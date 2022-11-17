18 человек наткнулись на нечто из ряда вон выходящее и не смогли об этом промолчать
Порой мы так увлечены повседневными делами, что перестаем замечать происходящее вокруг.
Мы забываем о том, что мир полон загадочных мелочей и неожиданных сюрпризов. Но именно такие нестандартные находки, как квадратная монета или еноты в мусорном баке, заставляют нас остановиться и наконец-то выдохнуть. Расслабиться и посмеяться над ситуацией. Это и произошло с героями нашей подборки.
«Внутри веганского крылышка я обнаружил деревянную косточку»
«Прошлой ночью во время полета я наблюдал это прекрасное зрелище»
«Мне сказали, что вы оцените сердце, которое я нашел сегодня утром в мусорном контейнере. Наслаждайтесь!»
Это квадратная монета
«Сегодня утром у меня на крыше сидели 2 белоголовых орлана»
В этом рулоне туалетной бумаги 2 втулки
- Вы не должны использовать его! Это семейная реликвия, которую нужно передавать из поколения в поколение. © ForstalDave / Reddit
«Сегодня я увидел капибару»
«Нашел этот жуткий старый компьютер в лесу»
«Ел апельсин, а в нем оказалось проросшее семечко»
На улице Бруклина было обнаружено нечто, похожее на старинный НЛО
«Перебирал старые фото на телефоне, наткнулся на одно забавное, сделанное в каком-то кафе. Для понимания: настоящая дверь, как обычно, была напротив унитаза»
Этикетка на этой банке наклеена текстом внутрь
«На днях я нашел на дороге очень маленькую черепаху. Кроссовка — для сравнения»
- Откуда нам знать, что ты не великан? © Hoostas / Reddit
Башня из чемоданов в аэропорту
Изображение воющей на луну собаки в срезе дерева
«Я как-то пользовался таким туалетом. Если вы плохо себя чувствуете или ломит тело, то такой вариант — последнее, что вам понравится»
«В кармане одежды из благотворительного магазина оказался билет в кино 1997 года»
Идеальный природный градиент
А какие необычные или странные вещи встречались на вашем пути в последнее время?
Фото на превью Capital_Actuator_404 / Reddit
AdMe/Народное творчество/18 человек наткнулись на нечто из ряда вон выходящее и не смогли об этом промолчать
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