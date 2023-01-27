16 пользователей вообще не стесняются делать вещи, от которых у других людей пар из ушей валит
В народе бытует фраза «На вкус и цвет товарищей нет». И действительно, то, что может нравиться одному человеку, вызывает полное непонимание у другого. Иногда такие противоречия переходят на более высокий уровень — и вот уже сотни человек спорят о том, можно ли готовить пиццу с ананасом. Перед вами несколько историй от людей, которым по душе то, что обычно не нравится остальным.
- Мне кажется, нет ничего плохого в том, что взрослый человек играет в детские игры. Вполне нормально, если мужчина, к примеру, строит себе конструкцию из Lego и играет там с фигурками. Такой эскапизм только стимулирует интерес к жизни. © Unknown Author / Reddit
- Я стираю трусы вместе с остальной одеждой — джинсами, носками. Искренне не понимаю людей, которые кричат о том, что белье нужно стирать отдельно. Все это в мыле, на высоких температурах. А в носках я не хожу по откровенной грязи, а только дома, где идеально убираю. Однажды свекровь увидела, как я ставлю стирку. Поохала, сказала, что я неправильно делаю. Прихожу в ванную через 15 минут, а она остановила стирку, вытащила трусы мужа, а мои вернула назад и дальше включила.
- Соседка пришла на днях, позвонила в дверь. А я в этот момент пытался уложить сына спать, ну и не открыл. Так она потом написала моей жене, мол, я же вижу, что у вас кто-то есть дома, но вы не открываете. Да какая разница, почему мы не открываем. Может, я в душе или занят. Мой дом, не трогай меня. © Waddlow / Reddit
- Когда только начал встречаться с будущей женой, она решила, что я странный. И все потому, что когда меня куда-то приглашали, я мог отказаться, потому что просто не хотел. Постепенно она поняла меня. Недавно вот я хотел роллы, а она стейки. Поэтому мы просто решили сходить поесть в разные рестораны, и оба остались довольны. © RS_Someone / Reddit
- Мне 30 лет. Обожаю кататься на качелях. Движение ногами — и ты в воздухе. Как-то сидела на качельках в парке, вдруг откуда ни возьмись появляется женщина с двумя собачками и начинает кричать, чтобы я с этих самых качелей слезла, ведь они для детей. А я в ответ попросту предложила ей провести этот день хорошо. Я плачу налоги, буду кататься сколько захочу. © chewblekka / Reddit
- Не понимаю мнения «если есть свое жилье, жить надо именно в нем». Соседи вчетвером ютятся в однушке, хотя у нас в ЖК однушки и двушки сдаются по одной цене, разница лишь в коммуналке. Почему бы не снять место побольше, сдав свое? Нет, лучше сидеть друг у друга на головах, но в своей квартире. © Подслушано / Ideer
- Выгуливание кошек. Однажды какой-то дед начал кричать и грозился вызвать полицию. Потому что, видите ли, кошки не собаки и их нельзя выгуливать. © Unknown Author / Reddit
- Бесит, когда приходишь к кому-то в гости, моешь руки и спрашиваешь, каким полотенцем вытирать, а тебе отвечают: «Да бери любое, без разницы». Мне не без разницы, я не хочу вытирать свои руки тем, чем вы, вероятно, вытирали тело. Почему так сложно повесить одно полотенце для рук? © Подслушано / Ideer
- В глотку, конечно, не запихивают, но очень часто пытаются уговорить попробовать их «правильную» версию продукта. Я, например, не люблю гречку. Так меня один товарищ долго расспрашивал, какую именно гречку я не люблю, ее, оказывается, 3 вида, не считая зеленой. Один раз были у него дома и у него была как раз сварена «правильная» гречка. Ну, говорю, давай попробую. Вдруг она и правда другая. Но нет, фу, на вкус как гречка. Ну и с другими продуктами, которые мне не нравятся, то же самое. Случается, конечно, что существует действительно какая-то «правильная» версия, которую вполне можно есть, но куда чаще — нет. © Katzen_Gott / ADME
- Ночевал у девушки. Попросил у нее 2 полотенца, чтобы в душ сходить. Она странно посмотрела на меня. Я объяснил, что одно для тела, другое для лица. Она в ответ заявила, что «все парни раньше просили у меня только одно полотенце. Большинство парней вообще не пользуются полотенцем». © MrBishopJackson / Twitter
- У меня не кровать, а раскладной диван. И я не считаю нужным убирать каждый день постельное белье и задвигать диван. Просто закрываю все покрывалом, как на обычной кровати. И еще терпеть не могу зимой убирать далеко пледы. Они у меня лежат беспорядочно по всем креслам и диванам. Как-то вечером читала книгу, укрывшись пледом. На следующее утро я слышу недовольное ворчание мамы. Сначала не поняла, что случилось. Потом выяснилось, что ее взбесило, что и книгу, и плед я оставила в кресле. А я уже про это и думать забыла. В итоге мама пришла на кухню, где я работала, и не отставала от меня, пока я не убрала плед. С кресла, которым почти всегда пользуюсь только я.
- Ем хлеб с макаронами, ем хлеб с пельменями, ем хлеб с хлебом. Как-то лет 7–8 назад на набережной зашли в кафе. К основным блюдам взяли двойную порцию хлеба. Принесли в итоге 4 маленьких кусочка хлебушка. Говорю официанту: «Заказывал вроде бы двойную порцию, а тут кот наплакал». Он отвечает, мол, это и есть двойная. Ну я и сказал, чтобы принесли еще 2 такие. Через пару минут возвращается с подносом, на котором порезана целая буханка хлеба, и говорит: «Это вам от заведения». Я немного офигел от неожиданности и попросил книгу отзывов и предложений. Написал им там что-то вроде «Замечательное обслуживание, вкусный шашлык, большие порции. Особенно понравилась буханка хлеба, порезанная по-домашнему, как у бабушки».
- Считается, что в коммуналках живут только студенты. Я сама живу в комнате, и мне очень даже нравится. До всего дохожу за 10–15 минут, почти не езжу на метро, такси очень дешевое, безопасно. Когда жила в «спальнике», часто приставали местные гопники. Тут же такого контингента просто нет. А комната намного просторнее, чем квартира в хрущевке. Соседи отличные, всего 2 человека.
- Хотел бы я поставить на себя табличку с надписью: «Я не хочу сейчас ни с кем разговаривать. Ничего личного. Просто игнорируйте мое присутствие, пожалуйста». Когда выгуливаю собаку, надеваю гигантские наушники, чтобы меня не дергали. Мне кажется, люди должны понимать, что это знак. Но люди его игнорируют. Я хороший парень, поэтому мне приходится поддерживать беседу в таких случаях. Кажется, нам нужен какой-то официальный знак для таких людей, как я. © Matthew Bates / Quora
- Социально неприемлемо есть столько еды, сколько захочешь, на вечеринке. Люди будут пялиться на вас, если вы без оглядки съедите гору чипсов. Мы все время жалуемся на голод, но, когда нам предлагают еду, отказываемся. Как будто аппетит — это что-то позорное. © Adrienne Naomi / Quora
- Лямки бюстгальтера. Это просто одежда, такая же, как остальное. Почему кого-то волнует, торчат они из-под одежды или нет? © Shubham Sawoo / Quora
А какие вещи, которые у других вызывают непонимание, для вас совершенно нормальны?
AdMe/Народное творчество/16 пользователей вообще не стесняются делать вещи, от которых у других людей пар из ушей валит
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