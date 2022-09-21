18 человек, которые увидели нетривиальный обед и поняли, что домашнюю картошечку с мясом ничто не заменит

Пожалуй, каждый человек хоть раз в жизни бывал в такой ситуации, когда голод одолевает и думаешь: «Слона бы съел». И в эту минуту действительно кажется, что любая пища — это просто манна небесная. А потом приезжает доставщик еды или официант приносит заказанное блюдо — и уже не знаешь, плакать или смеяться.

Мы в ADME обожаем вкусно поесть, но та еда, с которой столкнулись герои статьи, вызывает у нас крайне противоречивые чувства.

«Заказали в кафе зеленую фасоль во фритюре. Нам принесли ее в обуви»

«Мой брат заказал пиццу прямо перед закрытием и не оставил чаевых. Вот что ему приготовили»

Нетипичная подача курицы. Жаль, что соусы стоят рядом, а не текут из крана

Я 20 лет проработал в ресторанах и вздрогнул, увидев фото. Есть из этого я не стал бы, даже если это супермодно. © payasopeludo / Reddit

Мороженое в рожке — это скучно. То ли дело макароны

Кажется, во многих ресторанах считают, что тарелки — вчерашний день

«Всю жизнь мечтал есть с кучи гравия, даже не зная, что из этого съедобно»

Это блюдо выглядит так, будто кто-то разбросал кусочки рыбы на дорожке у подъезда. © cssblondie / Reddit

Сет из паст подали прямо на разделочной доске

«Отдала за этот чизкейк и тирамису $ 16. Рука для масштаба»

Грабеж среди бела дня! © dangerdannnnn / Reddit

«Рейс моей жены задержали на 12 с лишним часов, поэтому авиакомпания обязана была обеспечить пассажиров едой. Вот чем они их накормили»

Ощущение, что рыбу готовили грузчики прямо в ящике где-то на складе

В элитном стейк-хаусе в Мехико подают чипсы из тортильи в шапке

«В нашей школе кексы выдают в таком виде»

«Нам подали начос в собачьей миске»



Это не лейка с землей, а ягодно-ванильный десерт с шоколадной крошкой, который подают в пражском ресторане

Знать бы, где заканчивается стол и начинается посуда

«Обед нам принесли на обыкновенном автомобильном колпаке»

После родов у многих просыпается аппетит. Обед в роддоме. Как бы не объесться

«Конечно, я хочу, чтобы мне принесли еду в тачке, а как еще ее можно подать?»