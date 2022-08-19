17 девушек запутались с выбором платья и попросили совета в интернете. А вы что думаете?

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Желание выбрать свадебное платье своей мечты иногда становится почти невыполнимой миссией для девушек всех возрастов и комплекций. Еще бы: современный ассортимент свадебных нарядов таков, что у желающих выйти замуж особ буквально глаза разбегаются от вариантов дизайна и расцветок праздничных одеяний.

Мы в ADME встретили в сети 17 отчаянных девушек, которые долго не могли определиться с выбором свадебного платья и потому решили спросить совета у всего интернета.

1. «Моя мама одержима идеей надеть на меня кружевное свадебное платье. Ее бесит наряд, который я выбрала сама»

2. «Не могу определиться с выбором»

3. «Какое же это все-таки стрессовое занятие — быть невестой!»

«У меня такое чувство, будто я перемерила 100 платьев, но все еще не могу определиться с нарядом».

4. «Помогите мне выбрать платье для скромной свадьбы»

5. «Мне осталось выбрать один из 2 нарядов для торжества в павильоне на острове посреди озера»

6. «Считаю себя очень нерешительным человеком и до сих пор не могу определиться с платьем»

7. «Я совсем запуталась с выбором»

8. «Помогите мне принять решение»

9. «Мне так нравятся эти платья, что я просто разрываюсь между ними»

10. А какое из платьев больше нравится вам?

11. Очень нужны ваши мнения по поводу этих нарядов

12. «Помогите мне определиться! Первое платье или второе?»

13. «Моя свадьба будет в конце апреля в старом, но красивом здании. Какое платье мне больше подойдет?»

14. «Мне так сложно определиться с нарядом для свадьбы в японском саду»

15. «Вот это свадебное платье я связала сама, а второе собираюсь купить. Какое вам больше нравится?»

16. «Мне так нравятся эти наряды, что я хочу купить их все!»

17. «Запало в душу это волшебное платье! Стоит ли мне все-таки остановить свой выбор на более традиционном варианте?»