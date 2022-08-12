18 человек, которые не стали сильно заморачиваться. И если и старались, то чуть-чуть

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Бывает так, что хочется сделать как лучше, а получается как всегда. Потому, что во время свершения то лень настигает, то собственный мозг подкидывает подлянку и все идет не по плану. Или же просто из-за воодушевления забываешь продумать все детали тщательно.

Герои подборки ADME стремились сделать доброе и полезное дело, но потом что-то пошло не так, и вышло то, что вышло.

«Моя попытка сделать крутое фото своей дочки»

«Торт, который я сделала на день рождения моего парня»

«Рождение».

Рагу из морепродуктов с... Почти без морепродуктов и специй

«Мы заказали еду навынос, и нам принесли ее в коробке из-под огурцов вместо пакета»

Отчаянная попытка правильно написать «гавайская»

«Я думаю, что мой муж сегодня утром проснулся уже уставшим, потому что это собачий корм, а не кофейные зерна»

«Заказал дополнительный лук за деньги»

Отличное место для того, чтобы установить кондиционер

«Я пыталась порезать сыр»

«Заказал чизбургер с беконом без помидора. Получил только помидор»

«Моя мама настояла на том, чтобы посуду помыла она»

«Я был счастлив, когда моя жена сказала, что покосит траву»

«Мама покрасила спреем хорошую рабочую микроволновку, чтобы все было в тон»

«Мой доставщик почему-то подумал, что я хочу 10 гроздей бананов»

«Мой заказ — „стейк средней прожарки“. Слева первая их попытка, справа — то, что принесли взамен, чтобы исправить ошибку. Но он же почти сырой!»

«Я попросил незнакомца сфотографировать мой триумф»

«Вот так мне порезали пиццу»

«Вот как моя девушка „справилась“ с пауком, и теперь мне страшно все это убирать»