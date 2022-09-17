16 психологических лайфхаков на вес золота, которыми щедро поделились пользователи интернета
Наш мозг любит выделывать разные фортеля, и далеко не всегда в нашу же пользу. Но если знать определенные трюки, то можно обойти стороной некоторые неприятные задачки, которые подкидывает нам наша психика. Например, как вспомнить, зачем вы пришли в эту комнату, или как остудить пыл кричащего на вас человека. Или как понять, что ваш собеседник может что-то от вас скрывать.
Мы в ADME взяли на заметку пару психологических советов, которыми поделились герои нашей подборки. И надеемся, что и вы узнаете из нее что-то новое.
- Если кто-то начинает наезжать не по делу, распыляться и орать без основания, то сижу с отрешенным лицом и смотрю в сторону. Когда заканчивается монолог, через какое-то мгновение говорю: «Я задумалась. Вы что-то сказали?» Эти лица людей. Они готовы из штанов выпрыгнуть. В основном разворачиваются и уходят, а некоторые повторяют, но уже без крика. © Подслушано / Ideer
- Долгое время не везло в отношениях. Долго пыталась понять, почему я не вижу никаких звоночков нехороших в самом начале. Помогла в этом случае моя соседка. Мы как-то с ней это обсуждали, и она дала совет: «Смотри на то, как он ведет себя с обслуживающим персоналом. А также когда будешь говорить и затрагивать тему прошлых отношений, обрати внимание, как он отзывается о бывших. Поверь, как только начнешь это делать, то все сразу поймешь». И я начала пользоваться. Один ухажер относился к обслуживающему персоналу как к мусору, и я просто увидела, что при совместном проживании он будет относиться ко мне так же.
Второй во всех прошлых отношениях был не виноват, зато все партнерши — меркантильные обманщицы. И вскоре выводы подтверждались, они показывали свое лицо, и мы прощались. Просто не понимаю, как я раньше могла такого не замечать. Совет не просто рабочий, а гениальный и безумно нужный. Вам не передать, сколько нервов я теперь себе экономлю. © Палата № 6 / VK
- Говорите уверенно, и вам поверят. Так как редко имеет значение, знаете ли вы на самом деле досконально то, о чем говорите. © Well-WhatHadHappened / Reddit
- Знаете, заметил одну интересную вещь. Если я никак не могу сделать выбор и оба варианта действий кажутся мне абсолютно одинаково заманчивыми, я подбрасываю монетку. Но! Я не смотрю, как она упала. Потому что, пока она еще в воздухе, я вдруг ловлю себя на том, что мне хочется, чтобы выпала какая-то конкретная сторона. Именно в эту секунду становится ясно, чего именно я хочу. И уже не важно, что выпадет. Именно полет, а не результат падения монетки позволяет определиться с решением. © Alexograf / Pikabu
- Всегда, когда испытываю страх перед чем-либо (будь то уколы, выступление перед коллегами, лечение зубов), думаю о том, что через час или на следующий день в это же время мне будет намного лучше и жизнь продолжится спокойно. Несколько лет так делаю, и всегда помогает. © Подслушано / Ideer
- Если ваш любимый человек пришел с работы после тяжелого трудового дня, дайте ему побыть часок наедине с собой, просто не трогайте его. Не набрасывайтесь на него со своими вопросами и проблемами, если они не срочные. Поверьте, через час он будет гораздо восприимчивее к вашим словам и КПД будет намного выше! © LegendRussia1 / Pikabu
- Я сказала своим детям, что боюсь пылесоса. Когда они злятся на меня, то пылесосят. Это потрясающе. Не уверена, что это психологический трюк, но мне он нравится. © prbblyhidingwsnacks / Reddit
- Когда я очень сильно накосячу, то моя жена не орет на меня. Она просто со мной разговаривает, как всегда, но ни ласки, ни нежности в ее словах нет! Даже касаться ее нельзя, потому что сразу спокойно улыбается и одергивает меня. Если бы накричала, ну осознал бы, выпустила пар и прошло, но нет, так я себя чувствую дураком. © Подслушано / Ideer
- Я рекрутер в одной крупной IT-компании. И честно говоря, несмотря на политику компании, никак не могла получить заслуженное повышении зарплаты, как бы ни старалась. Пока однажды не вспомнила совет нашего старого профессора с кафедры. Он был очень прост и гениален: делайте вид, что вы заняты. И я решила ему последовать. В столовую начала ходить с бумагами, стол был тоже весь в них, в общем, разводила разную бурную деятельность. И знаете что? Повысили! © Палата № 6 / VK
- Долгое время я скорее не наслаждалась жизнью, а просто существовала. Хотя при этом вроде как и все было хорошо, но радоваться не получалось. А потом я где-то в рекламном баннере увидела слово «закономерность». Не знаю почему, но засело в голове. Я подумала: а что, если я все вижу в плохом свете и будет закономерным то, что таким я все и получаю?
Решила сразу проверить свою догадку. Не «я плохая, не уследила», а «я получила урок и теперь знаю, что тут нужно быть внимательнее». Не «черт, я неудачница», а «ну ничего, значит, будет лучше, значит, не мое». И это не было оправданием или жалостью, скорее проявлением любви и понимания себя. А еще начала чаще улыбаться. Вот прямо на улицу выхожу с улыбкой, по телефону говорю, улыбаясь при этом. И знаете что? Жизнь стала легче. И как по мне, это действительно была закономерность. © Палата № 6 / VK
- Я работаю с детьми. Вместо того чтобы просить их сделать что-то, я предлагаю им варианты. «Ты хочешь одеться здесь, в гостиной, или в своей спальне? Ты будешь чистить зубы до или после того, как соберешь игрушки?» Обычно это работает, особенно когда они малыши, проходящие через фазу автоматического «нет» всему. © needaredesign / Reddit
- Когда вы чувствуете себя подавленным, напишите список из 5–10 вещей, за которые вы благодарны. Это мгновенно повысит ваше настроение. Кроме того, если у вас есть склонность к копанию в отрицательных моментах, начните пытаться найти в них положительные стороны. Пример: «я не хочу готовить ужин» — «я счастлив, что у меня есть возможность приготовить еду и доступ к еде». © satanlovesyou667 / Reddit
- Зашли в комнату и забыли зачем? Выйдите обратно и снова войдите в комнату. Все еще не можете вспомнить? Вернитесь к исходной точке (или входной двери дома) и зайдите в ту комнату еще раз. Этот способ не идеален, но он поможет вам вспомнить. Что-то, связанное с прохождением через дверные проемы, может заставить нас забыть, зачем мы вошли в комнату. Шаг назад может помочь вызвать это воспоминание. © jade-ronin / Reddit
- Здоровайтесь со всеми, кого вы знаете, и улыбайтесь им. Часто люди, которые знают друг друга еще с начальной школы или просто из соседнего квартала, когда были молодыми, неловко улыбаются друг другу, вместо того чтобы радостно поздороваться! Представьте себе, если кто-то сталкивается с вами дважды в год, и оба раза вы улыбаетесь и восторженно приветствуете его, он будет думать о вас как о приятном человеке. Так мало усилий для того, чтобы человек счел вас дружелюбным! © sjuulbakkie / Reddit
- У меня есть всего один, но самый действенный лайфхак для сохранения отношений. Когда злюсь на любимого и хочется обидеться, расстроиться и лелеять собственную гордость, 10 минут даю себе волю в проявлении эмоций в одиночестве. А потом вспоминаю, как же сильно его люблю, сколько он для меня сделал, что всегда, когда мне было плохо и трудно, он был рядом, что я ему, на самом деле, безгранично доверяю. Обиду и злость как рукой снимает, а отношения не портятся из-за пустяков. © Палата № 6 / VK
- Одна моя знакомая очень необычным способом научила свою дочь мыть посуду. В очередной раз придя домой и увидев гору в мойке, спокойно спросила, почему не вымыто, а получив ответ: «Кому надо, пусть тот и моет», — знакомая взяла и выкинула всю эту гору посуды в окно! Все, теперь все регулярно помыто. © Подслушано / Ideer
А какие психологические лайфхаки знаете вы?
AdMe/Народное творчество/16 психологических лайфхаков на вес золота, которыми щедро поделились пользователи интернета
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