешь профессором и забудешь нас...» Недавно узнала, что он работает таксистом. © Марина Кокоева
- Много лет назад был у меня парень. Общались год, расстались по его инициативе. Он на 4 года старше, внешне не красавец, но умный и ученый. Студент-ботаник, короче. Это меня и привлекло. Первые отношения, первый опыт... Переживала, конечно, сильно. Но, как говорится, время лечит. И тут случайно попался на глаза видеорепортаж. Заведующий таким-то отделением, лаборатория такая-то... И вдруг на передний план выплывает круглый почти лысый карапуз необъятных размеров! В костюмчике и галстуке. Начинает что-то рассказывать. То, что это он, поняла по голосу. Упасть не встать! © Палата № 6 / VK
- В моей школе учился настоящий гений, который преуспевал по всем предметам. Он поступил в один из лучших медицинских университетов моей страны. Все думали, что станет хирургом.
Университет он окончил, но с врачеванием так и не сложилось. Сейчас он профессиональный боксер и даже выиграл несколько чемпионатов. © penguin_ag / Reddit
- В моем классе было всего 12 человек, и я — самая умная из них. Я отучилась в колледже, но боялась выпуска, потому что опасалась столкновения лицом к лицу с реальной жизнью. Появилась депрессия. Потом последовал первый брак, неудачный. Затем второй, удачный. Пока что. Теперь я бросила преподавательскую деятельность, наплевав на 8-летний стаж, чтобы заняться поисками работы в другой сфере. Впечатляюще, да? © Outsidethelines83 / Reddit
- Девочка-отличница, которая ушла из ненавистной школы после 8-го класса в техникум, выучилась на бухгалтера. В 36 лет стала директором завода по производству напитков в своем городке и пристроила всех безработных одноклассников. Эта девочка — я. © Инна Инна
А как сложилась жизнь отличников из вашего класса?
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