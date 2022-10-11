18 огорошивающих фото, которые демонстрируют могущество времени
Для многих из нас время бежит быстро и незаметно. Не успеешь глазом моргнуть, как окажется, что любимый котенок вырос в упитанного рыжулю, а кроксам, купленным «на днях», «исполнилось» уже 6 лет. Не надо далеко ходить — повседневные вещи наглядно показывают скорость развития технологий и мощь влияния окружающей среды.
«Вот так поменялось мое лицо за 5 лет»
«Первый день моего отца в школе в 70-х и 50 лет спустя»
«Мои рабочие брюки после 6 месяцев использования и новые»
«Мой кот год спустя»
«Кроксы, которые я ношу как повседневную обувь уже 6 лет, и новая пара»
Просто дерево выросло вокруг этого знака. Забавно, что слово «помогите» осталось видно
Со временем стало видно, где люди прислонялись спиной к стене
Следы на полу от регулярного падения стальных деталей в течение многих лет
«По моему поясу видно, как я худел»
«Разница в износе обуви между моей обычной ногой и протезом спустя год»
«Моя коллекция показывает эволюцию портативных устройств хранения данных за последние 45 лет»
Тот же стол, тот же кошелек, но спустя 6 лет
«Мой рыбный соус со временем образовал крутые кристаллы соли при комнатной температуре»
«Я нашел эту пару туфель замурованной в столетний бетон, который со временем был размыт водопадом»
«Этим летом я была на встрече выпускников и в итоге снова влюбилась в своего школьного возлюбленного. Вот мы, когда нам было по 14 лет и сейчас. Нам по 30 лет»
«Гвозди, которые я вытащил из внешней стены моего 150-летнего дома»
«Сотни выступлений в год на протяжении почти 15 лет»
«Новая обувь и моя рабочая, которой всего 4 месяца»
- Вы работаете на отбеливающем заводе? © padre_eterno / Reddit
- Нет, я работаю на лесопилке. © Jackhammer2337 / Reddit
А для вас время начало быстрее идти или его восприятие осталось на том же уровне?
Фото на превью kosdorja / Reddit
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