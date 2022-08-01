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17 человек, которые в дизайне и ремонте не признают слова «хорошо». Им надо только идеально

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К ремонту и дизайну — комнаты, квартиры, дома или даже участка вокруг — каждый подходит по-своему. Кому-то важно, чтобы все выглядело чистенько, кого-то волнует соотношение цены и качества, а некоторых устроит лишь вид как на картинке. И последние готовы душу вложить в каждую деталь.

Мы в ADME с пониманием относимся к любым проявлениям перфекционизма, если нас не заставляют приложить к нему руки. А на идеальный результат чужих трудов и вовсе готовы смотреть часами.

«Устанавливали кондиционер в историческом здании. Городские власти потребовала покрасить его в цвет кирпичей. Впечатлен тем, что сотворил маляр»

«Я не электрик, но такую работу следует заценить»

«Домашний кабинет — первый в моей жизни настоящий дизайн интерьера. Все было тщательно продумано и отобрано. Даже для кота нашлось место»

Дорожка из гальки, на которой глаз отдыхает

«Хотите, можете считать это изготовленным на заказ водяным радиатором, но я назову это искусством»

«Во время ремонта почистил потолочную розетку зубной щеткой»

Ремонт пола в доме 50-х годов прошлого века

«Нашла зеркало на складе вторсырья и в восторге от того, как идеально оно подходит к моему молдингу»

«Наконец-то закончили нашу кухню. Всего каких-то шесть лет размышлений, ап, и готово»

«Сохранил кусочек старого дома под стеклом, чтобы люди могли оценить, как раньше строили»

«В моем районе только что нанесли на дорогу новый слой герметика»

Детально подобранный рисунок кафеля

«Сделал для отремонтированного крыльца ящики с секретом»

«Просто хотел показать идеальный угол»

«После троекратного ремонта думаю, что наконец-то довольна своей гостиной»

«Искал и не нашел хороший небольшой стол для своей квартиры, поэтому сделал его сам»

«На старой лестнице мы рисковали свернуть себе шею. Теперь спускаться и подниматься стало куда проще»

А вы какой ремонт назвали бы безупречным?

Фото на превью timberbiscuitww / Reddit
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AdMe/Народное творчество/17 человек, которые в дизайне и ремонте не признают слова «хорошо». Им надо только идеально
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