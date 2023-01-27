16 пользователей вообще не стесняются делать вещи, от которых у других людей пар из ушей валит

В народе бытует фраза «На вкус и цвет товарищей нет». И действительно, то, что может нравиться одному человеку, вызывает полное непонимание у другого. Иногда такие противоречия переходят на более высокий уровень — и вот уже сотни человек спорят о том, можно ли готовить пиццу с ананасом. Перед вами несколько историй от людей, которым по душе то, что обычно не нравится остальным.