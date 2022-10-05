18 человек, которые допустили всего одну, но роковую ошибку
В детективах преступника нередко выдает лишь одна оплошность, мелочь, которую не учли. В жизни порой случается то же самое. О многих героях сегодняшней подборки можно сказать, что они получат по заслугам вполне справедливо, а некоторым хорошим людям просто не повезло. Но все решила одна-единственная ошибка, которую они допустили.
«Из нового свитера жены торчала одна нитка...»
«Сегодня папа узнал, почему нельзя заказывать барбекю и комплектующие для компьютера одновременно»
«Мое эссе получило 0 баллов, потому что преподаватель решил, что я скопировал его из интернета. Оказалось, что ссылка ведет на мой собственный пост, который я выложил недавно»
«0 баллов, так как это копия текста из интернета».
«Я думал, что там написано „карамель“»
«Верблюжье молоко».
«Хозяин квартиры сказал, что в его доме вода совсем не жесткая. Мы вскипятили воду всего один раз — и вот результат»
«Хотела приготовить еду для бабули, но не знала, что она использует духовку в качестве места для хранения продуктов»
«Я разрезал все крепления к коробке, где лежала игрушка дочери, чтобы потом понять, что один из серых проводков на самом деле вел к пульту»
«Я закрываю балконную дверь при помощи веревки, и в этот раз она случайно захлопнулась. Моей девушки не будет дома как минимум 4 часа, а собаку я еще не успел выгулять»
Когда правда все-таки всплыла наружу
«Испекла 3-ярусный свадебный торт. Но нижний ярус превратился в сплошное месиво, пока его доставляли»
Когда случайно создал авторский напиток, но удовольствия от этого не получил
Пицца пришла вместе с посудой, на которой ее готовили
«Коллега купил новую мышку и решил использовать ножницы, чтобы вскрыть упаковку»
Когда заказал еду на дом, но в дело вмешалось одно прожорливое млекопитающее
«Кто-то впихнул неподходящую монету в прорезь тележки, из-за чего стало невозможно использовать не только эту тележку, но и все, стоящие с ней в одной цепочке»
«Когда я увидела это, до окончания стирки оставалось еще 12 минут»
«Теща просверлила дырку в стене ванной комнаты. Казалось бы, каковы были шансы, что она заденет водопроводную трубу...»
«Машину подруги сегодня помяли под знаком „Стоп“. Чувак просто сбежал, но, к счастью, успел оставить ей небольшой сувенир — свой номерной знак»
Какие роковые ошибки совершали вы или ваши знакомые?
Фото на превью InsignificantOcelot / Reddit
AdMe/Народное творчество/18 человек, которые допустили всего одну, но роковую ошибку
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