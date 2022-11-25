18 историй с таким крутым поворотом, что куда уж там американским горкам

Жизнь иногда подкидывает настолько закрученные сюжеты, что они так и просятся в киносценарий. Ленивый экстрасенс, хитрый малыш и утомленная материнством врач из историй пользователей сети в сегодняшней подборке — яркие тому подтверждения. Почитайте, а потом припомните такие же залихватские ситуации из вашей собственной жизни и расскажите нам. Уверены, с вами и не такое случалось.