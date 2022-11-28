18 мужчин, которые рискнули на перемены во внешности и заслужили наши сердечки

Не все мужчины с легкостью относятся к экспериментам со своей внешностью, даже если те не связаны с радикальными долговременными изменениями. Например, кто-то с детства коротко стрижется, а кто-то всегда гладко бреется. Но герои нашей статьи решились на перемены, показали себя всему интернету и заслужили порцию лайков и хвалебных комментариев в свой адрес. Ну кроме парня из последнего пункта статьи, которому окружающие порекомендовали вернуть все как было.

1. «Только в 30 лет узнал, что если я вообще ничего не буду делать со своими волосами, то они вырастут кудрявыми и красивыми»

2. «Я в 19 лет и в 20. Борода полностью изменила меня»

3. «Сегодня состриг свои длинные волосы. Правильно ли я поступил?»

4. «Хотя усы и делают меня старше, чувствую себя куда привлекательнее»

5. «Вместо бороды решил носить усы»

6. «Я был большим и лысеющим. Решил убрать волосы и отрастить бороду»

7. Через 14 месяцев после пересадки волос

8. «Не уверен, что мне так больше идет, но я хотел перемен»

9. «Идет ли мне бритая голова с такой бородкой?»

10. «Прислушался к предложениям других людей — сбрил усы и постригся. Фото до и после»

Ого! Ты же превратился из актера второго плана в главного персонажа! Отлично выглядишь! © okiokiokir / Reddit



11. Без бороды и с бородой (23 года и 25 лет)

12. «3 года разницы. Ага, я до сих пор не научился улыбаться»

13. «Как выглядела моя борода 12 лет назад. Больше никогда не вернусь к прежней длине»

14. «Усы, о которых я мечтал, стали реальностью»

15. «Мне советовали сменить стрижку. Наконец я это сделал. И совсем не жалею»

16. «Идет ли мне такая короткая стрижка? Фото до и после»

17. «Не знаю, как лучше: без бороды или с ней»

18. «Я 28 лет ходил чисто выбритым. Вот уже месяц, как попробовал что-то новенькое»

Бонус: «Я уже жалею об этом...»

Что ты натворил? Отрасти свою бороду обратно! © AdjeYen / Reddit