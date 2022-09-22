17 теплых историй, в которых папам отведена главная роль

Папа — особенный человек в жизни каждого. Иногда отцы выглядят строгими и суровыми мужчинами, а уже в следующий миг как отмочат что-нибудь оригинальное, что хоть стой, хоть падай.

Мы в ADME были рады прочитать истории об отцах, которые оставили заметный отпечаток в памяти своих детей или просто прохожих.

Мой отец всегда очень вкусно готовил. Вроде и продукты использует те же самые, и порядок действий один в один, но результат принципиально другой — намного лучше, чем у всех.

Но была у него одна интересная особенность: он мог забыть самую банальную базовую вещь. И это касалось не только готовки.

Помню, однажды он забрал меня из садика со словами: «На ужин я приготовил самый вкусный борщ». Прибежав домой в предвкушении вкусного супа и получив вожделенную тарелку, я задал вопрос: «Папа, а почему борщ не красный?» Отец на секунду задумался и выдал: «Блин, свекла! Я забыл про свеклу!» © Patrick66 / Pikabu

Но была у него одна интересная особенность: он мог забыть самую банальную базовую вещь. И это касалось не только готовки. Помню, однажды он забрал меня из садика со словами: «На ужин я приготовил самый вкусный борщ». Прибежав домой в предвкушении вкусного супа и получив вожделенную тарелку, я задал вопрос: «Папа, а почему борщ не красный?» Отец на секунду задумался и выдал: «Блин, свекла! Я забыл про свеклу!» © Patrick66 / Pikabu Однажды в канун Рождества наш папа подождал, пока мы с братьями и сестрами ляжем спать, и как крикнет на весь дом: «Мне все равно, кто ты, толстяк! Убери свои сани с моей крыши!» Мы резко проснулись и стали просить отца не кричать на Санту. © Slamslam102 / Reddit

У моего отца не было трех пальцев из-за несчастного случая. Когда моей племяннице было 2,5 года, она заметила, что у него что-то не так с рукой, и спросила: «Дедушка, куда делись твои пальцы?» А он, изображая недоумение, воскликнул: «О нет! Кто-то украл их!» На его лице был неподдельный ужас. В ответ на вопрос, кто же вор, он указал на маму. И племяшка побежала к ней, начала лазить по ее карманам в поисках дедушкиных пальцев. © MountainDewAndSmokes / Reddit

Однажды моему отцу позвонили с каким-то очередным «выгодным предложением» и попросили передать трубку владельцу дома. Папа, недолго думая, сунул трубку моему брату, которому на тот момент было 4 года. © mastermind04 / Reddit

Мой папа — серьезный и невозмутимый человек. Но как-то раз в День святого Валентина он подсунул под дверь моей комнаты записку. Там было нарисовано сердце с руками и ногами и написано: «Я так рад, что я твой отец. Горжусь тобой. Люблю». © unknown author / Reddit

В самолете. Лечу одна. В кресле позади меня сидит мальчик 4–5 лет. Через 30 минут после взлета начинает пинать мое кресло. Отец делает ему замечание, мелкий успокаивается, но ненадолго. После 3-го захода я уже смирилась: ругаться не хотелось. В итоге батя просто взял и снял с него ботинки и надел ему махровые носки. В результате пинать кресло мальчику стало просто больно! © Подслушано / VK

Однажды мой папа исписал 3 страницы формулами и графиками только ради одной цели: равномерно развесить украшения на новогодней елке. Просто он инженер. © textual_predditor / Reddit

Мой отец никогда не любил книги. Вот не его это занятие — читать, ему больше по душе в машине поковыряться или на рыбалку съездить. Не так давно он проспорил мне, и я потребовал от него прочесть любую книгу из моей небольшой домашней библиотеки. Папа выбрал томик о Гарри Поттере, потому что думал, что быстро закончит и забудет. Но не тут-то было! Смотрю на него сейчас: сидит в кресле, внимательно читает 6-ю часть и еще даже не догадывается о финале. По-доброму завидую ему, ведь я все отдал бы за то, чтобы мне стерли память и я прочитал этот шедевр еще раз. © Палата № 6 / VK

Однажды папа купил лошадь и не сказал об этом маме. Он скрывал от нее животное 3 года, пока не решил продать, чтобы купить лодку. © Reirist / Reddit

Знакомый рассказывал, как в детстве отец вывел его гулять на площадку. Папаня отпустил сына играть с другими детьми, а сам сел газету читать. Спустя некоторое время он решил, что пора бы и честь знать. Подходит к площадке, забирает ребенка и идет домой. По дороге спрашивает: «Сашка, чего тихий такой?» А потом поворачивает голову и с ужасом обнаруживает, что ребенок не его. Одежда похожая, но мальчик не тот. Пришлось бежать обратно на площадку. Обменялись с женщиной детьми. А маме, конечно, намного позже об этом случае рассказали. © xofile312 / Pikabu

Мой батя сделал каску из половины арбуза, а потом они с мамой фехтовали на шампурах. Они придумали себе клички: Товарищ Арбузная Каска и Мисс Куриная Королева. Потому что у мамы курятник, который она просто обожает. © Подслушано / VK

Мой папа был довольно тучным человеком. Однажды он привел меня в бассейн, сам улегся на краю, громко мычал и кричал: «Я морж!» А потом со всей дури плюхнулся в воду. © CatiCom / Reddit

Пока спал, мой батя зашел на мою страницу в соцсети и начал переписываться с моей подругой. Пикап-мастер, блин. Кстати, писал еще так интеллигентно, джентльмен. © Подслушано / VK

Стою на почте: духота, народу тьма. Заходит мужчина с коляской, а в ней младенец. В какой-то момент малыш выплевывает соску и начинает издавать звуки, обычно предшествующие дикому младенческому ору. Я закатываю глаза, набираюсь терпения, и тут отец наклоняется к малышу и произносит: «Внимание! Сектор „Тишина“». Малыш мгновенно затихает. © Trustinka / Pikabu

Помню, когда мне исполнилось то ли 11, то ли 12 лет, батя забыл о моем дне рождения, но попытался сделать вид, что это не так. Убежал в гараж и через 5 минут вернулся с подарком — новенькой отверткой. Боже, мне никогда в жизни так обидно не было! Я расплакался, ушел в свою комнату, не выходил оттуда до следующего утра, а с батей не разговаривал еще почти неделю. Со временем это сгладилось, а потом отвертка мне даже пригодилась, чтобы разобрать ноутбук, починить розетку. Оказалось, очень полезная вещь. На отца никакой обиды не держу. © Палата № 6 / VK

Когда в детстве бывала в гостях у друзей, всегда удивлялась, как тихо у них принято чихать. У нас в семье чиханье — практически профессиональный спорт: соревнуемся, кто громче чихнет. Однажды батя даже установил в доме измеритель шума, к которому надо было бежать, чтобы чихнуть прямо возле него. А тот, кто побеждал, был на целый день освобожден от всех домашних обязанностей. А остальные члены семьи носили ему бутерброды и чай. © Палата № 6 / VK

Недавно мой батя обнаружил в планшете функцию голосового поиска. В итоге он полвечера сидел и разговаривал с гаджетом: гавкал, мяукал и удивлялся, когда тот ему говорил, сколько результатов найдено. Он радовался, как ребенок, которому дали говорящую игрушку. Давно я не видел его таким счастливым. © Подслушано / VK