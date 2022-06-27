17 фото, которые честно показывают изнанку разных профессий

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В мире существует множество различных профессий. Обычно мы видим только результат чьей-то деятельности, а тем временем за кадром остаются моменты, которые скрыты от нашего взора. Но, к счастью, герои нашей подборки решили ими поделиться.

Мы в ADME всегда радуемся возможности увидеть изнутри трудовые будни людей разных специальностей.

«Я — кондитер. Как-то раз пекла торты и просыпала на себя кандурин. Вот мои „золотые руки“»

Кандурин — пищевой пигмент для придания продуктам металлического блеска. — Прим. ADME.

«Папа-пчеловод обучает моих племянников своему ремеслу»

«Мои руки после утренней обрезки помидоров»

«Я — официантка, и у меня есть специальная ручка для самых наглых и злых посетителей»

«Работали с друзьями на рыбном заводе. Однажды нам привезли громадного палтуса. Для сравнения: рост ребят примерно 175 см»

«Моя жена — медработник. Ее руки после двух месяцев упорного труда в больнице выглядят вот так»

«Вид из моего „офиса“. Работаю на кукурузных полях»

«Муж моей сестры — фермер. Вот так он дремлет на рабочем месте»

А вы думали, шеф-повара на обед едят только изысканные блюда? Как бы не так!

«Работаю парковщиком машин. Всякое бывает, но в этот раз я отказался садиться в тачку и велел владельцу самому ее припарковать»

«Делаем заготовку для пирога. Здесь более 50 кг персиков»

Устанавливать светильники под шкафами всегда так весело

«В нашем заведении кто-то проводил гендер-пати. Голубой порошок плохо оттирается, и теперь повсюду разводы»

Гендер-пати — праздничное мероприятие, где будущие родители сообщают пол ребенка. Обычно на вечеринке прокалывают воздушный шарик, наполненный цветными конфетти или пигментом. Или едят торт, коржи которого окрашены в розовый или голубой цвет. — Прим. ADME.

«Больше не работаю в сфере общепита. Но в мои новые обязанности все равно входит заготовка продуктов, правда, уже не для людей»

«Работаю посудомойщиком и просто обожаю сравнивать вид кухни до и после того, как все перемыл»

Наглядное фото: как починить что-либо над бассейном

«Я — балерина. Это мои пуанты, сношенные за год»