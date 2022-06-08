18 человек, которые выбрали минимализм в быту, выбросили все лишнее и не прогадали

Минимализм в организации пространства и жизни — это стремление к тому, чтобы окружать себя только необходимыми вещами. Если тот или иной предмет не используется и не радует взгляд, он не нужен и с ним стоит попрощаться. Кажется, это очевидно и все так живут, но на самом деле в большинстве случаев мы даже не замечаем, как много вокруг нас лишнего.

Мы в ADME посмотрели на то, как организуют свой быт минималисты, и поняли, что нам есть чему у них поучиться.

«Ношу эти вещи уже несколько месяцев. Обычно мне говорят: „Вау, я бы никогда так не смог“ или „Вау, это довольно смело“»

«Съехала от родителей, которые обожают копить вещи. Обещала себе не быть такой, как они. Чувствую себя такой свободной!»

«Мы давно хотели сделать кофейный уголок. Очень довольны его простотой»

«Мой капсульный гардероб. Для кого-то он, вероятно, слишком прост, но мне удобно и я чувствую себя счастливой в этой одежде»

В минималистический интерьер можно вписать совершенно разные предметы, если человек их действительно использует

«Я старался сделать свое рабочее место как можно более свободным от отвлекающих факторов. Здесь только самое необходимое»

«Сегодня я сделал первый шаг к минимализму и пожертвовал 7 сумок своих вещей на благотворительность»

«Вот фото моей комнаты. Наслаждайтесь!»

Пожалуйста, съезжай оттуда, потому что я хочу там жить. © unknown user / Reddit

«Я девушка, мне 22, люблю одеваться модно. Такого количества вещей мне вполне хватает»

«Минималистичный уголок для завтрака. Мне нравится, как выглядит самая простая лампочка»

«До и после наведения порядка. Раньше мы боялись лишний раз открыть шкаф, чтобы нас не завалило лавиной вещей»

«Я разобрал и вынес отсюда хлам, который копился 15–20 лет. Это моя самая большая гордость и самый большой проект на пути к минимализму на данный момент».

«10 лет живу без телека»

Переход к минимализму: старый кошелек против нового

«Мне 16. Пока я живу с родителями, отстаивать свое право на незахламленное пространство сложно. Но мне это удалось»

«А вот как я организовал хранение вещей».

«2 года назад я решил носить только белые футболки и до сих пор так и делаю. Зато больше не нужно переживать о том, что надеть»

«Наша гостиная — светлая и просторная»

«Моя старая минималистичная комната»

«Вдохновившись минимализмом, я тоже решил заняться расхламлением. Большая часть этих вещей будет передана в комиссионный магазин»