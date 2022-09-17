16 психологических лайфхаков на вес золота, которыми щедро поделились пользователи интернета

Наш мозг любит выделывать разные фортеля, и далеко не всегда в нашу же пользу. Но если знать определенные трюки, то можно обойти стороной некоторые неприятные задачки, которые подкидывает нам наша психика. Например, как вспомнить, зачем вы пришли в эту комнату, или как остудить пыл кричащего на вас человека. Или как понять, что ваш собеседник может что-то от вас скрывать.