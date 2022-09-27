17 женщин, которым так повезло со вторыми половинками, что им даже любви на праздники желать не нужно

В красивых сказках романтические отношения у героев порой завязываются быстро и на всю жизнь. В реальности же нужно работать над тем, чтобы в семье были поддержка, взаимопонимание и эмпатия. Иногда мужчин обвиняют в том, что свою любовь они демонстрируют крайне редко и не всегда понятно. Но это не относится к героям нашей статьи, которые для своих любимых готовы сделать все, и даже чуточку больше.