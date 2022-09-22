18 пользователей сети, которые сделали крутые открытия прямо в режиме обычной жизни
Жизнь полна сюрпризов, и некоторые люди на собственном опыте убеждаются в этом. Будь то неожиданные находки, причуды природы или просто маленькие бытовые открытия. Например, готовишь на кухне каждый день, а потом в один прекрасный момент видишь, что конфорка вдруг стала фиолетовой, или внезапно понимаешь, для чего нужна дырка в ручке сковородки.
Пользователи сети из сегодняшней подборки поделились своими открытиями, а мы в ADME не смогли пройти мимо.
Оказывается, бывают такие пазлы. И их даже реально собрать
- Я вот купил такой для мамы, заядлой любительницы головоломок, а она отказалась даже открывать его. © astromech_dj / Reddit
На дерево повесили вывеску, а оно проросло над самой табличкой, но надпись осталась видна полностью
- Нашел информацию о том, что надпись представляет собой виниловую пленку, наклеенную на алюминиевую табличку. При определенных обстоятельствах кора действительно может расти под пленкой и поверх алюминия. © WutzUpples69 / Reddit
«Тень человека покажет время, если встать на отметке с текущим месяцем»
«Внешние цифры относятся к зимнему времени, внутренние — к летнему».
«При осмотре дома оказалось, что к унитазу подключена горячая вода. Вот как я это выяснил»
Аппарат VeinViewer в действии. Показывает вены в режиме реального времени
«На рыбалке папа выловил телефон вот в таком виде»
«Я только что осознал, что настоящая косточка персика находится внутри другой „косточки“, которая защищает семя до момента прорастания»
- Черт возьми, только хотела сказать, что знала это, но потом поняла, что на самом деле нет. © mrshanana / Reddit
«В „сегодня“ лет я узнал о существовании желтого арбуза»
С этим слизняком все в порядке, гигантская дыра — это просто его ноздря
«Недавно выяснил, что в моем телефоне есть инфракрасная камера, поэтому я могу видеть сквозь некоторые пластмассовые предметы»
«Через год мы поняли, что лист фикуса пустит корни, но из него никогда не вырастет новое растение»
«Только что узнал, что книга, которую я читал последние несколько недель, светится в темноте»
Айзек Азимов. «Основание».
«Оказалось, что плотные шторы в нашей комнате проецируют вид из окна на стену»
«Хотел сфоткать, как готовлю еду, и вдруг увидел, что конфорка через камеру стала фиолетовой»
- Так это потому, что инфракрасное излучение через камеру выглядит фиолетовым. С пультом от телевизора это тоже работает: если его направить на камеру лампочкой, которая переключает каналы, и нажать на любую кнопку в момент фото, то свет этой лампочки будет фиолетовым. © International-Yak-16 / Reddit
«Акульи зубы, которые мы с семьей нашли на пляже на этой неделе»
«Мне стало скучно, я сорвал ветку из своего сада и случайно обнаружил, что одно из растений на моем заднем дворе производит шелк»
«Обнаружила, что мои виниры не светятся в ультрафиолетовом свете»
«Случайно наткнулись на пляже на окаменелые позвонки кита»
А вы делали случайные открытия? Или, может быть, находили что-то занимательное?
Фото на превью sarahkbug / Reddit, MacintoshEddie / Reddit
AdMe/Народное творчество/18 пользователей сети, которые сделали крутые открытия прямо в режиме обычной жизни
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