18 человек, которые такую красоту в ванной сотворили, что хоть гостей там принимай

Домашний уют создается из множества мелочей, и нарушить его может что угодно: неправильная планировка, неверно подобранная краска для стен или даже не те занавески на окне. И порой люди настолько устают от неуютной комнаты, что собирают волю в кулак и начинают ремонт. Мы нашли фото от пользователей сети, которые захотели сделать свои ванные комнаты более стильными и взяли да переделали их. И получилось у них круто.

«Превратили спальню на чердаке в ванную комнату. Пришлось снять весь пол и сделать его выше, чтобы проложить канализацию, но это стоило того»

Уж простите, нравится все, кроме крышки унитаза: так и мозолит глаза. © kdwhirl / Reddit

«Перепланировка ванной, чтобы поместилась душевая кабина»

До и после

Мы все никак не соберемся переделать ванную, но эти фото вдохновили меня поскорее начать. © Disastrous_Fault_511 / Reddit

«Вот и моя преобразившаяся ванная»

«Я собой весьма горжусь»

Теперь она такая неординарная и уютная

Полностью переделанная ванная комната

Извините, а вам сосед по квартире, случайно, не нужен? © insultant_ / Reddit

«Всю работу, кроме замены душевой кабины, я сделал сам»

Ремонт, вдохновленный вот этим образом Дэвида Боуи

«Перекрасили стены и поменяли сантехнику»

«Обновил ванную 1912 года. Простите, ребята, но первозданный стиль не сохранился»

«Ремонт сделал мой муж»

«Глобально переделали нашу ванную»

«В этом году муж переделал нашу ванную комнату. Еще кое-что осталось доделать, но я уже так рада тому, что есть!»

«Сделали вот ремонт в ванной»

А можно просто полюбоваться унитазом на витражном окне? Он прямо затягивает. © K1LLST34L3R / Reddit

«Она определенно требовала ремонта»

«Свежий ремонт! Моя любимая часть нашего дома»

«Ремонт занял месяц. Все это время, правда, приходилось принимать душ во дворе»