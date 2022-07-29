16 мальчишек, которые так быстро изучают язык любви, что и взрослый мужик обзавидуется

Когда ребенок во 2-м классе говорит, что влюблен, это лишь означает, что ему интересно играть с той или иной девочкой или мальчиком. А вот к 6-му классу общение детей становится уже похожим на настоящие отношения: они могут вместе ходить на школьные танцы, гулять или смотреть кино.

Редакция ADME собрала истории, которые показывают, что, несмотря на свою невинность, детская влюбленность может быть достаточно сильной и даже запомниться на всю жизнь. А мальчишки порой способны проявлять не меньше романтичности и находчивости в любовных отношениях, чем взрослые мужчины.

В 8 лет я влюбился с первого взгляда в девочку из школы. Я чувствовал, что она откликалась на мои взгляды. Однажды я посмотрел фильм, в котором пара сочеталась браком в храме, кружась вокруг костра. Я спросил у мамы, зачем они это делают, и она объяснила: «Это ритуал, который объединит их навеки». Всю неделю я таскал бревна в ближайший храм и прятал их там. А потом повел свою любимую девочку туда. К моему отчаянию, бревна никак не разжигались. Тогда мы просто начали кружиться вокруг зажженной спички. Так нас и обнаружили... И отправили домой. И да, когда мы повзрослели, мы поженились, а эту историю вспоминаем со смехом. © unknown author / Quora

Всю неделю я таскал бревна в ближайший храм и прятал их там. А потом повел свою любимую девочку туда. К моему отчаянию, бревна никак не разжигались. Тогда мы просто начали кружиться вокруг зажженной спички. Так нас и обнаружили... И отправили домой. И да, когда мы повзрослели, мы поженились, а эту историю вспоминаем со смехом. © unknown author / Quora В детском саду Сережке нравилась одна девочка. Однажды он увидел, как Вовка забрал у нее лопатку и толкнул. Девочка упала, но не заплакала, а сердито посмотрела на Вовку. Сережка храбро набросился на обидчика. Вскоре лопатка оказалась у него, и он торжественно вернул ее девочке. А та взглянула на него глубокими глазами и сказала:

— Пойдем поиграем!

Сережка очень хотел сказать «да», но мальчишеские законы требовали другого.

— С девчонками не вожусь! — сказал он и пошел по своим мальчишеским делам. © smile / Pikabu

Cын с раннего детства был ценителем женской красоты. Помню, приходит из школы, 1-й класс. Счастливый, говорит, что влюбился. Спросила, в кого, а он: «В двух девочек сразу!» На мой вопрос, как так, говорит: «У одной такие прекрасные, умные глазки — смотрел бы и смотрел. А у второй... такой красивый, ангельский голосок... Слушал бы и слушал!» © Helena Bouziani

В детстве на прогулке в детсаду я нашел яму, полную лягушек. И от широты души решил подарить животин любимой воспитательнице, тете Наташе. Я подошел к мирно читавшей книгу девушке и со словами «Это вам подарок» сунул лягушек ей под нос. Она взвизгнула и отпрыгнула от меня. Но не зря я считал тетю Наташу лучшей: она сказала лягушек вернуть на место и растолковала, что не всем девушкам они нравятся, а вот цветы любят все. Через час меня нашли в километре от садика неистово рвущим ромашки. Я тогда не понял, почему плакала тетя Наташа. Наверное, цветы понравились. © ralfrofl / Pikabu

Мне было лет 9–10, и меня на все лето отправляли к бабушке на юг. И у меня в дачном поселке нарисовалось аж 2 кавалера. Блин, за мной в более взрослом возрасте не все мужики так ухаживали, как эти оглоеды! То букет цветов с поля притащат, то жабу с болота. Романтика! Страсти кипели не хуже, чем в сериалах. А на следующее лето обе их дачи были проданы, и так я в одночасье лишилась сразу 2 верных рыцарей. © Миранда Буш / ADME

Когда мне было 6 лет, соседской девочке Крисси подарили джип на батарейках. Ее папа увидел, с какой завистью я смотрю на него, и предложил мне прокатиться. Я прыгнул на водительское сиденье и позвал Крисси. Но она меня стеснялась. Тогда я похлопал по пассажирскому сиденью, приглашая ее сесть. Она покачала головой. Я сделал это снова. Она покачала головой. Я откинулся назад, похлопал по подголовнику пассажирского кресла, а руку оставил. Она пожала плечами и села. Увидев это, ее отец повернулся к моей маме и заявил: «Ваш сын никогда не будет встречаться с моей дочкой». © merlinious0 / Reddit

© merlinious0 / Reddit Ее звали Алена. Наши топчаны оказались рядом на пляже. Оказалось, что у нас с ней много общего. Мы вместе гуляли, смеялись, ели мороженое... Закружило, завертело... Это была любовь. Я сказал, что с курорта мы возвращаемся вместе ко мне. Она была согласна. Моя мама, узнав о моем решении, сказала: «А что я буду с вами делать?» Я ответил: «Как что?! Воспитывать!» 1983 год... Мне было 5, ей — 3. © Vlabodr / Pikabu

Было мне лет 11–12. В детском санатории мне приглянулась девочка Таня. Но я лишь тупо пялился на нее, стесняясь подойти. Лишь на дискотеке я решился пригласить ее на медляк. Потанцевали, я был несказанно рад, а после танца пошел попить водички до следующего медляка. Вхожу обратно и слышу, что играет тема из «Титаника». Нахожу Таню в толпе, беру ее за руку и веду танцевать. Что-то ей говорю, она что-то невнятно отвечает. Обнимаю ее уже крепче. И тут ко мне подлетает подруга Тани и начинает откровенно гнать на меня: «Зачем ты танцевал с Юлей? Они с Таней ненавидят друг друга». Так я понял, что с плохим зрением надо-таки носить очки. © SlonNaMillion / Pikabu

«Зачем ты танцевал с Юлей? Они с Таней ненавидят друг друга». Так я понял, что с плохим зрением надо-таки носить очки. © SlonNaMillion / Pikabu Мне было 11 лет. Объект моих воздыханий подарил мне журнал «Юный натуралист», и там между строк статьи о муравьедах микроскопическими красными буквами было написано «Я тебя люблю». У меня сердце аж заходилось от любви, но почему-то этот мальчик после признания начал меня избегать. Так я и не узнала, что же случилось с нашей любовью. © Наталья Добижа

Когда мне было 6 лет, моя семья переехала. По соседству я встретила 8-летнего мальчика, мы вместе играли и улыбались друг другу. Через год он сказал мне, что я ему нравлюсь. И тут папа уволился с работы и родители решили вернуться туда, откуда переехали. Я была расстроена, и этот мальчик тоже. А за день до отъезда он подошел ко мне, отвел меня подальше от остальных детей, встал на колено и подарил мне пластиковый «бриллиант». До сих пор храню его. © unknown author / Quora

Когда мне было лет 7, я положил глаз на симпатичную официантку и написал на столе номер домашнего телефона. Не знаю, как она перепутала каракули 7-летнего ребенка с почерком 40-летнего, но она решила, что это написал мой отец, и позвонила по этому номеру. А на звонок ответила мама и обвинила папу в измене. Услышав, как они орут ​​друг на друга, я решил им в конце концов сказать правду. Стоит ли говорить, что они до сих пор смеются, вспоминая это. © unknown author / Reddit

Услышав, как они орут ​​друг на друга, я решил им в конце концов сказать правду. Стоит ли говорить, что они до сих пор смеются, вспоминая это. © unknown author / Reddit Однажды я искала свое пропавшее обручальное кольцо из свадебного комплекта. И тут раздался звонок в дверь. На пороге была мама соседской девочки, Лоры, и она протянула мне мое кольцо. Оказалось, мой 3-летний сын влюбился в ее дочку и решил в знак помолвки подарить ей мою «обручалку». © Cheryl Barnes / Quora

Как-то ехала я в плацкартном вагоне с молодой мамой и ее сыном Андреем, ему было около 4 лет. Неподалеку ехала его ровесница, Танечка. За 2 суток дети сдружились, и, когда пришла пора родителям Танечки сходить на станции, Андрюша деловито стал вытаскивать свой чемоданчик. На вопрос мамы, куда он собрался, тяжело вздохнул и ответил: «За Таней. Я ее люблю». Тем временем поезд остановился, а Андрей, покатив свой чемоданчик, двинулся к двери. Его мама всячески звала его обратно, но он был непреклонен. Поймала она его перед самой лестницей на перрон и буквально втащила обратно. © marybb / Pikabu

Моему сыну было 5 лет. Пошли мы в ювелирный магазин. Он не мог оторвать глаз от витрины. Я ему говорю:

— Ты же мальчик, зачем тебе это?

— А я смотрю, что буду дарить своей будущей жене. © Irina Svirski

— Ты же мальчик, зачем тебе это? — А я смотрю, что буду дарить своей будущей жене. © Irina Svirski Лет 12 мне было. На занятии в бассейне самая красивая девочка нашего класса утопила свои очки и объявила, что поцелует того, кто их достанет. Никто из альфа-самцов не смог достать до дна. А я — пухляк, очки достал. Уже всплывая, я приготовил свои губы для поцелуя. Подаю ей очки, а она говорит, что это не ее. И уходит в раздевалку. Я снова нырять, но других очков на дне не было. Плохо я нырял. © Fatherbig / Pikabu

Подаю ей очки, а она говорит, что это не ее. И уходит в раздевалку. Я снова нырять, но других очков на дне не было. Плохо я нырял. © Fatherbig / Pikabu В нашем классе был закоренелый троечник Славик. Он неотрывно смотрел на меня года 3. Приходил к нашему дому, типа задание записать забыл. Покупал мне конфеты. Мне казалось, что мы просто дружили. Я вышла замуж и уехала в другую страну. А через 40 лет приехала к родителям, нагруженная, как лошадь, покупками. И вдруг непрерывный гудок джипа. Выскакивает из него огромный детина и вместе с покупками хватает меня в охапку и засовывает в машину. Ох, как я орала и даже кусалась! Это был Славик — удивительно, но он меня узнал, а нам уже было по 53 года. И вот он признался мне в любви. Оказалось, что он счастливо женат, но то чувство ко мне пронес через всю жизнь. © wacsakacsa / Pikabu