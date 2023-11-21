18 обычных вещей, разница между которыми познается только в сравнении
В жизни мы не всегда находим подтверждения наших представлений о реальности. Чаще всего, она, напротив, любит изумлять нас неожиданными поворотами. Например, в печенье может быть не так много шоколадной крошки, как было обещано на упаковке, а курица, всегда сносившая обычные яйца, может поразить своим новым творением.
Взял дешевые яйца (слева) и более высокого качества (справа)
- Визуально вы не сможете отличить органические яйца от неорганических. А мутным белок может стать из-за переохлаждения яиц. © lepusamissa / Reddit
«Цвет кожи моего брата и мой»
- Я думал, что это манекен. © Jazzlike_Bed2695 / Reddit
«Решил немного повеселить детей, прежде чем сбрею бороду»
«Мама попросила показать всему интернету двух ее собак»
«У мужа карие глаза, у меня — голубые. А вот глаза четверых наших детей»
«Это должна была быть подушка для стула»
«Моя собака до и после груминга»
- Да вы половину собаки походу посеяли. © StarGlia / Reddit
«На днях ковырялась на огороде. Нашла огурчик. Кажется, что ничего необычного. Но вот»
Главный вопрос: где ее хранить?
Фраза «я съем всего кусочек» заиграла новыми красками
Как с картинки, не иначе
«Моя курица снесла очень маленькое яйцо. Для сравнения, слева — обычное»
«Никогда и никому не показывала свои снимки „до“ и „после“, но я действительно горжусь проделанной работой. За 5 лет я со 115 кг похудела до 70»
«Американская женская рубашка S-размера слева и японская XL справа»
Мне колу и кусочек пиццы
«Попытка скопировать торт на день рождения парня»
«С днем рождения, Риз».
«Этот чеснок я нашел на фермерском рынке. Не знаю, что с ним делать. На правом фото один зубчик»
Раньше авокадо называли аллигаторовой грушей — кажется, понятно почему
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AdMe/Народное творчество/18 обычных вещей, разница между которыми познается только в сравнении
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