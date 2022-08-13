18 доказательств того, что съемное жилье запросто может оказаться полным сюрпризов
Снимая на время жилище, никогда не знаешь, что там может поджидать в закрытом шкафчике или среди бытовых приборов. Конечно, мы внимательно разглядываем все фото, прежде чем внести предоплату. Но в ряде случаев это все равно похоже на лотерею: или несказанно повезет и реальность окажется круче ожиданий, или же в скрытых уголках квартиры нас будут подстерегать сюрпризы.
Мы в ADME не раз сталкивались с нетривиальными мелочами в съемных домах, поэтому с особым удовольствием разглядывали фото временных обитателей арендованных жилищ.
«В моей съемной квартире вот такая микроволновка. И она просто сбивает меня с толку своим интерфейсом»
«Континентальное меню. Мировое меню. Европейское меню. Арабское меню. Восточное меню. Авто. Мясо. Птица. Рыба. Хлеб».
«Вот такой оригинальный телефон оказался в нашем съемном жилище»
«Заселились в апартаменты в Новой Зеландии, а утром к нам пришла до смешного фотогеничная лама»
- Да с нее хоть сейчас можно мемы рисовать! © playswithsqurrls / Reddit
Иногда в съемном доме вас встречают вот такие эксцентричные картины
" Я в восторге".
«Останавливались в квартире, которая по совместительству приют для котов. Было потрясающе»
- А вы уверены, что случайно не попали в рай вместо обычной квартиры? © Harold-the-Bat / Reddit
«В квартире, которую я арендовал, была вот такая розочка из туалетной бумаги»
Что-то проросло из влажной швабры
«Снял квартиру. Хозяйская кошка вечно пряталась, а потом выпрыгивала и пугала меня. Но на этот раз я поймал ее на месте преступления»
«Просто вид на закат из моего съемного жилища»
«Светильник и зеркало в арендованной квартире»
«Итак, слева направо: лампа накаливания, теплый светодиод, холодный светодиод, люминесцентная лампочка вообще неровно вкручена, и все оттенки отличаются. Кажется, я вообще буду пользоваться другой ванной».
«Остановились в съемном доме, и нас ждала вот такая кототерапия»
Интересно, хозяева этой съемной квартиры специально подбирали такой дизайн тапок?
- На минутку мой мозг завис, и я подумал, что у тапок вообще нет подошвы. © IntroductionCheap325 / Reddit
«У меня тут в арендованной квартире микроволновая печь, датируемая июнем 1984 года»
«В здании моего съемного жилища есть тренажерный зал. И в нем висят эпатажные люстры»
- Вы что, в замке каком-то сняли апартаменты? © Wheridv2 / Reddit
«Снял квартиру несколько лет назад. Раньше это был книжный магазин»
- А в ней сохранился запах старых книжек? © Loudminority_ / Reddit
- Да! Стены в комнате, где я это сфоткал, до сих пор от пола до потолка заставлены книгами. © phillydog1 / Reddit
«Моя сестра сняла квартиру только по фотографиям. И наткнулась на это, когда въехала»
- Ну все, ночные кошмары ей обеспечены. © HarryPooter / Reddit
«Вход в съемное жилище меня, конечно, ошарашил»
«Входная дверь втыкается прямиком в нижнюю ступеньку лестницы».
Разве не мило, когда арендодатели при въезде новых жильцов уделяют внимание мелочам?
- Кажется, кто-то обожает свою работу. Ну или просто убивает время, получая почасовую оплату. © Marshallstacks / Reddit
А что необычного вы находили в съемных жилищах?