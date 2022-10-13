18 комментариев от пользователей сети, которые жить не могут без того, чтобы не подколоть кого-нибудь
Пользователей интернета хлебом не корми — дай пошутить. И у некоторых получается так остроумно, что нельзя не взять и не собрать из их шуточек свежую статью с комментариями. Остроумцам из сети неважна тема: они хоть о посещении стоматолога, хоть о чудной коллеге могут высказаться так, что на минуту можно забыть обо всех проблемах и просто от души посмеяться.
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© UberFacts / Twitter, © faizanmushtaq77 / Twitter, Солнечная система - Плутон. Изолированная планета на черном фоне / NASA.image
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А какой комментарий из сети заставил вас расхохотаться?
AdMe/Народное творчество/18 комментариев от пользователей сети, которые жить не могут без того, чтобы не подколоть кого-нибудь
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