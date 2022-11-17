18 человек наткнулись на нечто из ряда вон выходящее и не смогли об этом промолчать

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Порой мы так увлечены повседневными делами, что перестаем замечать происходящее вокруг.

Мы забываем о том, что мир полон загадочных мелочей и неожиданных сюрпризов. Но именно такие нестандартные находки, как квадратная монета или еноты в мусорном баке, заставляют нас остановиться и наконец-то выдохнуть. Расслабиться и посмеяться над ситуацией. Это и произошло с героями нашей подборки.

«Внутри веганского крылышка я обнаружил деревянную косточку»



«Прошлой ночью во время полета я наблюдал это прекрасное зрелище»

«Мне сказали, что вы оцените сердце, которое я нашел сегодня утром в мусорном контейнере. Наслаждайтесь!»

Это квадратная монета

«Сегодня утром у меня на крыше сидели 2 белоголовых орлана»

В этом рулоне туалетной бумаги 2 втулки

Вы не должны использовать его! Это семейная реликвия, которую нужно передавать из поколения в поколение. © ForstalDave / Reddit

«Сегодня я увидел капибару»

«Нашел этот жуткий старый компьютер в лесу»

«Ел апельсин, а в нем оказалось проросшее семечко»

На улице Бруклина было обнаружено нечто, похожее на старинный НЛО

«Перебирал старые фото на телефоне, наткнулся на одно забавное, сделанное в каком-то кафе. Для понимания: настоящая дверь, как обычно, была напротив унитаза»

Этикетка на этой банке наклеена текстом внутрь

«На днях я нашел на дороге очень маленькую черепаху. Кроссовка — для сравнения»

Откуда нам знать, что ты не великан? © Hoostas / Reddit

Башня из чемоданов в аэропорту

Изображение воющей на луну собаки в срезе дерева

«Я как-то пользовался таким туалетом. Если вы плохо себя чувствуете или ломит тело, то такой вариант — последнее, что вам понравится»

«В кармане одежды из благотворительного магазина оказался билет в кино 1997 года»

Идеальный природный градиент