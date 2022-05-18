17 мужчин, к сердцу которых не нужно прокладывать путь через желудок. Они сами кого угодно накормят

Мужчина может не только построить дом, посадить дерево и вырастить сына, но и накормить всю семью вкусным обедом. Как многие говорят, на кухне они отменные повара. Гордон Рамзи, Бобби Флай, Гай Фиери — среди тех, кто возглавляет списки знаменитых шеф-поваров всего мира. Но не нужно быть знаменитостью, чтобы приготовить вкусный торт на день рождения сына или праздничный ужин для свидания с девушкой.

Посмотрев на кулинарные шедевры мужчин из этой подборки, мы в ADME присоединяемся ко всеобщему мнению, что они превосходные повара.

Картофель, лук, кукуруза, чеснок, лимоны, колбаса, морепродукты — только и всего

«Читаю историю стран мира (по алфавиту), потом готовлю их национальную еду. Вот страна № 12: Багамы»

Домашний стейк, креветки, грибы и кукуруза. Привет из Мексики

«Сегодня завершил курс по работе с шоколадом! Мы устроили фуршет, и было очень приятно видеть все мои десерты вместе»

«Копченый сливочный сыр. Очень хорошо сочетается с крекерами или кусочками яблок, а иногда я использую его для начинки курицы или свинины»

Домашний рамэн. И кстати, он из утки

«Я испек торт на день рождения моей девушки»

«Нашел на заднем дворе дикий лук-порей и вот что из него приготовил»

«Ну да, я люблю макароны. А как вы догадались?»

«Я в первый раз испек торт „Красный бархат“, да еще и на на свой день рождения!»

«Моя девушка в отъезде, так что я немного слетел с катушек в одиночестве»

Похоже, кроме готовки, вы вообще ничем не занимаетесь. © k_d0t / Reddit

Десерт из фундука, крем из фундука, мусс из фундука, пралине из фундука — все из фундука

Выглядит великолепно, но мне кажется, что фундука маловато. © y3110w89 / Reddit

«Это все я приготовил на свидание в прошлую пятницу»

«Мой друг сделал этот торт на день рождения еще одного нашего одинокого приятеля»

«С днем рождения, Уильям». «Где моя девушка?».

«Сделал для моей дочери торт по мотивам „Холодного сердца“»

Ого, ты работаешь пекарем? Выглядит таким идеальным. © Pro_Hero_Wild_Riot / Reddit



«Сегодня дети попросили суши. Приготовил впервые и думаю, получилось очень даже неплохо для парня, который обычно готовит мясо с картошкой»

Мне нравится, как вы написали свое имя соевым соусом. © shortiz420 / Reddit

Если бы это было так! © elundeen / Reddit



«Мой сын любит покемонов, и я решил сделать ему на день рождения такой торт»

Вы самый лучший отец! © Garrrrt / Reddit