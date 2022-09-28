16 отличников, чья судьба повернулась таким образом, что одноклассники аж присвистнули

«Садись, пять!» — от этой фразы школьник не ликует лишь в одном случае: если он отличник. Потому что слышит эти слова несколько раз в неделю и воспринимает хорошие отметки как нечто само собой разумеющееся. А также он уверен в своем большом будущем, которое ему пророчат взрослые. Но «прекрасное далеко» бывает порой и жестоким.