18 человек, которые так ловко воспитывают детей, что и Мэри Поппинс заткнут за пояс

Как легко отправить заигравшихся детей спать в 10 ночи и как убедить капризное чадо съесть полезное блюдо, которое ему не по вкусу — об этом знают герои этой статьи. Их блестящие лайфхаки и хитрости по воспитанию не только стоят того, чтобы ими поделились в интернете, но и того, чтобы передавались из поколение в поколение.