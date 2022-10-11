18 огорошивающих фото, которые демонстрируют могущество времени

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Для многих из нас время бежит быстро и незаметно. Не успеешь глазом моргнуть, как окажется, что любимый котенок вырос в упитанного рыжулю, а кроксам, купленным «на днях», «исполнилось» уже 6 лет. Не надо далеко ходить — повседневные вещи наглядно показывают скорость развития технологий и мощь влияния окружающей среды.

«Вот так поменялось мое лицо за 5 лет»

«Первый день моего отца в школе в 70-х и 50 лет спустя»

«Мои рабочие брюки после 6 месяцев использования и новые»

«Мой кот год спустя»

«Кроксы, которые я ношу как повседневную обувь уже 6 лет, и новая пара»

Просто дерево выросло вокруг этого знака. Забавно, что слово «помогите» осталось видно

Со временем стало видно, где люди прислонялись спиной к стене



Следы на полу от регулярного падения стальных деталей в течение многих лет

«По моему поясу видно, как я худел»

«Разница в износе обуви между моей обычной ногой и протезом спустя год»

«Моя коллекция показывает эволюцию портативных устройств хранения данных за последние 45 лет»

Тот же стол, тот же кошелек, но спустя 6 лет



«Мой рыбный соус со временем образовал крутые кристаллы соли при комнатной температуре»

«Я нашел эту пару туфель замурованной в столетний бетон, который со временем был размыт водопадом»

«Этим летом я была на встрече выпускников и в итоге снова влюбилась в своего школьного возлюбленного. Вот мы, когда нам было по 14 лет и сейчас. Нам по 30 лет»

«Гвозди, которые я вытащил из внешней стены моего 150-летнего дома»

«Сотни выступлений в год на протяжении почти 15 лет»

«Новая обувь и моя рабочая, которой всего 4 месяца»