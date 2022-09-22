16 случаев, когда героям хотелось от неловкости залезть под одеяло и не вылезать оттуда

Наверняка у каждого из нас хоть раз в жизни была ситуация, после которой хотелось сквозь землю провалиться. То мозг подкинет подлянку и мы выдаем фразу невпопад. То забываем что-то проверить и это приводит к казусу. Или вовсе обстоятельства так совпадают, что происходит нечто неловкое.