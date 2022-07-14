18 подтверждений тому, что никто не застрахован от сюрпризов даже дома

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Никогда не знаешь, что может произойти в следующую секунду: возможно любое приключение, даже если вы находитесь дома. Например, соседский кот решит злоупотребить вашим гостеприимством или обнаружится потайной колодец.

У некоторых из нас в ADME тоже есть пара историй о таких сюрпризах, но они вряд ли могут тягаться с теми, которые выложили в интернет герои нашей подборки.

«Под моей машиной сидит пингвин. Кстати, я живу в Африке»

«Я сажала цветы, и этот малыш просто приземлился на меня!»

«Пиццу без глютена доставили мне неразрезанной, зато со специальным ножом»

«Без глютена».

«Мне посоветовали завести кошку, чтобы решить проблему с мышами. Теперь у меня проблема еще и с кошкой»

«Просто силуэт нашего фигового дерева»

«Моему дому 250 лет, и он имеет некоторые особенности, которых нет в более новых домах»

Я уверен, что там вполне может быть дама из «Звонка». © dreamtripper89 / Reddit

«Этот малыш схватил в моем саду арбуз, подходящий ему по размеру»

«Я открыл дверь перед дружелюбным соседским котом всего на 5 секунд, а он уже чувствует себя как дома»

«Жарил шашлыки и обнаружил это у себя во дворе. Папа рассказал о палатке соседке, и она предположила, что, возможно, это ее сын ее поставил»



«Мой кактус решил зацвести ночью»

«Из моего окна выпал круглый кусок стекла. Я не знаю, как это могло произойти»

Семья колибри свила гнездо в висящих плавательных очках

«Вчера вечером у меня на заднем дворе прогуливался павлин»

«Через щель между моим окном и абажуром просачивается свет, создавая силуэт единицы»

«Я случайно узнала, что мой кот сам научился пользоваться унитазом»

«Дверца стиральной машины разлетелась на кусочки, когда стиралась моя одежда»

«Прошлой ночью нам нанесли неожиданный визит»



«Мы переехали в новый дом и обнаружили это под раковиной»

Это шарики для теплоизоляции. Ими заполняют полости дома, а эти просто укатились. Будьте внимательны во время ремонта: они могут внезапно оказаться повсюду. © Timdavidhill / Reddit