17-летняя девушка пошла по стопам отца-электрика, и теперь люди так и рвутся сказать ей, что «не женское это дело»

17-летняя тиктокерша Изабель Макгуайр неожиданно для себя и всего мира прославилась благодаря своим роликам в рабочей форме. Дело в том, что девушка решила стать электриком — пойти по стопам своего отца. Всего за несколько дней она набрала более 230 тыс. подписчиков и миллионы просмотров.

Молодая британка вела вполне обычный видеоблог: делилась короткими роликами о своей повседневной жизни, пока один из них не сделал ее мегапопулярной. В нем девушка танцует в коротком топе и пыльных рабочих штанах под песню рэпера Эйкона «Smack That».

Изабель действительно учится в колледже на электрика, на что ее вдохновил отец. Однажды он взял дочь с собой на смену и между делом упомянул, что в этой сфере не так уж много женщин. В этот момент она и решила, что тоже хотела бы попробовать себя в этом.

«Есть женщины, которые не хотят, чтобы в их дом входил мужчина, или есть такие, которым нельзя впускать мужчин в дом по религиозным причинам. Я хочу, чтобы женщины чувствовали себя комфортно в собственном доме, и хочу выполнить для них любую работу по электрике», — заявила девушка.

Изабель и ее отец.

Но, несмотря на большое количество восхищенных откликов от возрастающего числа подписчиков, Изабель получает много неприятных комментариев. В некоторых из них можно уловить насмешку над ее внешним видом, не сочетающимся с мужской профессией. Например, ей пишут быть осторожнее, чтобы не «сломать ноготь», или что-то вроде «Работай, а не танцуй».

Хотя поначалу такие комментарии расстраивали Изабель, она научилась их игнорировать.

«Я не отвечаю на эти комментарии. Люди думают, что женщинам не стоит заниматься тем, что считается мужской работой, и что это совершенно неправильно, в особенности из-за моей внешности. То, что я забочусь о себе и хорошо выгляжу, не означает, что я не могу выполнять эту работу. Это то, чем я хочу заниматься. Мне это нравится, и я знаю, что все получится».

Изабель решила продолжать публиковать свои ролики, чтобы вдохновить других женщин попробовать себя в профессии, а также делиться своим опытом, будучи женщиной-электриком. И у нее хорошо получается, ведь некоторые из ее молодых подписчиц тоже загорелись этой работой. Я тоже хочу этим заняться, когда стану старше. © brookefenn21x / TikTok Кроме того, девушку поддержал и отец, которому, по ее словам, нравятся ролики. «Он восхищается тем, что мои видео взорвали интернет и вдохновили так много людей».

А еще у Изабель Макгуайр большие планы на будущее. «Я хочу создать собственную компанию под названием Pink Power („Розовая сила“. — Прим. ADME). Здесь женщины смогут получать всестороннее обучение и будут работать вместе, вдохновляя других представительниц прекрасного пола на работу в этой индустрии».