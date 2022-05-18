17 историй о знакомствах, чей сюжет жизнь закрутила не хуже голливудского фильма
Жизнь бывает хорошим драматургом. Даже такие неприятные ситуации, как вынужденная ночевка на вокзале, развод или необходимость часто посещать больницу, иногда приводят к счастливой развязке, а порой и к судьбоносной встрече.
Следующие истории, кропотливо отобранные редакцией ADME, расскажут вам о случаях, которые привели к увлекательным знакомствам, которые надолго запомнились их участникам, а у кого-то и кардинально изменили жизнь.
- Подруга несколько лет делила квартиру с соседом. В конце концов он решил выкупить ее часть жилья. И вот сделка в разгаре, деньги за ее долю квартиры заложены в ячейку банка. И в день перед раскрытием ячейки она мне пишет, что на операции с аппендицитом. Просит завершить сделку и проследить, чтобы сосед ее не «кинул». Можно представить, с каким настроем я его встретила в банке. Он до сих пор припоминает мне мое каменное лицо и резкие фразы. Ах да, мы женаты 5 лет, двое детей. © Екатерина / ADME
- Мамина бабушка вышла на трамвайную остановку и цепанула симпатичного парнишку, попросив починить забор за деньги. Парень оказался рукастым и на подработку сразу согласился. В общем, приходит моя мама домой с учебы, а там на заборе ее будущий муж сидит. © bladNorway / Twitter
- Как-то в поезде с красавицей решил познакомиться. Я был молод, красив, немного нагл и решил, что сражу девушку своим обаянием. Я заговорил с ней о чем-то и так невзначай сказал, как меня зовут. Она посмотрела на меня грустно и ответила: «Я рада». Мне показалось, что смеялись в тот момент все: проводник, пассажиры, даже парень с 3-й полки сквозь сон захрюкал. Это был крах моей самооценки... Конечно, ее последующие слова «Рада, меня Рада зовут» разрядили обстановку, но я до сих пор помню этот неловкий момент. © Starley989 / Pikabu
- Знакомая тяжело пережила развод. Осталась без квартиры, 1,5 года в жуткой депрессии. Наконец взяла квартиру в ипотеку на 1-м этаже. Через 2 года у нее сломался комп, и она пригласила соседа с 4-го этажа посмотреть. Теперь они не понимают, как жили раньше друг без друга. Уже 10 лет. И спят теперь на 4-м этаже, а обедают на 1-м. © Лариса Ли
- Мама и папа познакомились на свадьбе друзей. По словам мамы, когда ведущий объявил медленный танец, в ее сторону рвануло сразу 5 человек, но папа их обогнал. Мама пожалела, что никто посимпатичней не успел, но протанцевала с ним весь вечер. А папа забыл взять ее номер телефона и всю ночь просидел у подъезда. Утром проводил ее на электричку и снова забыл взять ее телефон. Уже во время закрытия двери вагона мама сказала ему свой номер. Он запомнил, перезвонил, а через 3 года они поженились. © Pure_christal / Twitter
- В далекой юности зависал на сайте знакомств. Познакомился там с девушкой. Договорились встретиться на станции метро. Поднимаюсь на эскалаторе, подхожу к назначенному месту. Стоит девушка, вроде похожа, спрашиваю, она ли Цветочек — ее ник на сайте. Улыбается, говорит, да, наверное, Цветочек. Погуляли, посидели в кафе, начали встречаться. И только через неделю я узнал, что познакомился с ней случайно, когда настоящая Цветочек извинилась, что забыла про свидание. © denivanov / Pikabu
- С мужем я познакомилась, когда лежала в больнице. Он там работал, а я была частым пациентом. Он знал, что я тогда была не заинтересована в свиданиях, и поэтому вел себя как друг. То принесет нарциссы в мою палату, то яблочный сок. То подкинет мне дополнительные теплые одеяла, то сидит со мной до начала смены и после ее окончания. В результате я поняла, что он мне нравится, и в этом году мы отмечаем нашу 12-ю годовщину. © GypseboQ / Reddit
- Моя мама гадала со своими подругами на суженого. Кинула сапог через забор, мол, в какую сторону будет обращен мысок, в той суженый и живет. Батя в этот момент шел мимо, забрал ее сапог и занес. А после они попали в одну компанию — и понеслось. © rgtsv / Twitter
- Когда я переехала в Японию, мне было сложно читать на этом языке. Как-то раз я минут 15 стояла в супермаркете со смартфоном в руке, пытаясь выяснить, какой рис является предварительно вымытым, чтобы не тратить лишнее время на готовку, как вдруг парень обратился ко мне на моем родном языке и пришел мне на помощь. Мы обменялись контактами, встретились и с тех пор стали встречаться. © Bailey Elizabeth / Quora
- У знакомой был тяжелый развод, выпихнули ее с чемоданом ночью из дома. Она поехала на вокзал дождаться утра и подумать, что делать дальше. Подсел к ней страшненький мужчина, пригласил кофе выпить, а она ему выдала свое горе. Мужчина предложил ей поехать с ним в соседний город, ему было нужно срочно по делу. А она ответила, что подождет его на вокзале. На самом деле собиралась уходить, просто заснула на чемодане от усталости. А он был так рад, что его дождались. Женаты уже много лет. © Ryta Chamseddine
- Я тренировалась в спортзале и перестаралась. Внезапно у меня закружилась голова, а перед глазами побелело. Я стала медленно опускаться на пол, и тут один парень поймал меня. А потом попытался привести в себя, задавая вопросы, требующие концентрации: к примеру, какой сегодня день недели? Когда он увидел, что я в порядке, его вопросы стали напоминать флирт: как меня зовут, какой мой номер и может ли он как мой рыцарь в сияющих доспехах как-нибудь пригласить меня на свидание? Это заставило меня рассмеяться, а он получил мой номер. © super-ro / Reddit
- Мы встретились на домашней вечеринке, и, когда я собралась уходить, парень повел меня в детскую комнату, куда отнесли всю верхнюю одежду. И там спросил: «Карандашом какого цвета ты бы хотела написать свой номер телефона?» 20 лет я замужем за ним. © Constantlearner01 / Reddit
- Познакомилась с будущим мужем по телефону, когда случайно ошиблась номером: моя новая знакомая диктовала мне свой номер и ошиблась на одну цифру. Через пару дней пишу ей поздравление с Пасхой, желаю всего наилучшего и интересуюсь, чем занята. И мне приходит ответ: «Чиню машину». Я обрадовалась, пишу: «Какое интересное хобби у тебя, у девочки!» И ответная СМС: «Вообще-то я парень». Потом созвонились, встретились, 13 лет уже не расстаемся, сыну 11 лет. © Подслушано / Ideer
- Мы учились вместе и жили в одном общежитии, но я не общался с ней, так как она была признанной красавицей, а я был просто ботаником. С другими девушками у меня тоже не складывалось, и я решил сосредоточиться лишь на учебе. Но тут снова увидел ее, и она была ослепительна. Оказалось, что она учится в группе моего друга. Я пошел ва-банк и попросил друга сказать ей, что хочу стать ее парнем — от отказа я бы ничего не потерял. Она не согласилась, но предложила мне дружбу. И спустя несколько встреч мне удалось выйти из френдзоны. Теперь у меня красивая жена и трое детей. © Zlatan Hazizimovic / Quora
- Лет 15–17 назад я рассталась с молодым человеком и активно зависала в знакомствах через СМС-сервис. Обеспеченные приглашали в клуб, в кафе, на вечеринки... Попроще — на прогулку, в музеи. Будущий муж повез меня при знакомстве... в забегаловку. Угощал какой-то булкой с луком и огурцами. Я отказалась, он сам съел. В общем, это было одно из самых провальных свиданий в моей жизни. Следующим вечером он приехал ко мне домой. Я работала в ночную смену. Он сказал моей маме, что подождет. В первом часу ночи мама вышла в тапочках и спросила, как долго он ждать собирается. Он ответил: «Хоть всю жизнь», был приглашен на чай и одобрен. Утром я психанула, но он заменил лампочку, поточил ножи и привинтил дверцу шкафа... 15 лет мы в браке. © MarinaT / ADME
Какое знакомство оставило неизгладимые воспоминания у вас?
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