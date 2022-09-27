17 женщин, которым так повезло со вторыми половинками, что им даже любви на праздники желать не нужно
В красивых сказках романтические отношения у героев порой завязываются быстро и на всю жизнь. В реальности же нужно работать над тем, чтобы в семье были поддержка, взаимопонимание и эмпатия. Иногда мужчин обвиняют в том, что свою любовь они демонстрируют крайне редко и не всегда понятно. Но это не относится к героям нашей статьи, которые для своих любимых готовы сделать все, и даже чуточку больше.
- Несколько лет назад высадила 10 кустов пионов под окном. Кусты разрослись, только не цвели. Вернее, бутоны завязывались, но какая-то неведомая зараза их сжирала. Чем только ни пробовала обрабатывать, ничего не помогало. Неделю назад получаю фото от подруги, где она стоит на фоне шикарных пионов. Тяжело вздохнула и порадовалась за подругу, глянув на свои бесцветковые кусты. Сегодня просыпаюсь, смотрю в окно, а мои кусты просто усыпаны цветками. Не веря глазам, бегу во двор и начинаю рассматривать. Пригляделась, а цветы просто вставлены в мои кусты. Муж, глядя в окно, с улыбкой прокричал: «Я тебя сфоткаю, а ты подруге отправишь!» © veryqwerty / Pikabu
- Одна девушка записалась ко мне на макияж, и ее парень написал мне сообщение с просьбой заплатить за нее в качестве сюрприза. © Nicolebairdd_X / Twitter
- Однажды я ехала на учебу в электричке, и напротив меня сидел человек, держащий в руках одинокую розу в простой целлофановой обертке. Он был очень бледен, неловко улыбался и часто вздыхал. Когда попутчики поинтересовались, в чем дело, он, запинаясь и краснея, поведал нам, что едет к даме сердца, с которой познакомился в интернете, и очень боится произвести на нее плохое впечатление. Он описал ее в самых ярких красках: умная, красивая, добрая, веселая. Когда пассажир вышел на своей остановке, мы болели за него всем сердцем. Почему я это рассказываю? Вам, должно быть, показалось, что ему лет 12–16. Но на самом деле ему было 82. © Anetta / Pikabu
- Пережила полноту, анорексию, потом булимию. Весила 89 кг и 38 кг при росте 167 см. Сейчас 51 кг. Теперь каждый день я ем, но приходится выдумывать, что бы такого съесть. Сегодня меня может тошнить от пюре, я хочу черешню и роллы, а завтра с ужасом вспоминаю вкус роллов и хочу шашлык. Доконало, но потакаю себе: не хочу, как раньше. Спасибо парню за терпение и беготню по магазинам, лишь бы я ела. Ценю. © Подслушано / Ideer
- Любимый покупает мне прокладки; готовит для меня чай и еду; помогает с делами; заботится о комфорте во время месячных. И иногда это заставляет меня задуматься о том, как я жила без этих жестов раньше. © wishinguluv / Twitter
- Однажды ехала в автобусе, и в салон зашла пожилая пара. Бабушка была слепой. Дедушка помог ей подняться по ступенькам, а потом сказал: «Уровень № 1 пройден». Потом он довел ее до сиденья: «Уровень № 2 пройден». А когда они выходили, проговорил: «Игра окончена. Вы победитель». © Подслушано / Ideer
- Вчера мой мужчина сказал, что хочет оплатить услуги няни после родов, чтобы сделать для меня родительство и переход в роль мамы как можно проще, потому что он не хочет, чтобы я испытывала послеродовую депрессию. Все будущие мамы заслуживают такой поддержки. © prettyblushh / Twitter
«Сделал плед в подарок для тещи»
- Я: «Мне нужна закладка».
Мой парень: «У меня есть!»
Я: «Она красивая?»
Парень: открывает книгу и достает закладку.
Я: «Она не красивая, не хочу такую».
Парень: «Я тебя так сильно люблю, что теперь не знаю, на какой странице остановился, а ты не хочешь брать закладку?!» © irisvicencio / Twitter
- Я пригласила бабушку и маму на обед, а мой любимый позвонил в ресторан и позаботился об оплате счета, прежде чем я смогла что-то возразить... © evonnnaaa / Twitter
- Мой парень написал мне: «Когда случаются тяжелые дни, я представляю тебя и то, что я хочу построить с тобой, и это мотивирует меня». Знаете, это очень приятное чувство, когда кто-то хочет быть лучшим для тебя и для вашего совместного будущего. © lexestep / Twitter
«Парень отправил один букет мне, а другой — моей маме»
- Итак, вчера я начала ходить в тренажерный зал. Сегодня возвращаюсь домой, а там меня ждет сумка с новой спортивной одеждой, обувью и экипировкой для тренировок. Любимый сказал: «Я подумал, что, если у тебя будут новые милые вещи, это добавит тебе больше мотивации». © PennyJam_ / Twitter
- Мой парень игнорировал меня весь день, а потом вдруг позвонил, чтобы сказать, что он заболел и у него высокая температура. Я решила приехать к нему, потому что переживала за его здоровье, а он был один. Оказалось, что на самом деле он приготовил для меня ужин в качестве сюрприза на нашу годовщину и ждал меня. © annbasaa / Twitter
- Позвонила любимому в слезах, потому что у меня не было подходящего платья для дня рождения. Он просмотрел кучу онлайн-магазинов, заказал несколько платьев и затем прислал их мне, чтобы я примерила и выбрала себе новое. © TalialillyG / Twitter
- Одна девушка рассказала, что ее парень сам записал для нее аудиокнигу «Великий Гэтсби», потому что это ее любимая книга. Не разговаривайте со мной, мне нужно прийти в себя... © dreamgirlism / Twitter
Расскажите о самых милых поступках, которые совершали для вас ваши любимые.
AdMe/Народное творчество/17 женщин, которым так повезло со вторыми половинками, что им даже любви на праздники желать не нужно
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