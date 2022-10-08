16 наглецов, которые твердо убеждены, что им все должны
Наверняка каждый из нас хоть раз да сталкивался с уникумами, у которых свой взгляд на нормы поведения. Такие считают, что весь мир крутится только вокруг них, и они без зазрения совести будут требовать, чтобы все исполняли их прихоти.
- Заехали в квартиру ниже новые жильцы. Делают ремонт — шум ежедневно с утра до вечера. Отношусь с пониманием, несмотря на то, что каждый день в обеденное время они мешают спать моему ребенку. Недавно эти соседи сверлили до 8 вечера, потом пришли к нам и заявили, что они тут устали и прилегли отдохнуть, а наш ребенок топает и мешает, оказывается. Наглость у людей зашкаливает! Готова была спустить их вниз по лестнице, откуда пришли. © Подслушано / Ideer
- Работаю с документами. Пришла клиентка, отдала документы, все сделали, забрала документы. Недели через две звонит, орет, скандалит: «Вы не отдали мои документы! Вы потеряли мои документы!» Менеджер в шоке. Точно помнит, что все отдала. Клиентка все забрала. Благо в офисе есть камеры. И хранятся записи с них. Нашли запись, где она забирает документы и кладет их в сумку. Запись клиентке показали. Мол, смотрите, мы вам все отдали:
— Отдали?
— Да.
— Вы забрали?
— Да.
— К нам претензий нет?
— Есть. Где мои документы?
— Мы не знаем. Мы отдали вам документы. Вы их забрали.
— И что? У меня-то их нет! © schewa666 / Pikabu
- Если мы с подругой выбираем косметику, а тестера нет, она просто берет с полки случайную вещь и тестирует ее. Затем она кладет ее обратно в упаковку и на полку. © chocolatechoux / Reddit
- Я был на корпоративе в игровой студии. Коллега привел свою невесту, и в итоге они весь вечер сидели напротив нас, а она без остановки рассказывала о том, что никогда не играла в видеоигры и считает их самой мерзкой и бессмысленной вещью на свете. Почему ты выходишь замуж за человека, который работает над видеоиграми? Почему ты тогда приходишь на такое мероприятие? Непонятно. © CerebusGortok / Reddit
- Люди бывают такими странными. Были с мужем на даче. Чистили пространство и потому вызвали грузчиков, чтобы кое-что перевезти бабуле в село. Выносят они вещи, какой-то мусор, и пока они занимаются своими делами, я беру себе шуруповерт и начинаю вывинчивать из стены шуруп. Спокойно, не спеша, уверенно.
И какой-то из грузчиков, проходя мимо, вдруг выдает что-то типа: «Ой, какая молодец! Ну и мастер! Прям как настоящий!» И хохоча идет себе дальше. А главное, сказанное было произнесено таким тоном, как будто я ребенок. Неужели они так редко видят женщину с инструментом? Муж со мной в этом вопросе был солидарен, однако и ругаться по этому поводу мы не сочли разумным. И все же не понимаю я этого. © Палата № 6 / VK
- Ехала однажды в поезде с ребенком, ему тогда было 4 года. У нас нижние места. Попутчики молодая пара, упорно сидели внизу и, кажется, спать не собирались. Нам рано утром выходить, поэтому часа через полтора попросила их освободить полки. И вдруг парень говорит девушке: «Все, ты спишь здесь». И опускает нашу нижнюю полку с заправленным бельем.
Я не сразу поняла, что происходит, потом напомнила, что полка наша. Девушка посмотрела обиженно и сказала, что они же едут до конца. Я ответила, что когда мы сойдем, они могут занять нашу полку и ехать до конца, а сейчас свои места займем мы сами. Нам сказали: «Ой, да пожа-а-а-луйста, кладите своего ребенка». И полезли наверх, где включили свет. Интересно, на что они рассчитывали. Очень странные молодые люди попались! © Татьяна Лобанова / ADME
- Недавно встретила знакомую, с которой дружили в детстве. Она предложила сходить семьями на шашлыки. Время подходит, звоню ей, чтобы все уточнить, а она не берет трубку. Думаю, ну, может, занята. Звонила ей еще дня 3. Запланированный день прошел, мы никуда не сходили. Через неделю пишет: «Одолжи денег». Я выпала с такой наглости. © Подслушано / Ideer
- У меня есть подруга, которая просто припоминает неуместные факты из вашей жизни. Ее очень трудно в этом уличить, потому что то, что она говорит, технически правда, просто это бестактно. Например, за ужином она сказала, что у одной из присутствующих девушек никогда не было парня и что это шокирует, хотя разговор даже близко не подходил к этой теме. © LittleSpits / Reddit
- Моя подруга придумывает разные предлоги, чтобы не ходить на особые мероприятия, такие как свадьбы, дни рождения, детские праздники. Но потом очень обижается, если ты не идешь на ее особые мероприятия. Она потеряла других друзей из-за этого и всегда находит способ обвинить другого человека. © queenniggula / Reddit
- Еду в метро, напротив сидят 2 парня, общаются на языке жестов и украдкой смотрят на меня. Вот только моя мама глухонемая, так что я сама прекрасно его понимаю. Они обсуждали мою фигуру. Поймала их взгляды и ответила на жестовом языке, что зато ноги у меня красивые. © oseledich / Pikabu
- Моя подруга практически всегда, когда говорит — кричит. Самый последний пример, который я могу вспомнить, — мы были в кофейне, там было еще около 5 человек. Все они либо молча читали, либо работали на своих ноутбуках. А она начинает слишком громко разговаривать с человеком, работающим за стойкой, который, как видно, чувствует себя неловко, а она просто продолжает кричать и смеяться так громко, что это похоже на гогот. © reddithatesmee / Reddit
- Были ли у вас когда-то неадекватные друзья? Я думала, что у меня нет, пока не произошло следующее. Моя на тот момент лучшая подруга была в сложном материальном положении. Поэтому, как хорошая подруга, когда она попросила у меня в долг круглую сумму, я помогла ей. Сказала, что может вернуть через 3 месяца.
Через неделю я от другой подруги узнаю то, что на одолженные деньги она уехала в отпуск! Тупо солгала мне в лицо, сделала вид, что нет денег даже на еду. А как итог, уехала на Бали. Я была в полнейшем шоке. Конечно же, я перестала с ней общаться. Деньги она мне так и не вернула. © Палата № 6 / VK
- Попросила у соседа маленький бур для перфоратора, ибо нужно было просверлить 3 отверстия для зеркала в ванной. Мы с мужем тоже перед этим помогали соседу, потому я так уверенно и написала ему с этой просьбой. И знаете что? Он сказал, что это не женское дело и мне стоит пойти приготовить мужу борщ, ибо с работы он придет явно голодный. Я вежливо поблагодарила за совет и сказала, что меня сам муж и попросил это сделать, ибо он знает, что я реально могу это сделать без всяких проблем.
Сосед не поверил. Набрал мужа. Далее со слов моего мужчины: прочитал лекцию о том, что я неправильная жена и что не должна даже озвучивать такие предложения и вообще думать о таком. Как вам? Но не в этом ирония. Пришел муж, взял-таки бур, и сосед пошел за нами. На вопрос «что он делает» ответил, что «контролирует, чтобы это делала не я». Занавес. © Палата № 6 / VK
- Вас когда-нибудь водили в ресторан, а в итоге приходилось платить вам? Вот со мной такая ситуация произошла. Однажды парень из универа пригласил меня в ресторан на ужин. Я давно ему нравилась, наверное, даже с первого курса, и в итоге я решила дать ему шанс. Ну вот мы встречаемся, и все вроде хорошо, заказываем много, что меня удивляет, и начинаем разговор.
Проходит часа 2, все уже съелось и выпилось, он отходит поговорить по телефону на улицу. В это время я просто сижу его жду, иногда поглядываю в телефон и читаю сообщения от подруги. Проходит 20 минут, и я спросила у официанта, не видел ли он молодого человека, на что он ответил, что тот уехал на такси. Вот после этого ходи по ресторанам. © Палата № 6 / VK
- Моя мама имеет степень магистра в области педагогики и в настоящее время получает степень доктора наук. Ее брат постоянно пытается учить ее чему-то о педагогике и говорит ей, что то, чему она учится, неправильно. Однажды я высказал ему, что она знает очень много о том, о чем говорит, не только из опыта, но и благодаря своему обширному образованию в этой области. А он сказал: «Боже, как долго ты собираешься использовать ее диплом в качестве аргумента». © iwannabefreddieHg / Reddit
- Мы с родителями переехали за границу, оставив брату нашу трешку после ремонта, так как он уже учился и не хотел переезжать. Он вскоре женился, они так и живут там с детьми. Недавно я вышла замуж, мы купили квартиру в ипотеку, но мои родители заплатили за ремонт. И вот невестка звонит родителям и плачется, что им тоже нужен ремонт, ведь у них все старое, а родители вместо этого мне излишества покупают. © Подслушано / Ideer
А как вы обычно реагируете на таких уникумов?
AdMe/Народное творчество/16 наглецов, которые твердо убеждены, что им все должны
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