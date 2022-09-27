18 человек, чье тело выдает такие штуки, что окружающие только успевают охать от удивления

Несмотря на то что людей на Земле почти 8 млрд, все мы разные. Но некоторые представители Homo sapiens обладают крайне редкими отличительными чертами. Например, у кого-то пальцы на руке напоминают лесенку, а у кого-то веснушка появилась прямо в глазу. Такие особенности человеческого тела встречаются редко, а потому и хочется рассказать о них всему миру. Что, собственно, и сделали герои нашей подборки.

«Мой естественный цвет волос за 2 последних месяца изменился 3 раза. И все из-за моей болезни»

«Как сидит моя жена»

Как массажист я гарантирую, что ее мышцы этого не оценят. © DaYuMnGoOd / Reddit

«У моего мужа на бицепсе видна вена в форме сердца»

«Моя левая нога намного больше правой»

«Это мой правый глаз. Особых проблем со зрением нет»

«Вот как я умею растопыривать пальцы»

«У моей подруги очень гибкие пальцы»

«Я могу поместить в свои ямочки Skittles»

«Мои пальцы напоминают лестницу»

«У меня почти из каждого волосяного фолликула растет по 2 волоса»

«У моей сестры в глазу есть веснушка»

«На моем запястье появилась цифра 2, и я не знаю, как это произошло»

«Это родинки на моей ноге»

«Люди говорили мне, что они в шоке от того, как я держу карандаш»

«Единственный седой волос на моем теле растет на брови, и он довольно длинный по сравнению с другими волосками»

«У меня есть родинки на ладони левой руки и на пятке левой ноги»

«Я умею вот так сгибать пальцы»

«На моей коже буквально можно рисовать»

По всей видимости, у автора фото наблюдается дермографизм — физиологический феномен, который проявляется в виде изменения цвета кожи в месте легкого раздражения. Его признаки возникают, если провести тупым предметом по чувствительной коже, и проходят через 15–30 минут. — Прим. ADME.