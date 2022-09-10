17 девушек, которые столкнулись с настолько знакомыми нам проблемами, что хочется их обнять и похлопать по спине

Порой плохо сделанный маникюр или долгожданная стрижка, которую мастер сделал вкривь и вкось, способны надолго испортить наше настроение. И если кто-то предпочитает жаловаться на проблемы исключительно родственникам и друзьям, то наиболее смелые из нас делятся своими переживаниями со всем интернетом.

Мы в ADME наткнулись в сети на 17 девушек, которые набрались храбрости поделиться с миром женскими проблемами, и эти истории наверняка откликнутся в душе каждой из нас.

1. «Решила сделать себе микроблейдинг бровей. Кажется, это была фатальная ошибка»

2. «Думаю, мне лучше остаться дома и пойти поспать»

3. «Интернет-магазин косметики прислал мне коробку с упаковочной бумагой для маленькой подводки для губ»

«Они разделили мой заказ и отправили подводку отдельно. Обе посылки прибыли в одно и то же время».

4. «Вот что я показала своему парикмахеру, и вот что я получила в итоге»

5. «Моя жена купила эти штаны в комиссионном магазине и совсем проглядела неудачный шов на их задней части»

6. «Теперь у меня есть только 2 варианта: ослепнуть до получки или ходить с изолентой на лице»

7. «Ну конечно, я могу заказать онлайн этот прикольный топик! Что плохого может произойти?»

8. «В моей семье мы едим много карри и во время еды пользуемся руками, а не столовыми приборами. Мой маникюр в итоге окрасился, и я теперь думаю, как исправить ситуацию»

9. «Я не делала маникюр уже больше 2 лет. Решила сходить в кои-то веки. Испортила его спустя минуту после выхода из салона»

10. «5-й месяц беременности. Решила сходить купить себе вещи, но не нашла свои штаны для беременных. Пришлось в итоге импровизировать»

11. «Купила себе лак для ногтей, но в нем не оказалось кисточки»

12. «Сломала ноготь прямо перед походом в салон маникюра»

13. «Спустя месяц после покупки я вдруг поняла, что все это время использовала крем для кутикулы в качестве гигиенической помады»

14. «Моя краска для волос покрасила все, что только можно, даже глаза. Но только не волосы»

15. «Когда собралась было шикануть своими роскошными туфлями перед коллегами в офисе, но не тут-то было»

16. «Парикмахер испортил мне жизнь»

17. «Все мои бюстгальтеры выглядят только так и никак иначе»