16 родителей вспомнили самые жуткие вещи, которые говорили их дети
Дети обладают невероятной фантазией и могут придумать такие истории, в которые поверят не только они сами, но и их родители. Например, чадо может заявить, что в следующей жизни он хочет иметь зеленые глаза. Или что по ночам к нему приходит человек и рассказывает ему сказки. Очень хочется думать, что у таких детей просто очень живое воображение.
- Мой сын недавно сообщил мне, что «людям из стены, которые всегда держат глаза открытыми», мы больше не нравимся. Просто интересно, свободен ли кто-нибудь сегодня вечером, чтобы помочь мне переехать. © itsnashflynn / Twitter
- Племянник 3 лет такое однажды выдал. У нас на дачном участке есть старый дом, который используется по факту как сарай, складируем туда всякий хлам. Вот как-то я полез туда за какими-то досками, а мелкий за мной увязался. Тяну я, значит, доску, упираюсь, и тут малой выдает: «А давай музыку включим? Пусть люди потанцуют». Признаюсь, малясь перепугался, так как, кроме нас с малым, рядом людей не было! © Jaizzuken / Pikabu
- Собрались все родственники, отмечаем день рождения бабушки, ей исполнилось 70 лет. Она говорит тост, как и все бабули, мол: «Всех люблю, всем спасибо, что пришли. Это, наверное, мой последний день рождения». И тут мой братишка, на тот момент ему было лет 5, говорит: «Не переживай, бабуля, последний будет, когда тебе будет две восьмерки!» © Подслушано / Ideer
- Моей дочери было 4 года, когда ей начали сниться ночные кошмары. Она просыпалась с криком каждую ночь около 3 часов утра. Мы с женой оставались с ней, пока она снова не засыпала. Мы думали, что ей просто снятся кошмары, но однажды утром она сказала мне, что боится, потому что в ее шкафу живет человек без головы, который постоянно будит ее. © cobraskunk / Reddit
- Племяшка, когда была маленькой, не могла спать в своей комнате. Говорила, что ей мешает дядя, который там копает. Все, конечно, были в шоке: никого там не было. А однажды она стояла возле двери и внезапно отошла, как будто пропуская кого-то. Сказала: «Все, мама! Дядя, который копал, ушел!» С тех пор спит нормально. До сих пор не знаем, что это было. © Подслушано / Ideer
- Моя дочь разговаривала с «людьми в лесу» за нашей квартирой, что не так уж плохо, за исключением того, что она говорила, будто они все выходят из деревьев и собираются идти за нами домой. © FreakLimner / Twitter
- Моя 3-летняя дочь проходила через фазу монстров под кроватью. Однажды вечером, когда мама пыталась уложить ее спать, она позвала меня. Я поклялся дочери, что под ее кроватью нет никаких монстров. Она ответила: «Я знаю. Теперь они у тебя за спиной». После этого я разрешил ей спать с нами в течение недели. © YeahLikeTheGroundhog / Reddit
- Мой сын рассказывал мне истории о «страшном дяде Майкле» в его спальне по ночам. Он говорил, что это серый человек, похожий на его дядю, который забирается на стены и зовет его, а однажды ночью он пытался его съесть. © steaky_bake_92 / Reddit
- Знакомая моей коллеги пришла с сыном лет 5 на кладбище, чтобы привести могилки родственников в порядок. Так как это был будний день, народу там не было. Убирает она, а сын ей говорит: «А зачем они все пришли и смотрят на нас?» Знакомая оглянулась — никого нет. А сын не унимается: «Они все пришли и смотрят на нас!» © Подслушано / Ideer
- Вспомнилось, как я укладывала свою 3-летнюю дочку спать, и, когда я задернула шторы, она начала кричать. Я спросила ее почему, и она ответила: «Ему это не нравится, мамочка, он хочет видеть нас». © *****test***** / Twitter
- Моя младшая сестра смеялась и бегала по коридору старого отеля и вдруг остановилась и ошеломленно посмотрела на меня. Я спросила ее, в чем дело, и она ответила: «Они сказали мне остановиться». Я: «Кто?» И она указала прямо перед собой в пустом коридоре и сказала: «Они». © AbbyJH94 / Twitter
- Младшая сестра часто утверждала, что «люди» были в ее ванной ночью, разговаривали и наблюдали за ней. Она называла их «По и ленточный монстр». Однажды ночью она проснулась и пошла в комнату моих родителей, чтобы поспать с ними. Перед тем как заснуть, она воспользовалась ванной, а когда вышла, спросила: «Мама, почему в ванной люди?» Папы не было в городе, а мама до сих пор клянется, что это была самая страшная вещь, которую когда-либо делала моя сестра. © TheKrazyKrab23 / Reddit
- Мой старший сын, когда ему было около 4 лет, рассказывал мне, что, когда он не мог заснуть, приходил старик, сидел с ним и рассказывал ему истории. Не каждую ночь, но раз или два в неделю это происходило на протяжении почти нескольких месяцев. Старик рассказывал ему о коровах, тракторах и таком прочем. Я спросила, не пугает ли он его, и он ответил, что нет, что старик хороший, просто хотел составить ему компанию, пока он не заснет. Мы просматривали с мамой фотографии, и сын обрадовался и указал на «старика, который разговаривает с ним, пока он засыпает». Это был отец моей матери. Он был молочным фермером. © kyles05 / Reddit
- Мой 3-летний сын сказал: «Когда я в следующий раз буду ребенком, я хочу, чтобы у меня были зеленые глаза». Я спросил его, был ли он другим ребенком, прежде чем стать тем, кем он является сейчас, и он прищурил глаза, посмотрел на меня как на идиота и сказал: «Да, папа». © DecidedlyUnnecessary / Reddit
- Моей дочке 2 года, и в последнее время я боюсь оставаться с ней одна дома. То она под диван заглядывает и резко начинает плакать, то, показывая пальцем в угол, говорит «дядя» и смеется, а мне совсем не смешно. У меня от этого волосы седеют. © Подслушано / Ideer
- Однажды, когда моему старшему сыну было около 3 лет, перед сном он сказал: «Мамочка, ты мне нравишься больше, чем моя ненастоящая мамочка». Я: «А кто твоя ненастоящая мама?» Он: «Ты ее не видишь. Она укладывает меня после тебя». © labeille87 / Reddit
А о каких странных вещах говорили ваши дети?
AdMe/Народное творчество/16 родителей вспомнили самые жуткие вещи, которые говорили их дети
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