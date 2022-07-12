16 невест, у которых был крошечный бюджет и огромное желание найти платье своей мечты
Купить идеальное свадебное платье — та еще задачка. Приходится посещать множество специализированных магазинов, примерять десятки самых разных нарядов, чтобы в итоге выбрать тот самый. Но героини нашей статьи доказали, что если проявить капельку упорства или, к примеру, отважиться на риск и сделать заказ в интернете, то платье мечты обязательно найдется, даже если у вас скромный бюджет.
Мы в ADME убедились в том, что свадебное платье может быть бесконечно роскошным, даже если оно не новое, не белое и не стоит столько, что плакать хочется. А в бонусе вас будет ждать история о том, что онлайн-шопинг все-таки иногда может сильно разочаровать.
«Купила платье с рук. Я не из тех невест, которым нужно все идеальное и абсолютно новое. Я так счастлива, что приобрела это платье по такой цене»
«Купила свадебное платье в комиссионке и даже примерять его не стала. Моя швея ушила его для меня на 4 размера»
«Купила его на распродаже в „черную пятницу“»
«Урвала недорогое платье прямо с витрины магазина. Его и переделывать почти не нужно»
«Это платье раньше принадлежало моей двоюродной бабушке, а потом тете. Я только убрала у него рукава»
«Заказала в интернете. Чувствую себя в нем как принцесса»
«Приобрела роскошное дизайнерское платье за копейки, потому что это выставочный образец и ему нужен небольшой ремонт»
«С этим недорогим платьем у меня случилась любовь с первого взгляда»
«Купила в комиссионном магазине»
«Заплатила за платье треть его стоимости, потому что это выставочная модель. Но оно в идеальном состоянии»
«Переживала, что не найду подходящее платье в благотворительном магазине, но нашла сразу 3. С трудом решила, какое же купить»
«Заказала в интернете за $ 55»
«Нашла платье, которое подходит к моим татуировкам, да еще и в рамках бюджета»
«Рискнула и заказала платье на распродаже в интернете»
«У нас был ограниченный бюджет, и мой будущий муж предложил купить платье на AliExpress»
«Наконец-то нашла свадебное платье, которое поможет скрыть мой животик. Оно дизайнерское, но обошлось мне довольно дешево»
Бонус: «Попробовала заказать платье в интернете. Вот что было на фото и вот что пришло»
А как вы считаете: нужно платить кучу денег за свадебное платье или все-таки есть смысл поискать более бюджетные варианты?