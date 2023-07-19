18 человек, которые еще не скоро забудут свой визит в поликлинику. И врачи про них тоже
- Прихожу к бате, а он надулся, говорит: «Что это я от чужих людей новости узнаю?» Я в непонятках. Он: «Ты ж беременная, уже все знают». Стала раскапывать, кто, что и кому сказал. Выяснилось, что в поликлинике меня увидела соседка моей тетушки. Мы как раз проходили профосмотр от организации. И шли, как это водится, без очереди. При выяснении кто за кем, один дядька пошутил, мол, он беременный, я улыбнулась. Ну, и понеслось. © Подслушано / Ideer
- Мне врач назначил повторный прием на воскресенье, сказав, чтоб я в регистратуре узнал, какой из филиалов поликлиники дежурный и будет работать в воскресенье. А мне там в ультимативной форме: «Вы чего? Мы по выходным не работаем». Пошел я обратно к врачу разбираться. Он решил вопрос. Дама в регистратуре потом оправдывалась: «Ой, когда вы ушли, я посмотрела. Оказалось, что дежурные филиалы существуют.» © Malf7 / Pikabu
- Мой любимый гинеколог на УЗИ на последних месяцах сказал: «Все-таки девочка, как вы и хотели». Потом подумал и добавил: «Хотя я у своей жены оба раза девочек видел. Но у меня два сына». © Anna Tiedt / ADME
- Гинеколог вела мою беременность и все 9 месяцев меня утешала, что рожать не больно и не страшно. После родов я пришла к ней с претензиями. Она заявила: «А я врала. Что, если бы ты знала, что больно, передумала бы рожать? Зато не нервничала 9 месяцев». © Silverchiffa / ADME
- Как-то раз я играла в мини-футбол и сильно вывихнула лодыжку. Мама и тетя отвезли меня к врачу, он перевязал мне лодыжку, дал упаковку свечей и спросил: «Ты ведь знаешь, как их принимать, да?» Самое главное, что я действительно знала, но из неуверенности ответила: «Запивать водой?» Все так расхохотались, что я чуть не растаяла от смущения. © KittyPitty / Reddit
- Молодой доктор слушал мое сердце, вдруг остановился и выбежал из кабинета со словами: «Так, это совсем плохо». Я попытался успокоиться, но меня уже одолели нехорошие мысли. Через какое-то время врач вернулся с коллегой, который поздоровался со мной и сказал: «Ну, показывайте». Молодой медик снова положил эхо-штучку мне на грудь, а старший доктор ухмыльнулся и сказал: «Неудивительно, ты же не там смотришь». Потом он обратился ко мне: "Ох уж, эти интерны. Простите, пожалуйста".© Martyn V. Halm (Combat Pragmatist) / Quora
- Поликлиника, все на нервах, торопятся. Заходит мужчина в лабораторию, его выгоняют с требованием надеть бахилы. Дело происходит на третьем этаже. Уйти — значит потерять очередь и потом вовсе не попасть. Мужик оказался находчивый, он снял ботинки, поставил их у дверей лаборатории и прошел в носках. © Подслушано / Ideer
- Жена проходила диспансеризацию. В процессе выяснилось, что кабинет дерматолога закрыт и перед ним огромная очередь. В регистратуре заявили, что у врача выходной. Народ частично разошелся, а жена решила зайти к терапевту. Тот удивился и сказал, что дерматолог сидит в кабинете напротив. Пошли туда вместе, а там скучает врач. Начинают выяснять, что происходит, и в ответ слышат: «То-то я смотрю, что ко мне сегодня никого нет. В регистратуре же сами меня в этот кабинет перевели на время диспансеризации». © Rliethnam / Pikabu
- Я пришла на прием к гинекологу и решила извиниться за то, что не побрила ноги. А она ответила: «Знаешь, я не на твои ноги собираюсь смотреть». Я рассмеялась и успокоилась. © NighthawkUnicorn / Reddit
- Сижу я на приеме у дерматолога, а она мне заявляет: «Я слышала, что вы стоматолог. Никто не пойдет к вам с такой кожей! Вам нужен ботокс, филлеры и еще несколько процедур, чтобы привести себя в порядок. И вообще вы выглядите намного старше 30 лет». Я ответила: «Если бы вы удосужились заглянуть в мою карту, вы бы знали, что мне 45. Я отличный стоматолог со здоровыми зубами. До свидания!» © Nipa Sheth / Quora
- Впервые в жизни пришла к стоматологу. Врач умудрилась не дать специальный тазик и говорит: «Плюйте». Осматриваюсь в течение пары секунд и плюю вертикально вверх. Думаю, ее хохот слышала вся поликлиника. © Подслушано / Ideer
- Мне врач сообщил: «Поздравляем с пропущенными месячными. Это менопауза». Не угадал, это беременность. Сейчас мне 49, и у меня маленький ребенок. © girlsgothustle / Reddit
- Коллега проходила медкомиссию. Пришла к дерматологу. Он сказал, чтобы прошла за ширму и разделась до пояса. Она начала раздеваться. Спрашивает: «Юбку снимать?» А врач чуть со стула не упал, крича: «Сверху до пояса! Сверху!». © Gula Skazka / ADME
- Когда я была маленькой, то постоянно болела и была в детской поликлинике частым гостем. Однажды встретила там собственный день рождения. Заходим с мамой к педиатру, я сажусь и с цветущим видом сообщаю: «Здра-а-авствуйте! А у меня сегодня день рождения». Мама покраснела, врач хихикнула, но торжественно записала в карту новый возраст — 7 лет. © Point de croix / ADME
- В регистратуре людно. Разговор сотрудницы поликлиники с пациентом:
— Фамилия, имя, отчество такие-то?
— Да
— Родились тогда-то тогда-то?
— Да.
— Проживаете там-то и там-то?
— Да.
— Телефон такой-то такой-то?
— Да.
— Подпишите вот тут соглашение о неразглашении персональных данных. © Vandalopodoben / Pikabu
- Когда я была маленькой, медсестра попросила меня сходить в туалет в горшок во время осмотра. Я так растерялась, что грустно и сочувственно спросила: «А у вас и правда тут нет туалета?» Взрослые хохотали надо мной до упаду. © aalaaraa / Reddit
- Лежу я на УЗИ нижней части живота. После обычной болтовни доктор указывает на мою матку на экране своему ассистенту и говорит: «Вы только посмотрите, это самые красивые яичники, которые я когда-либо видел. А как четко они отображаются на экране!» Теперь хожу на УЗИ только к нему. Мне нравится доктор, который оценивает мои яичники с художественной точки зрения. © Devika / Quora
- Поликлиника, 8:30 утра. Узкий и тесный коридор, народу тьма. Все такие унылые сидят. И тут идет она — старушка лет 85 с тростью. И выдает на весь коридор: «Чего такие грустные, а давайте ламбаду танцевать». Включает у себя на мобильнике мелодию и давай попой вилять на все лады. Настроение подняла на целый день. © Подслушано / Ideer
В курьезную или не особо приятную ситуацию можно влипнуть не только в поликлинике, но и в такси. Обычная поездка иногда оборачивается такой историей, хоть сценарий для фильма по ее мотивам пиши.
AdMe/Народное творчество/18 человек, которые еще не скоро забудут свой визит в поликлинику. И врачи про них тоже
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