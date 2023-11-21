18 обычных вещей, разница между которыми познается только в сравнении

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В жизни мы не всегда находим подтверждения наших представлений о реальности. Чаще всего, она, напротив, любит изумлять нас неожиданными поворотами. Например, в печенье может быть не так много шоколадной крошки, как было обещано на упаковке, а курица, всегда сносившая обычные яйца, может поразить своим новым творением.





Взял дешевые яйца (слева) и более высокого качества (справа)

Визуально вы не сможете отличить органические яйца от неорганических. А мутным белок может стать из-за переохлаждения яиц. © lepusamissa / Reddit

«Цвет кожи моего брата и мой»

«Решил немного повеселить детей, прежде чем сбрею бороду»

«Мама попросила показать всему интернету двух ее собак»

«У мужа карие глаза, у меня — голубые. А вот глаза четверых наших детей»

«Это должна была быть подушка для стула»

«Моя собака до и после груминга»

Да вы половину собаки походу посеяли. © StarGlia / Reddit

«На днях ковырялась на огороде. Нашла огурчик. Кажется, что ничего необычного. Но вот»

Главный вопрос: где ее хранить?

Фраза «я съем всего кусочек» заиграла новыми красками

Как с картинки, не иначе

«Моя курица снесла очень маленькое яйцо. Для сравнения, слева — обычное»

«Никогда и никому не показывала свои снимки „до“ и „после“, но я действительно горжусь проделанной работой. За 5 лет я со 115 кг похудела до 70»

«Американская женская рубашка S-размера слева и японская XL справа»

Мне колу и кусочек пиццы

«Попытка скопировать торт на день рождения парня»

«С днем рождения, Риз».

«Этот чеснок я нашел на фермерском рынке. Не знаю, что с ним делать. На правом фото один зубчик»