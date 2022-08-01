17 человек, которые в дизайне и ремонте не признают слова «хорошо». Им надо только идеально
К ремонту и дизайну — комнаты, квартиры, дома или даже участка вокруг — каждый подходит по-своему. Кому-то важно, чтобы все выглядело чистенько, кого-то волнует соотношение цены и качества, а некоторых устроит лишь вид как на картинке. И последние готовы душу вложить в каждую деталь.
Мы в ADME с пониманием относимся к любым проявлениям перфекционизма, если нас не заставляют приложить к нему руки. А на идеальный результат чужих трудов и вовсе готовы смотреть часами.
«Устанавливали кондиционер в историческом здании. Городские власти потребовала покрасить его в цвет кирпичей. Впечатлен тем, что сотворил маляр»
«Я не электрик, но такую работу следует заценить»
«Домашний кабинет — первый в моей жизни настоящий дизайн интерьера. Все было тщательно продумано и отобрано. Даже для кота нашлось место»
Дорожка из гальки, на которой глаз отдыхает
«Хотите, можете считать это изготовленным на заказ водяным радиатором, но я назову это искусством»
«Во время ремонта почистил потолочную розетку зубной щеткой»
Ремонт пола в доме 50-х годов прошлого века
«Нашла зеркало на складе вторсырья и в восторге от того, как идеально оно подходит к моему молдингу»
«Наконец-то закончили нашу кухню. Всего каких-то шесть лет размышлений, ап, и готово»
«Сохранил кусочек старого дома под стеклом, чтобы люди могли оценить, как раньше строили»
«В моем районе только что нанесли на дорогу новый слой герметика»
- Как будто кто-то открыл дорогу в Microsoft Paint и нажал «Заливка». © Venerable_Duvet / Reddit
Детально подобранный рисунок кафеля
«Сделал для отремонтированного крыльца ящики с секретом»
«Просто хотел показать идеальный угол»
«После троекратного ремонта думаю, что наконец-то довольна своей гостиной»
«Искал и не нашел хороший небольшой стол для своей квартиры, поэтому сделал его сам»
«На старой лестнице мы рисковали свернуть себе шею. Теперь спускаться и подниматься стало куда проще»
А вы какой ремонт назвали бы безупречным?
Фото на превью timberbiscuitww / Reddit
AdMe/Народное творчество/17 человек, которые в дизайне и ремонте не признают слова «хорошо». Им надо только идеально
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