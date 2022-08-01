17 человек, которые в дизайне и ремонте не признают слова «хорошо». Им надо только идеально

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К ремонту и дизайну — комнаты, квартиры, дома или даже участка вокруг — каждый подходит по-своему. Кому-то важно, чтобы все выглядело чистенько, кого-то волнует соотношение цены и качества, а некоторых устроит лишь вид как на картинке. И последние готовы душу вложить в каждую деталь.

Мы в ADME с пониманием относимся к любым проявлениям перфекционизма, если нас не заставляют приложить к нему руки. А на идеальный результат чужих трудов и вовсе готовы смотреть часами.

«Устанавливали кондиционер в историческом здании. Городские власти потребовала покрасить его в цвет кирпичей. Впечатлен тем, что сотворил маляр»

«Я не электрик, но такую работу следует заценить»

«Домашний кабинет — первый в моей жизни настоящий дизайн интерьера. Все было тщательно продумано и отобрано. Даже для кота нашлось место»

Дорожка из гальки, на которой глаз отдыхает

«Хотите, можете считать это изготовленным на заказ водяным радиатором, но я назову это искусством»

«Во время ремонта почистил потолочную розетку зубной щеткой»

Ремонт пола в доме 50-х годов прошлого века

«Нашла зеркало на складе вторсырья и в восторге от того, как идеально оно подходит к моему молдингу»

«Наконец-то закончили нашу кухню. Всего каких-то шесть лет размышлений, ап, и готово»

«Сохранил кусочек старого дома под стеклом, чтобы люди могли оценить, как раньше строили»

«В моем районе только что нанесли на дорогу новый слой герметика»

Как будто кто-то открыл дорогу в Microsoft Paint и нажал «Заливка». © Venerable_Duvet / Reddit

Детально подобранный рисунок кафеля

«Сделал для отремонтированного крыльца ящики с секретом»

«Просто хотел показать идеальный угол»

«После троекратного ремонта думаю, что наконец-то довольна своей гостиной»

«Искал и не нашел хороший небольшой стол для своей квартиры, поэтому сделал его сам»

«На старой лестнице мы рисковали свернуть себе шею. Теперь спускаться и подниматься стало куда проще»