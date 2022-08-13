18 доказательств того, что съемное жилье запросто может оказаться полным сюрпризов

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Снимая на время жилище, никогда не знаешь, что там может поджидать в закрытом шкафчике или среди бытовых приборов. Конечно, мы внимательно разглядываем все фото, прежде чем внести предоплату. Но в ряде случаев это все равно похоже на лотерею: или несказанно повезет и реальность окажется круче ожиданий, или же в скрытых уголках квартиры нас будут подстерегать сюрпризы.

Мы в ADME не раз сталкивались с нетривиальными мелочами в съемных домах, поэтому с особым удовольствием разглядывали фото временных обитателей арендованных жилищ.

«В моей съемной квартире вот такая микроволновка. И она просто сбивает меня с толку своим интерфейсом»

«Континентальное меню. Мировое меню. Европейское меню. Арабское меню. Восточное меню. Авто. Мясо. Птица. Рыба. Хлеб».

«Вот такой оригинальный телефон оказался в нашем съемном жилище»

«Заселились в апартаменты в Новой Зеландии, а утром к нам пришла до смешного фотогеничная лама»

Да с нее хоть сейчас можно мемы рисовать! © playswithsqurrls / Reddit

Иногда в съемном доме вас встречают вот такие эксцентричные картины

" Я в восторге".

«Останавливались в квартире, которая по совместительству приют для котов. Было потрясающе»

А вы уверены, что случайно не попали в рай вместо обычной квартиры? © Harold-the-Bat / Reddit

«В квартире, которую я арендовал, была вот такая розочка из туалетной бумаги»

Что-то проросло из влажной швабры

«Снял квартиру. Хозяйская кошка вечно пряталась, а потом выпрыгивала и пугала меня. Но на этот раз я поймал ее на месте преступления»

«Просто вид на закат из моего съемного жилища»

«Светильник и зеркало в арендованной квартире»

«Итак, слева направо: лампа накаливания, теплый светодиод, холодный светодиод, люминесцентная лампочка вообще неровно вкручена, и все оттенки отличаются. Кажется, я вообще буду пользоваться другой ванной».

«Остановились в съемном доме, и нас ждала вот такая кототерапия»

Интересно, хозяева этой съемной квартиры специально подбирали такой дизайн тапок?

На минутку мой мозг завис, и я подумал, что у тапок вообще нет подошвы. © IntroductionCheap325 / Reddit

«У меня тут в арендованной квартире микроволновая печь, датируемая июнем 1984 года»

«В здании моего съемного жилища есть тренажерный зал. И в нем висят эпатажные люстры»

Вы что, в замке каком-то сняли апартаменты? © Wheridv2 / Reddit

«Снял квартиру несколько лет назад. Раньше это был книжный магазин»

А в ней сохранился запах старых книжек? © Loudminority_ / Reddit

Да! Стены в комнате, где я это сфоткал, до сих пор от пола до потолка заставлены книгами. © phillydog1 / Reddit

«Моя сестра сняла квартиру только по фотографиям. И наткнулась на это, когда въехала»

Ну все, ночные кошмары ей обеспечены. © HarryPooter / Reddit

«Вход в съемное жилище меня, конечно, ошарашил»

«Входная дверь втыкается прямиком в нижнюю ступеньку лестницы».

Разве не мило, когда арендодатели при въезде новых жильцов уделяют внимание мелочам?

Кажется, кто-то обожает свою работу. Ну или просто убивает время, получая почасовую оплату. © Marshallstacks / Reddit