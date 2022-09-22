18 пользователей сети, которые сделали крутые открытия прямо в режиме обычной жизни

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Жизнь полна сюрпризов, и некоторые люди на собственном опыте убеждаются в этом. Будь то неожиданные находки, причуды природы или просто маленькие бытовые открытия. Например, готовишь на кухне каждый день, а потом в один прекрасный момент видишь, что конфорка вдруг стала фиолетовой, или внезапно понимаешь, для чего нужна дырка в ручке сковородки.

Пользователи сети из сегодняшней подборки поделились своими открытиями, а мы в ADME не смогли пройти мимо.

Оказывается, бывают такие пазлы. И их даже реально собрать

Я вот купил такой для мамы, заядлой любительницы головоломок, а она отказалась даже открывать его. © astromech_dj / Reddit

На дерево повесили вывеску, а оно проросло над самой табличкой, но надпись осталась видна полностью

Нашел информацию о том, что надпись представляет собой виниловую пленку, наклеенную на алюминиевую табличку. При определенных обстоятельствах кора действительно может расти под пленкой и поверх алюминия. © WutzUpples69 / Reddit

«Тень человека покажет время, если встать на отметке с текущим месяцем»

«Внешние цифры относятся к зимнему времени, внутренние — к летнему».

«При осмотре дома оказалось, что к унитазу подключена горячая вода. Вот как я это выяснил»

Аппарат VeinViewer в действии. Показывает вены в режиме реального времени

«На рыбалке папа выловил телефон вот в таком виде»

«Я только что осознал, что настоящая косточка персика находится внутри другой „косточки“, которая защищает семя до момента прорастания»

Черт возьми, только хотела сказать, что знала это, но потом поняла, что на самом деле нет. © mrshanana / Reddit

«В „сегодня“ лет я узнал о существовании желтого арбуза»

С этим слизняком все в порядке, гигантская дыра — это просто его ноздря

«Недавно выяснил, что в моем телефоне есть инфракрасная камера, поэтому я могу видеть сквозь некоторые пластмассовые предметы»

«Через год мы поняли, что лист фикуса пустит корни, но из него никогда не вырастет новое растение»

«Только что узнал, что книга, которую я читал последние несколько недель, светится в темноте»

Айзек Азимов. «Основание».

«Оказалось, что плотные шторы в нашей комнате проецируют вид из окна на стену»

«Хотел сфоткать, как готовлю еду, и вдруг увидел, что конфорка через камеру стала фиолетовой»

Так это потому, что инфракрасное излучение через камеру выглядит фиолетовым. С пультом от телевизора это тоже работает: если его направить на камеру лампочкой, которая переключает каналы, и нажать на любую кнопку в момент фото, то свет этой лампочки будет фиолетовым. © International-Yak-16 / Reddit

«Акульи зубы, которые мы с семьей нашли на пляже на этой неделе»

«Мне стало скучно, я сорвал ветку из своего сада и случайно обнаружил, что одно из растений на моем заднем дворе производит шелк»

«Обнаружила, что мои виниры не светятся в ультрафиолетовом свете»

«Случайно наткнулись на пляже на окаменелые позвонки кита»