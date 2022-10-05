18 человек, которые допустили всего одну, но роковую ошибку

В детективах преступника нередко выдает лишь одна оплошность, мелочь, которую не учли. В жизни порой случается то же самое. О многих героях сегодняшней подборки можно сказать, что они получат по заслугам вполне справедливо, а некоторым хорошим людям просто не повезло. Но все решила одна-единственная ошибка, которую они допустили.

«Из нового свитера жены торчала одна нитка...»

«Сегодня папа узнал, почему нельзя заказывать барбекю и комплектующие для компьютера одновременно»

«Мое эссе получило 0 баллов, потому что преподаватель решил, что я скопировал его из интернета. Оказалось, что ссылка ведет на мой собственный пост, который я выложил недавно»



«0 баллов, так как это копия текста из интернета».

«Я думал, что там написано „карамель“»

«Верблюжье молоко».

«Хозяин квартиры сказал, что в его доме вода совсем не жесткая. Мы вскипятили воду всего один раз — и вот результат»

«Хотела приготовить еду для бабули, но не знала, что она использует духовку в качестве места для хранения продуктов»

«Я разрезал все крепления к коробке, где лежала игрушка дочери, чтобы потом понять, что один из серых проводков на самом деле вел к пульту»

«Я закрываю балконную дверь при помощи веревки, и в этот раз она случайно захлопнулась. Моей девушки не будет дома как минимум 4 часа, а собаку я еще не успел выгулять»

Когда правда все-таки всплыла наружу

«Испекла 3-ярусный свадебный торт. Но нижний ярус превратился в сплошное месиво, пока его доставляли»

Когда случайно создал авторский напиток, но удовольствия от этого не получил

Пицца пришла вместе с посудой, на которой ее готовили

«Коллега купил новую мышку и решил использовать ножницы, чтобы вскрыть упаковку»

Когда заказал еду на дом, но в дело вмешалось одно прожорливое млекопитающее

«Кто-то впихнул неподходящую монету в прорезь тележки, из-за чего стало невозможно использовать не только эту тележку, но и все, стоящие с ней в одной цепочке»

«Когда я увидела это, до окончания стирки оставалось еще 12 минут»

«Теща просверлила дырку в стене ванной комнаты. Казалось бы, каковы были шансы, что она заденет водопроводную трубу...»

«Машину подруги сегодня помяли под знаком „Стоп“. Чувак просто сбежал, но, к счастью, успел оставить ей небольшой сувенир — свой номерной знак»