18 человек, которые так ловко воспитывают детей, что и Мэри Поппинс заткнут за пояс
Как легко отправить заигравшихся детей спать в 10 ночи и как убедить капризное чадо съесть полезное блюдо, которое ему не по вкусу — об этом знают герои этой статьи. Их блестящие лайфхаки и хитрости по воспитанию не только стоят того, чтобы ими поделились в интернете, но и того, чтобы передавались из поколение в поколение.
- Если ребенок уворачивается, когда вы хотите вытереть ему лицо, вытрите сначала свое. Невербальное общение поможет малышу понять, что происходит. С первой попытки может не получится, но вскоре ребенок поймет, что вы от него хотите, и будет давать вам вытираться. © float_bells_down / Reddit
- Я делаю «ловушки для детей» и размещаю по дому — в шкафу, прямо за дверью, в ящиках, так, чтобы первое, что дети нашли — были они, а не дорогие вам вещи. В обычные коробки из-под обуви я кладу несколько сюрпризов. Ребенка может развлечь, не причиняя ему вреда все что угодно: несколько рулонов туалетной бумаги, кубики, странные вещицы. Время от времени меняю предметы в этих коробках. А по мере того, как ребенок подрастает, добавляю в число вещей материалы для рисования и поделок, одежду, книги и игры. © tigermomo / Reddit
- Работаю няней. Оставили мне на воспитание одну капризулю, а та ничего, кроме йогурта не ест. Ей отец дает самсу на ужин — а она ни в какую. Хочет йогурт, и все тут. В итоге я взяла и достала начинку из самсы, смешала с зерненым творогом и сказала: «На, ешь, это мясной йогурт». Съела. © valuemeal2 / Twitter
- Чтобы загнать детей домой после прогулки, я вместо «Мы скоро уходим» или «5 минут, и идем» стала говорить: «Хорошо, еще 7 прыжков, и мы уходим». Иногда число было больше, но не меньше пяти, чтобы дети не просили «еще разок». © sardineclub / Reddit
- Мы с женой и 4-летней дочерью достаточно часто летаем отдыхать. 3–4 часа сидения в кресле энергичной девочке даются нелегко. К середине полета, когда мультики и раскраски уже надоели, я хлопаю себя ладошкой по лбу и вспоминаю, что мы забыли нарисовать открытку капитану самолета и его дружелюбной команде. Дочь с радостью подхватывает мою идею, и мы начинаем рисовать открытку капитану воздушного судна. Сразу пропихиваю разумную мысль, что открытка должна быть сделана предельно аккуратно и чрезвычайно красиво. Это у моего ребенка занимает ровно 1 час 10 минут. Когда приземляемся, мы с дочерью радостно дарим эту открытку стюардессе или пилотам, если они стоят около выхода из самолета. Один капитан даже разрешил дочке посидеть в кабине на его месте. © turul / Pikabu
- У сына-подростка начался период, когда хочется быть модным, пусть и в ущерб собственному здоровью. В холодную погоду не носил шапку, в −15 °C носил джинсы с подворотами и кеды. И пытались договориться, и ругались — нет, уперся рогом. В итоге отучила простым способом: сыну каждую неделю выдается определенная сумма карманных денег, небольшая, но на хотелки подростка хватает. Я ему сказала, что если он заболеет гриппом, ОРВИ и тому подобным, то его карманные полностью пойдут на оплату лекарств. Сын сначала не проникся, но потом посидел 2 раза по месяцу без денег и начал прислушиваться. Теперь одевается по погоде. © Подслушано / Ideer
- Если дети просят игрушку, которую я не могу им купить, то я просто говорю: «Добавь это в список желаний». Очень удобно: всегда знаю, что подарить им на праздники. И они не устраивают истерику в магазине, ведь я им не отказываю. © Sarita_Maria / Reddit
- Сын то и дело выводил меня из себя, засовывая в рот грязные листья. Тогда я предложила ему «специальные листья для еды». Теперь он с удовольствием уплетает тарелку салата на ужин. Ему 4. © adremily / Twitter
- В детстве мы были одержимы мультиком про динозавров. Они питались огромными листьями. И мама разрешила нам достать листья из салата и разложить их по гостиной, чтобы мы могли ползать и есть их, как герои мультфильма. © MelRebels / Twitter
- Объясняем сыну, что взрослые не всегда правы. Сегодня он купил холодный чай по акции. На выходе посмотрел в чек: чай продали без скидки. Вернулся и попросил вернуть деньги. Кассир отказалась, мол, ты открыл бутылку и отпил оттуда, пока был на улице. И тут сын выдал: «Бутылка закрыта, проверьте внимательно». Кассир отменила покупку, вернула деньги. Вот такая маленькая победа для ребенка. А для меня просто фантастическое событие. © brandy***e / Pikabu
- Сказала дочери, что уши краснеют, если человек врет. Теперь она прикрывает уши, когда говорит неправду. Ей уже 7 лет, а этот прием все еще работает. © Eissbein / Reddit
- Мою дочку утром трудно быстро и без истерик разбудить. Решение нашлось случайно. Сильно устал и, чтобы не проспать, поставил будильник на мобилке. Как же я удивился в итоге. Утром будильник сработал, дочка побежала к нему и принесла его мне. Теперь я каждое утро делаю вид, что сплю, а дочь бежит меня будить. Я ей говорю, что чуть не проспал, а она, такая молодец, разбудила. Всем послушных детей! © Alsey / Pikabu
- В детстве я всей душой ненавидела убираться. Но моя мама нашла выход: все вещи сваливала мне на кровать, и, когда мне хотелось лечь спать, приходилось все раскладывать по местам. На пол вещи я не кидала, потому что все, что на полу, грызла собака. Работало в 100 % случаев. © Подслушано / Ideer
- Способом поделилась одна мамочка, когда я работала мерчандайзером в отделе игрушек гипермаркета. Первым делом они с дочкой заезжают в отдел мягких игрушек, где дочь выбирает себе любую понравившуюся. Перед оплатой они снова заруливают в отдел и возвращают игрушку на место (без слез, ведь наигралась уже). Таким образом ребенок занят и не капризничает, пока мама выбирает товары. © Подслушано / Ideer
- Чтобы уложить ребенка спать, сделайте вид, что сами засыпаете. Не играйте в телефоне и не читайте книги. Они последуют вашему примеру. Так что будьте сонными, закройте глаза и молчите, и они заснут. © Unknown author / Reddit
- Убедила своих детей, что брюссельская капуста — это яйца динозавров. Теперь отпрыски в восторге от капусты на ужин. © ellesanto / Twitter
Растить детей — задача не из легких. Предлагаем вам посмеяться, глядя на то, с какими трудностями и курьезами в воспитании сталкиваются родители.
AdMe/Народное творчество/18 человек, которые так ловко воспитывают детей, что и Мэри Поппинс заткнут за пояс
Поделиться этой статьёй