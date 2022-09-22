18 женщин, которые смогли побороть комплексы и полюбили себя такими, какие они есть

Тезис о том, что нужно сначала полюбить себя, а потом уже и все остальные тебя полюбят, стар как мир. Правда, это проще сказать, чем сделать. Стереотипы о внешности приучили нас придираться к себе, выискивать «недостатки». Но героини нашей статьи доказали, что полюбить себя — это действительно важно.

Мы в ADME поддерживаем тех, кто только начинает учиться любви к себе, и желаем всем обрести такого рода любовь.

«Я решила не краситься на свадьбу. Никогда еще не чувствовала себя такой красивой»

«Это заняло 34 года, но я наконец-то полюбила свои волосы. Я знаю, что они неидеальны, но я принимаю их впервые в жизни»

«Недавно мой почти уже бывший муж назвал меня носатой. Это всколыхнуло все мои прежние комплексы, но я снова смогла их преодолеть»

Он, видимо, совсем ничего не соображает. © anonypony1 / Reddit

«Я разместила это фото на сайте знакомств и немного переживаю, что не стала редактировать всякие мелочи. Но ведь я вот так и выгляжу, так что пусть будет как есть»

«Я начинаю чувствовать себя комфортно в своем теле»

«Порой очень сложно жить с дисморфофобией. Мне уже 30, и вроде бы я должна просто принять себя, но не могу. Надеюсь, со временем я все же полюблю себя»

Дисморфофобия — это расстройство психики, при котором человек чрезмерно обеспокоен какой-то незначительной особенностью своего тела. — Прим. ADME.

Ты прекрасна! Пожалуйста, не забывай об этом. © MrMeow8 / Reddit

«Обнаружила, что даже в тех случаях, когда я устала и уже на пределе, я все равно могу чувствовать себя прекрасной»

«Идеальную кожу переоценивают. Ведь мы все прекрасны»

«Как я выгляжу с макияжем и без него (только ресницы накрасила). Без макияжа чувствую себя менее уверенно. Но я работаю над тем, чтобы принять свое лицо таким, какое оно есть»

«Я почувствовала себя хорошенькой»

«Ни макияжа, ни фильтров, просто счастлива быть собой. Прекрасное ощущение!»

«Я так горжусь собой! Скинула около 45 кг и начинаю чувствовать себя сильной»

«В школе я стеснялась своих пышных волос и убирала их в хвостик. А сейчас я их обожаю. Горжусь своими кудряшками»

«У меня был трудный период. Но на днях я сделала пирсинг носа, чтобы поздравить себя с 30-летием. И в этот момент я была абсолютно счастлива»

«У меня алопеция уже 10 лет. Но сегодня я действительно хорошо себя чувствую»

«Вернулась к своим натуральным волосам, и это просто восторг. Наконец-то чувствую себя собой»

«Кроп-топы подходят для всех типов фигуры. Не упустите последние теплые деньки»

«Раньше я не нравилась себе, но с годами это изменилось. Теперь принимаю себя такой, какая я есть, даже когда я без макияжа и сонная. Всем стоит полюбить себя»