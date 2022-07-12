16 невест, у которых был крошечный бюджет и огромное желание найти платье своей мечты

Купить идеальное свадебное платье — та еще задачка. Приходится посещать множество специализированных магазинов, примерять десятки самых разных нарядов, чтобы в итоге выбрать тот самый. Но героини нашей статьи доказали, что если проявить капельку упорства или, к примеру, отважиться на риск и сделать заказ в интернете, то платье мечты обязательно найдется, даже если у вас скромный бюджет.

Мы в ADME убедились в том, что свадебное платье может быть бесконечно роскошным, даже если оно не новое, не белое и не стоит столько, что плакать хочется. А в бонусе вас будет ждать история о том, что онлайн-шопинг все-таки иногда может сильно разочаровать.

«Купила платье с рук. Я не из тех невест, которым нужно все идеальное и абсолютно новое. Я так счастлива, что приобрела это платье по такой цене»

«Купила свадебное платье в комиссионке и даже примерять его не стала. Моя швея ушила его для меня на 4 размера»

«Купила его на распродаже в „черную пятницу“»

«Урвала недорогое платье прямо с витрины магазина. Его и переделывать почти не нужно»

«Это платье раньше принадлежало моей двоюродной бабушке, а потом тете. Я только убрала у него рукава»

«Заказала в интернете. Чувствую себя в нем как принцесса»

«Приобрела роскошное дизайнерское платье за копейки, потому что это выставочный образец и ему нужен небольшой ремонт»

«С этим недорогим платьем у меня случилась любовь с первого взгляда»

«Купила в комиссионном магазине»

«Заплатила за платье треть его стоимости, потому что это выставочная модель. Но оно в идеальном состоянии»

«Переживала, что не найду подходящее платье в благотворительном магазине, но нашла сразу 3. С трудом решила, какое же купить»

«Заказала в интернете за ​​$ 55»

«Нашла платье, которое подходит к моим татуировкам, да еще и в рамках бюджета»

«Рискнула и заказала платье на распродаже в интернете»

«У нас был ограниченный бюджет, и мой будущий муж предложил купить платье на AliExpress»

«Наконец-то нашла свадебное платье, которое поможет скрыть мой животик. Оно дизайнерское, но обошлось мне довольно дешево»

Бонус: «Попробовала заказать платье в интернете. Вот что было на фото и вот что пришло»