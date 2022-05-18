17 мужчин, к сердцу которых не нужно прокладывать путь через желудок. Они сами кого угодно накормят
Мужчина может не только построить дом, посадить дерево и вырастить сына, но и накормить всю семью вкусным обедом. Как многие говорят, на кухне они отменные повара. Гордон Рамзи, Бобби Флай, Гай Фиери — среди тех, кто возглавляет списки знаменитых шеф-поваров всего мира. Но не нужно быть знаменитостью, чтобы приготовить вкусный торт на день рождения сына или праздничный ужин для свидания с девушкой.
Посмотрев на кулинарные шедевры мужчин из этой подборки, мы в ADME присоединяемся ко всеобщему мнению, что они превосходные повара.
Картофель, лук, кукуруза, чеснок, лимоны, колбаса, морепродукты — только и всего
«Читаю историю стран мира (по алфавиту), потом готовлю их национальную еду. Вот страна № 12: Багамы»
Домашний стейк, креветки, грибы и кукуруза. Привет из Мексики
«Сегодня завершил курс по работе с шоколадом! Мы устроили фуршет, и было очень приятно видеть все мои десерты вместе»
«Копченый сливочный сыр. Очень хорошо сочетается с крекерами или кусочками яблок, а иногда я использую его для начинки курицы или свинины»
Домашний рамэн. И кстати, он из утки
«Я испек торт на день рождения моей девушки»
«Нашел на заднем дворе дикий лук-порей и вот что из него приготовил»
«Ну да, я люблю макароны. А как вы догадались?»
«Я в первый раз испек торт „Красный бархат“, да еще и на на свой день рождения!»
«Моя девушка в отъезде, так что я немного слетел с катушек в одиночестве»
- Похоже, кроме готовки, вы вообще ничем не занимаетесь. © k_d0t / Reddit
Десерт из фундука, крем из фундука, мусс из фундука, пралине из фундука — все из фундука
- Выглядит великолепно, но мне кажется, что фундука маловато. © y3110w89 / Reddit
«Это все я приготовил на свидание в прошлую пятницу»
«Мой друг сделал этот торт на день рождения еще одного нашего одинокого приятеля»
«С днем рождения, Уильям». «Где моя девушка?».
- Повезло Уильяму с друзьями. © Dassitmane_ / Reddit
«Сделал для моей дочери торт по мотивам „Холодного сердца“»
- Ого, ты работаешь пекарем? Выглядит таким идеальным. © Pro_Hero_Wild_Riot / Reddit
«Сегодня дети попросили суши. Приготовил впервые и думаю, получилось очень даже неплохо для парня, который обычно готовит мясо с картошкой»
- Мне нравится, как вы написали свое имя соевым соусом. © shortiz420 / Reddit
- Если бы это было так! © elundeen / Reddit
«Мой сын любит покемонов, и я решил сделать ему на день рождения такой торт»
- Вы самый лучший отец! © Garrrrt / Reddit
А какими шедеврами вас удивляли знакомые мужчины-кулинары?
Фото на превью rubadub_dubs / Reddit
AdMe/Народное творчество/17 мужчин, к сердцу которых не нужно прокладывать путь через желудок. Они сами кого угодно накормят
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