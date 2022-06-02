17 диковинных растений, над которыми постаралась матушка-природа. А нам теперь гадать, что же это такое

Все мы любим цветы и природу. И кажется, у большинства на подоконнике или на рабочем столе стоит хотя бы пара горшков. Одно из самых популярных комнатных растений — кактус, но недалеко от него ушли монстера, хойя и различные папоротники. Их мы узнаем из тысячи. Однако порой встречаются такие диковины, от которых взгляд не оторвать. Разумеется, хочется разобраться, что это такое.

Мы в ADME впервые увидели многие растения из данной подборки, но знатоки из сети точно определили названия почти всех.

«Увидела синие цветы, похожие на крошечных волшебников. Помогите идентифицировать»

«Нашел эту штуку на дереве во время прогулки. Моя 6-летняя дочь отчаянно хочет знать, что это такое»

Кедрово-яблочная ржавчина. По личному опыту знаю, что этот грибок не наносит особого вреда кедру или можжевельнику, но может создать проблемы яблоне. © pare6386 / Reddit

«Сегодня у озера заметила цветок, состоящий из сотен более мелких цветков. Хотелось бы узнать, что это»

«Целых 4 года это было обычное растение, но на днях из него выросли 2 вот такие штуки. Страшновато, знаете ли»

«Разобралась: это бешорнерия. Кажется, она хорошо устроилась. Но мне все еще не по себе».

«Как же этот цветок похож на кекс с глазурью!»

«Не знаю, что за растение, но очень уж оно красивое. Еще и детей растит»

«Нашла в ботаническом саду. Получится ли вырастить такое же из пары цветков?»

Называется «нефритовая лоза». И из цветков вырастить ее не получится. © hmcfuego / Reddit

«Вышла утром выгулять собаку и наткнулась во дворе на этот милый цветок»

Эх, если бы у меня во дворе появились ломоносы... © mycatisanorange / Reddit

Эти «сердца» проросли буквально из ниоткуда. И вокруг их больше нет

Ох, да они ядовиты. Называется дицентра, или «разбитое сердце». © bump_in_the_toad / Reddit

«Этот скромный цветок вырос на моем лимонном дереве»

На фото — тилландсия. Это воздушное растение, которому не нужна почва.

«Недавно купила растение, но до сих пор не разобралась, что это за вид»

«Друг подарил мне на день рождения цветок. Обожаю его, но не знаю, как называется»

«Никогда такого не видел. Кажется, мой цветок мутирует»

На самом деле это такой сорт гайлардии. Сросшиеся лепестки — основная его особенность. © NeriTina / Reddit

«Никак не могу понять, это розовый виноград или что-то другое?»

Это один из видов кайратии — рода растений семейства виноградовых. Ягоды токсичны и могут раздражать кожу и слизистые.

«Могу опознать каждое растение на этой клумбе, кроме вот этого с высокой стрелкой и розовыми бутонами»

Люпин. А если быть точнее, это сорт «сэлмон стар». Когда цветет, стрелка вырастает невообразимо быстро. © Acceptable-Risks / Reddit

«Этот гигантский куст уже поглотил наш сарай. И теперь направился к дому»

Это рододендрон. Просто подрежьте его осенью и радуйтесь такому красавцу во дворе. © TurbulentCareer8452 / Reddit

«На днях наткнулась на этого гиганта. Хоть убей, нигде не могу найти, что это такое»