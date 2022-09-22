16 случаев, когда героям хотелось от неловкости залезть под одеяло и не вылезать оттуда
Наверняка у каждого из нас хоть раз в жизни была ситуация, после которой хотелось сквозь землю провалиться. То мозг подкинет подлянку и мы выдаем фразу невпопад. То забываем что-то проверить и это приводит к казусу. Или вовсе обстоятельства так совпадают, что происходит нечто неловкое.
С нами в ADME тоже случались неудачные моменты, и мы можем примерно представить, каково оказаться на месте героев нашей подборки.
- Кассир: «Вам пакет нужен?»
Я: «Нет, спасибо».
И ловким движением руки вместо складной сумки выдергиваю из рюкзака стринги. © belllochka / Pikabu
- Весна. Капель. Солнце. Пахнет весельем и талым снегом. Я явно хороша! Прохожие мне улыбаются. Парни так и вовсе поворачивают голову мне вслед. Водители, проезжая мимо, весело машут мне рукой. Нет, это не сон. Это я не сняла резиновую шапочку для бассейна. © Подслушано / Ideer
- Я была на первом свидании с парнем, с которым познакомилась на работе. Все шло хорошо, пока не зазвонил его телефон и он сказал мне молчать, потому что это его жена. © MobyDicksentme / Reddit
- Сегодня покупаю литровые банки в магазине, ибо друг дал алычи, из которой, очевидно, несложно закатать компот. Но поскольку я в этом деле почти дилетант, пытаюсь получить консультацию «стандартная ли банка и подходит ли к ней эта крышка». Девушка на кассе возмутилась аж до глубины души: «Мне 26 лет! Ну какие могут быть закатки!?» Мне так стыдно стало. Подскажите, с какого возраста можно девушкам задавать такие деликатные вопросы, чтобы не попасть впросак? © x4ile / Pikabu
- Я случайно сказал «Я люблю тебя» доставщику пиццы, прежде чем повесить трубку. © Captbossatron1 / Reddit
- Мы с парнем недавно переехали на новую квартиру. Он у меня работает допоздна, а я сижу одна дома. И как-то раз, когда я смотрела фильм ужасов, в доме погас свет. В подъезд вышла, свет у всех горит, к соседям постеснялась идти. Вернулась домой. Мне стало очень страшно, потому что боюсь темноты, а зарядки на телефоне 8 % осталось.
Я парню звоню, говорю, плача, чтобы домой скорее шел, с работы отпрашивался. Потом нашла номер аварийки, сказали, скоро приедут, наверное, пробки выбило. В итоге пришел парень, ребята приехали свет делать, а оказалось, что в одной комнате только лампочка перегорела. А я, кроме одной комнаты, нигде свет и не догадалась проверить. © Подслушано / Ideer
- Я спросил коллегу, как зовут его сына, и он ответил — Леголас. После двух секунд смеха я понял, что он не шутит. Его сына действительно зовут Леголас. © Rejzorlight / Reddit
- Работал в книжном магазине, и покупатель спросил, почему одна и та же книга в твердой и мягкой обложке не стоит одинаково. Я усмехнулся и сказал: «Наверное, мне придется это выяснить». Он вернулся ко мне через 5 минут и спросил, выяснил ли я это. © Nwsamurai / Reddit
- Мои трусы лежали в косметичке. Собирались с коллегами на репетицию утренника. Стоим в кабинете, повторяем свой текст, прихорашиваемся. Одна девушка, глядя в сценарий, просит расческу — я достаю свой гребень из косметички. Протягиваю в ее сторону, и зацепившееся за него белье пролетает через кабинет над тремя коллегами прямо за мой стол и падает в картонный пакет, в котором я ношу контейнер с едой. © Lapopa / Pikabu
- Были в кинотеатре. Я сцепила пальцы с ребенком, сидящим рядом со мной, на целую минуту. Оказалось, что это не мой ребенок. © immathrowaway456 / Reddit
- Я работал в кол-центре, оказывая техническую поддержку кабельной компании. Я помог настроить кабельное телевидение одной женщине, и она была так счастлива, что спросила меня, не хочу ли я жениться на ее дочери. Я вежливо отказался. © TheRealOcsiban / Reddit
- Всегда раздражаюсь, когда примеряю вещи в магазине, а на них следы косметики. Недавно примеряла белую блузку, все классно, но заметила следы от помады. Думаю: «Вот же свиньи!» Снимаю блузку, ругаю свиней, которые портят вещи, и смотрю на себя в зеркало. Вся помада размазана по лицу. Не думала, что свинья настолько близко окажется. © Подслушано / Ideer
- Постоянно позорюсь с незнакомыми или малознакомыми людьми, а все благодаря своему языку без костей и неспособности сначала подумать, а потом сказать. Из последнего: даю запрос удаленному сисадмину, чтоб помог установить нужную программу, включаю ему у себя на ноуте удаленный доступ, договариваемся, что сейчас скину в мессенджер код доступа.
А я как-то не в настроении была и, в общем, думая, что я уже положила трубку, вслух говорю: «Блин, та у меня ж нет этого дурака в контактах». И тут слышу голос из трубки: «Вы можете продиктовать код, если вам так удобней». Хорошо, что он не видел, как я покраснела тогда. © Палата № 6 / VK
- Дело было на курорте. Возвращалась я с моря, приняла душ, чтобы смыть песок. И в туалет по делам забежала. Иду я к бассейну и замечаю восхищенные взгляды в мою сторону. Я аж свечусь от гордости, не зря два года в тренажерке потела. Минуты три чувствовала себя звездой! Оказалось, это были совсем не восхищенные взгляды. К моим мокрым ногам и трусам прилипли кусочки туалетной бумаги, которые я на сидушку подложила. Туалетная фея, не иначе. © Подслушано / Ideer
- Моя юбка зацепилась за скамейку на работе и стянулась, когда я хотела встать. Я показала толпе коллег свою попу. Все просто стояли и пытались не засмеяться, пока я пыталась сохранить достоинство. © Sunainia / Reddit
- Купили квартиру и, соответственно, вступили в чат в WhatsApp. Все добавляются, щебечут, активничают. Одна дама стала выступать, чтобы не засоряли группу. Потом примерно час она молчала, и тут бац — начали сыпаться от нее голосовухи с ее храпом. Что-то среднее между уставшим дальнобойщиком и мопсом. По 5 секунд, 20, 60. Минут 20 она дарила нам бесплатную библиотеку звуков крепкого сна. И вдруг все сообщения от нее удалены. Видимо, кто-то позвонил. Было очень забавно. © ABTOBAZ / Pikabu
А в какие забавные казусы попадали вы?
AdMe/Народное творчество/16 случаев, когда героям хотелось от неловкости залезть под одеяло и не вылезать оттуда
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