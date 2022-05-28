17 фотографий, которые доказывают, что время — неумолимая сила

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Мы не так часто задумываемся о том, как быстро летит время. Но стоит лишь немного присмотреться к окружающему миру, можно заметить следы, оставленные безвозвратно ушедшими годами. Это может быть тропинка на газоне, протоптанная соседскими котами, или огромное дерево, которое когда-то было настольным растением.

Мы в ADME и сами не прочь повспоминать о былых временах — и хотим с вами поделиться фотографиями, которые наглядно показывают, как неумолимо течение жизни.

По изображению на монетах видно, как королева Елизавета ll становилась старше

«У меня на заднем дворе есть полоска на газоне. Ее вытоптали уличные кошки, которые всегда ходят по одной и той же тропе»

«Сегодня утром я впервые в жизни использовала губную помаду до конца»

«Слева — мама в день свадьбы в 1972 году, а справа — в 2021-м на той же лестнице»

«Папа жив. У него болят колени, поэтому он не пошел фоткаться и остался дома».

«Маме подарили это растение еще в 70-е. Тогда оно было настольным»

По следам на тренажере видно, какие веса чаще всего используют посетители спортзала

«Белые квадраты на моем старом кухонном полотенце износились быстрее, чем зеленые»

«Дом моей бабули в 1979 году и сегодня»

6 лет из жизни кота

«6 лет собирала по дому и хранила выпавшие усы своего кота. Вот результат».

«Мама прислала мне фото нашего семейного музея старых мобильных телефонов»

«На дне чашки видно, как моя жена годами перемешивала кофе»

Вот как со временем износилось металлическое кольцо на ярме

«Складные солнечные часы моего прапрадеда, там даже компас есть»

«Нашел в шахте лифта пакет от чипсов 1992 года»

«Я делаю 2 гамбургера каждую неделю на протяжении 7 лет. Это видно по противню»

Так выглядит чехол для телефона спустя 1 год использования на фоне такого же нового

«Как-то я послал открытку Джо Пеши и попросил автограф. А он подписал и отправил ее обратно»