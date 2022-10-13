16 родителей вспомнили самые жуткие вещи, которые говорили их дети

Дети обладают невероятной фантазией и могут придумать такие истории, в которые поверят не только они сами, но и их родители. Например, чадо может заявить, что в следующей жизни он хочет иметь зеленые глаза. Или что по ночам к нему приходит человек и рассказывает ему сказки. Очень хочется думать, что у таких детей просто очень живое воображение.