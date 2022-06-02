17 диковинных растений, над которыми постаралась матушка-природа. А нам теперь гадать, что же это такое
Все мы любим цветы и природу. И кажется, у большинства на подоконнике или на рабочем столе стоит хотя бы пара горшков. Одно из самых популярных комнатных растений — кактус, но недалеко от него ушли монстера, хойя и различные папоротники. Их мы узнаем из тысячи. Однако порой встречаются такие диковины, от которых взгляд не оторвать. Разумеется, хочется разобраться, что это такое.
Мы в ADME впервые увидели многие растения из данной подборки, но знатоки из сети точно определили названия почти всех.
«Увидела синие цветы, похожие на крошечных волшебников. Помогите идентифицировать»
- Это хохлатка — многолетнее растение, им можно наслаждаться годами. © Ranger-308Tac2010 / Reddit
- Независимо от их наименования теперь называю их крошечными волшебниками. © other_yellow_peril / Reddit
«Нашел эту штуку на дереве во время прогулки. Моя 6-летняя дочь отчаянно хочет знать, что это такое»
- Кедрово-яблочная ржавчина. По личному опыту знаю, что этот грибок не наносит особого вреда кедру или можжевельнику, но может создать проблемы яблоне. © pare6386 / Reddit
«Сегодня у озера заметила цветок, состоящий из сотен более мелких цветков. Хотелось бы узнать, что это»
- Так это цветоголовник западный. © hydrocharis / Reddit
«Целых 4 года это было обычное растение, но на днях из него выросли 2 вот такие штуки. Страшновато, знаете ли»
«Разобралась: это бешорнерия. Кажется, она хорошо устроилась. Но мне все еще не по себе».
«Как же этот цветок похож на кекс с глазурью!»
- Это камелия японская, сорт «пинк перфекшн». © glennt58 / Reddit
«Не знаю, что за растение, но очень уж оно красивое. Еще и детей растит»
- Каланхоэ Дегремона, которое иногда называют «мать тысяч». © ChromeBoxExtension / Reddit
«Нашла в ботаническом саду. Получится ли вырастить такое же из пары цветков?»
- Называется «нефритовая лоза». И из цветков вырастить ее не получится. © hmcfuego / Reddit
«Вышла утром выгулять собаку и наткнулась во дворе на этот милый цветок»
- Эх, если бы у меня во дворе появились ломоносы... © mycatisanorange / Reddit
Эти «сердца» проросли буквально из ниоткуда. И вокруг их больше нет
- Ох, да они ядовиты. Называется дицентра, или «разбитое сердце». © bump_in_the_toad / Reddit
«Этот скромный цветок вырос на моем лимонном дереве»
На фото — тилландсия. Это воздушное растение, которому не нужна почва.
«Недавно купила растение, но до сих пор не разобралась, что это за вид»
- Похож на адиантум перувианский. © mybotanicaltreasures / Reddit
«Друг подарил мне на день рождения цветок. Обожаю его, но не знаю, как называется»
- Называется зантедеския, или просто калла. © Kkindler08 / Reddit
«Никогда такого не видел. Кажется, мой цветок мутирует»
- На самом деле это такой сорт гайлардии. Сросшиеся лепестки — основная его особенность. © NeriTina / Reddit
«Никак не могу понять, это розовый виноград или что-то другое?»
Это один из видов кайратии — рода растений семейства виноградовых. Ягоды токсичны и могут раздражать кожу и слизистые.
«Могу опознать каждое растение на этой клумбе, кроме вот этого с высокой стрелкой и розовыми бутонами»
- Люпин. А если быть точнее, это сорт «сэлмон стар». Когда цветет, стрелка вырастает невообразимо быстро. © Acceptable-Risks / Reddit
«Этот гигантский куст уже поглотил наш сарай. И теперь направился к дому»
- Это рододендрон. Просто подрежьте его осенью и радуйтесь такому красавцу во дворе. © TurbulentCareer8452 / Reddit
«На днях наткнулась на этого гиганта. Хоть убей, нигде не могу найти, что это такое»
- Выглядит как что-то внеземное. Лучше не трогай, чтобы он не попробовал человека на вкус. © dwooding1 / Reddit
- Это аморфофаллус пионолистный. Периодически выпускает такое огромное соцветие. © SCMtnGuy / Reddit
А вы выращивали дома необычное растение? Какое?