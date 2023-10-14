16 невест, которые не мучились с поиском платья в магазине. Потому что сделали его своими руками

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Одна девушка рассказала, что свадебное платье обошлось ей всего-то в $ 30. Она связала его, пока ездила в автобусе. И, похоже, вдохновила многих мастериц. В этой подборке не только вязаные, но и сшитые платье. Их объединяет то, что все сделано руками невест.

А в бонусе мы покажем вам изящное платье с черным кружевом.

«Cама связала крючком! На это ушло 79 000 петель и 21 день»

Восхитительно! Даже не верится, что вы справились так быстро. © ienaer/ Reddit

Платье мастерицы

«Мне не пришлось мучительно искать платье, потому что я сшила его сама!»

«Получила удовольствие от процесса, и мне приятно поделиться этим фото с вами»

«Сама придумала выкройку и пошила платье»

Еще одна рукодельница связала свой торжественный наряд

«Сделано с нуля. Как думаете, может, чего-то не хватает?»

«Наконец-то готово!»

«А я сшила не только свое платье, но и наряды для подружек невесты»

«Наконец-то решилась опубликовать фото, хотя это было много лет назад. Прекрасные воспоминания как о создании платья, так и о дне свадьбы»

«Еще нужно внести небольшие коррективы, но оно практически готово»

«Свадьба была зимой. Сложнее всего было найти белые ботинки»

«Мы сыграли свадьбу в ратуше, платье я связала сама!»

«Я сшила свое платье, вдохновившись брендом Galia Lahav»

«Я так довольна результатом!»

У меня аж перехватило дыхание. Ваше платье шикарно! © NWAsquared / Reddit

Спасибо! На все про все ушло 100 часов. © TheChattyCrow / Reddit

«Выкройка стоила $ 12, нитки — $ 15. Самой дорогой оказалась подкладка, потратила на нее $ 35»

Бонус: Этой девушке платье сшила мама, и оно, согласитесь, очень необычное