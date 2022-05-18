16 стиляг, которые доказали, что в одежде предыдущих поколений можно выглядеть шикарно и свежо

Мода быстротечна: то, что было в тренде пару сезонов назад, сегодня считается безнадежно устаревшим. Однако для того, чтобы выглядеть модно, вовсе не обязательно постоянно инвестировать в свой гардероб: иногда для создания современного образа нужно просто как следует порыться на антресолях.

Мы в ADME встретили в сети 16 человек, которые не постеснялись показать себя миру в старых фамильных вещах и теперь совсем об этом не жалеют.

1. «Устроила себе фотосессию в Сеуле в папиной куртке, которую он носил 20 лет назад»

2. «Нашла это нежное платье ручной работы, которое сшила моя прабабушка в 40-х годах. Бабушка, кстати, очень удивилась, когда увидела его на мне»

3. «Надела то самое платье, которое когда-то носила моя мама. Жаль только, что болеро от него не сохранилось»

4. «Этот фартук сшила моя прабабушка почти 100 лет назад, и теперь он передается по наследству от матери к дочери. Настала моя очередь»

5. «Надела настоящее винтажное платье с акриловой сумочкой, которая когда-то принадлежала моей двоюродной прабабушке»

6. «В память о папе я ношу кожаный жилет. Надеваю его исключительно по особым случаям»

7. «Надела шерстяной тренч с бусами, которые принадлежали еще моей бабушке»

8. «Юбка и жакет, которые моя бабушка сшила себе в 1958 году»

9. «Подарила новую жизнь бабушкиным нарядам»

Да это же образ вне времени! Он очень подходит к твоим волосам. © Potential_Rub1224 / Reddit

10. «Надела винтажные платья моей мамы, которые она носила в 80-х годах»

11. «На репетицию моей свадьбы я надела вот это сказочное бабушкино платье 60-х годов»

12. «Я в старой маминой юбке. Думаю, нужно подобрать к ней верх получше»

13. «Эту рубашку моя прабабушка сшила сама. А я нашла ее на чердаке»

14. «15-летняя дочка надела мое выпускное платье спустя 32 года!»

15. «Мама отдала мне свое старое платье»

16. «Сделал фотографию подруги, которая надела платье своей бабушки 1945 года»