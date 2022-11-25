18 историй с таким крутым поворотом, что куда уж там американским горкам
Жизнь иногда подкидывает настолько закрученные сюжеты, что они так и просятся в киносценарий. Ленивый экстрасенс, хитрый малыш и утомленная материнством врач из историй пользователей сети в сегодняшней подборке — яркие тому подтверждения. Почитайте, а потом припомните такие же залихватские ситуации из вашей собственной жизни и расскажите нам. Уверены, с вами и не такое случалось.
- Решил поставить на будильник новую мелодию. Выбрал шум моря: представил, как приятно будет просыпаться под плеск волн. Громкость поставил на максимум. Утром оказалось, что шум моря там только первые 10 секунд. Потом раздался страшный гудок парохода, от которого я рухнул с кровати, а кошка подпрыгнула, ударилась головой о гладильную доску и свалила утюг, который упал мне на ногу. Зато сон как рукой сняло. © panzermarder / Pikabu
- Все боятся больших собак, поэтому мы гуляем далеко от поселка, километрах в 10. Приехали, собираем грибы. Собаки где-то носятся. Смотрю — идут, а с ними какая-то женщина, держит их за шеи. И собаки такие довольные — мол, смотри, кого мы нашли! Оказалось, она приехала с мужем из города за грибами и заблудилась. Увидела собак. Страшно, но еще страшнее одной в незнакомом лесу. Позвала их и пошла вместе с ними. Собаки вывели ее ко мне. Пошли искать все вместе мужа женщины. Нашли. © Подслушано / Ideer
- На прогулке часто встречаю женщину с 2 метисами лабрадора. Каждый раз здоровается, можем о чем-то поговорить — короче, обычная встреча собачников. Недавно бодренько с утречка вывожу своего четвероногого друга и встречаю эту женщину с собаками. Она мне между делом говорит: «Ну что, сходили к пульмонологу?» Я смотрю на нее с высоко поднятой бровью — мол, к какому пульмонологу? Ба-а! И тут словно тучи разошлись, изображение настроилось, резкость увеличилась, и оказалось, что... передо мной стоит наш участковый педиатр. Мы к ней каждую неделю ходим, и мне в голову не приходило, что это один и тот же человек. Стыдно-о-о. © CyberDoll89 / Pikabu
- Я врач. Приезжаю к мальчику 7 лет, начинаю осмотр. Мама отходит в другую комнату за градусником, малышарик подскакивает с кровати и на ухо мне: «Доктор, скажите, пожалуйста, маме, что я очень болею и не могу пойти сегодня на тренировку! Я очень не хочу, но живот у меня не болит!» — «Так ты у нас хитрец, оказывается. Совсем не хочешь? Точно не болит?» — «Совсем не хочу!» — «Эх, понимаю, сейчас что-нибудь придумаем». Приходит мама, я говорю: «Ребенок здоров», пишу на бумажке «Освобожден от тренировки» и ставлю дату, протягиваю ей и улыбаюсь. А она как заорет: «Жорик! Нормально же мог попросить, а не меня и доктора обманывать! Cтыдно как...» Вместе посмеялись, я поехала дальше работать, а у Жорика сегодня выходной. © yadeathcoreee / Twitter
- Я встречался с девушкой 2 года. Она жила в паре часов езды от меня, и мы виделись каждую неделю. Выходные перед Днем святого Валентина мы тоже провели вместе, и это было здорово! Через неделю я подхожу к ее дому и вдруг вижу, как она и какой-то парень показывают родителям обручальное кольцо... Оказалось, у нее был другой. В общем, они с тем парнем поженились, а через 6 лет она обнаружила, что у него есть вторая семья. Вот и отличненько. © thecultcanburn / Reddit
- В детстве был у меня тамагочи-динозаврик. Пищал днем и ночью, требуя внимания. Терпение родителей казалось бесконечным, но однажды все-таки лопнуло. Проснувшись как-то утром, я обнаружила, что любимого питомца нигде нет. Я в слезы, и тут радостная мама заходит в комнату с яркой мягкой игрушкой в виде динозавра. И поздравляет с тем, что мой тамагочи вылупился и вырос! Лучшее родительское решение «писклявой» проблемы. © panzermarder / Pikabu
- Потерялась собака. Думала, что с ума сойду. Все силы на поиски, куча объявлений по всей округе, репосты в соцсетях. Любые деньги, лишь бы вернуть. Звонит мужик: «Я экстрасенс и точно знаю, где ваша собака. Готов помочь за небольшую услугу». А я в таком состоянии, что готова на все. Диктует адрес и говорит: «С собой обязательно взять сметану, 2 кг картошки и туалетную бумагу». Купили, понесли. Дверь открывается, и мне навстречу мой пес выбегает. Мужик ржет, говорит, что нашел его. А список — это просто ему лень было в магазин идти. © Подслушано / Ideer
- У нас в автобусах нет кондукторов, вместо них аппараты для оплаты — валидаторы. Еду как-то раз, и на одной из остановок, растолкав всех, заходит мужчина. Хватается за валидатор и не думает ничего оплачивать, просто держится за поручень. Час пик, людей все больше, мужчина уже буквально лежит на валидаторе. Вдруг у него через нагрудный карман куртки списывается оплата (видимо, в нем была банковская карта). Аппарат пищит, мужик не понимает, что происходит. И тут до него доходит. Шок и злость на его лице были бесценны. © SaharokSashylik / Pikabu
- Долгое время удивлялся, что в доме напротив всегда горит свет в одном и том же окне. Даже днем можно было разглядеть горящую люстру. Меня несколько лет донимало любопытство. Я вычислил, что это за квартира, но не придешь же просто так: «Извините, а почему у вас свет горит круглосуточно?» И вот однажды я случайно попал в эту квартиру за компанию с приятелем. Обычная семья, огромный сенбернар дрыхнет в углу. Я не выдержал и спросил. Хозяйка засмеялась: «А попробуйте выключить!» Выключил. Сенбернар встал с подстилки, подошел к выключателю, встал на задние лапы, включил свет, посмотрел на меня как на дурачка и пошел спать дальше. © Подслушано / Ideer
- Познакомился с милой и скромной девушкой, позвал на свидание. Сказала, что работает IT-консультантом. Я решил, что она продавец-консультант в компьютерном магазине. Запала она мне в душу. У меня хорошая зарплата, покупал ей всякие подарки. Она восхищалась, а я гордился, что одариваю своей щедростью неизбалованную провинциалку. А потом предложил ей переехать в мою ипотечную однушку на окраине. Она согласилась жить вместе, но предложила переехать в ее двушку в центре. И тут я узнаю, что «консультант» — это солидная должность в консалтинговой фирме, а получает она в 3 раза больше меня. Девушка смеется, говорит, за ней никто еще так старательно не ухаживал, и теперь она точно уверена, что я с ней не из-за денег. © Подслушано / Ideer
- Загадываю загадку дочке (8 лет): «А, И, Б сидели на трубе. А упала, Б пропала. Что осталось на трубе?» Дочка: «Тру!» Спрашиваю: «Ты уверена?» Она: «Да. Была „труба“, А и Б упали и пропали — осталось „тру“!» © zezam / Pikabu
- Доктор, которая делала мне УЗИ груди, намазала на свой прибор гель со словами: «А вот и тепленькое желе!» — и, изображая звуки моторчика, начала приближать его ко мне как самолетик. Потом она вдруг застыла, оборвала себя на полуслове, моргнула и сказала: «Извините, у меня маленькие дети-близнецы, и я вымотана до предела». © theheatherhogan / Twitter
- Сегодня знакомый рассказал, что многие годы его родители каждый вечер устраивают разборки, кто из них сегодня должен готовить ужин. Но причина этих семейных ссор не в том, о чем вы подумали, а в том, что они... оба очень любят готовить! © oseledich / Pikabu
- Мы с женихом переехали, когда я была на 6-м месяце беременности. Познакомились с соседями — мужем и женой, они были очень милы. Жених должен был уехать по работе на 3 недели, и они обменялись номерами телефонов на тот случай, если мне потребуется помощь. Он волновался, что оставляет меня одну. В общем, жених уехал, и как-то раз мне позвонил младший брат, пригласил пообедать. Мы отлично провели время в ресторане, а через час мне пишет жених: «Соседка сфотографировала вас и прислала мне фото. Она думает, что ты мне изменяешь». © Karina Rivera / Quora
- Двоюродный брат моей подруги переехал в Японию и заметил на табличке рядом с номером соседней квартиры такую же фамилию, как у него. Это в принципе необычное имя, а уж в Токио тем более. Он позвонил в дверь. Оказалось, что сосед был из той ветви их общей семьи, которая давно затерялась, и никто не знал, что с ними случилось. После этого родственники связались друг с другом, и семья воссоединилась. Через столько лет! © goodhumansbad / Reddit
- Когда мы с будущей женой начали встречаться, я привез ее в свой родной город, чтобы познакомить с родителями. Просматривая старый семейный фотоальбом, она указала на фото и спросила: «Откуда вы знаете этого мужчину?» Я ответил: «Это мой дядя». Она сказала: «Нет, это мой дядя!» Оказалось, что сестра ее матери вышла замуж за брата моей матери. © Bongo_Goblogian / Reddit
- Стою в пробке. Слева стоит тачка: сзади стекло опущено, на заднем сиденье серьезный пацан лет 9. А у меня настроение игривое: солнце светит, музыка играет. Показала ему язык. И тут переднее тонированное стекло опускается, а там за рулем его папа, на пассажирском — мама. Из-за мальчика выглянула девочка лет 5, и вся семья показала мне языки! Настроение до конца дня было отличное. © Подслушано / Ideer
- Сейчас ехал в такси. Дядька в возрасте начал было говорить о том, что таксует так, для себя. Ну, думаю, сейчас тоже про собственный бизнес будет рассказывать. Но нет. Оказывается, он на пенсии, живет в частном доме с супругой, и у них 17 собак, которых они приютили. 2 собаки пришли сами, а остальных подобрали на улице. Вот такие бывают таксисты. Сдачи я у него не взял. © Aris82 / Pikabu
А с вами происходили истории с лихим поворотом?
AdMe/Народное творчество/18 историй с таким крутым поворотом, что куда уж там американским горкам
Поделиться этой статьёй