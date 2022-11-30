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16 твитов от пользователей, которые не могут держать свой острый язык за зубами, хоть ты тресни

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Пользователи с острым языком могут не только представить любую жизненную ситуацию в комичном свете, но и сделать наш день ярче с помощью отточенного чувства юмора. А уж наша задача — отыскать их твиты для очередной подборки. И вот вам шуточки с пылу с жару: и про ветреных мужчин, и про Леонардо Ди Каприо, и про дружбу ради варенья.

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А вы шутите в интернете?

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AdMe/Народное творчество/16 твитов от пользователей, которые не могут держать свой острый язык за зубами, хоть ты тресни
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