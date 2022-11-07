18 человек показали винтажную косметику, которой самое место в музее редкостей

Индустрия красоты за время своего существования успела претерпеть немало изменений. Еще в прошлом веке женщины пользовались средствами, которые могли «похвастаться» наличием токсичных элементов из таблицы Менделеева. В наше же время производители стараются сделать все безопаснее и натуральнее. Однако менялся не только состав продуктов, но и их внешний вид и сопутствующие аксессуары. Современная косметика редко может похвалиться, например, резным колпачком для помады, а вот винтажная — запросто.

«Сегодня нашла в комиссионке винтажную карусель для помады. В один из кармашков влез мой блеск для губ»

«Нашла в комиссионном магазине бутылек 1920-х гг. с парфюмом Caresse d’Amour от Mury — известного французской бренда начала ХХ века»

Ого, похоже, что он был выпущен в 1917 году. И как вам аромат? © refugefirstmate / Reddit

Запах очень сложный и приятный. Пряно-пудровый с цветочным оттенком. © A_Name_With_No_Horse / Reddit

«Самый старый флакон духов в моей коллекции. Изготовлен в 1880-х гг. из уранового стекла, поэтому светится»

«Моя мама нашла пудреницу 1980-х гг.»

Старинная подставка для губной помады

«Подарила маме винтажную пудреницу на День матери! Заполнила ее свежим продуктом»

Парфюмерный атомайзер 1960-х гг.

Компактная пудреница в виде ракушки и помада в оригинальной бархатистой коробочке

«Компактная палетка в стиле ар-деко середины прошлого века, изготовленная из бронзы и кожи со вставкой из эмали»

«Нашла в комиссионке винтажные флаконы лавандового цвета для духов. Не могу дождаться момента, когда поставлю их на туалетный столик!»

Медальон для твердых духов Shiseido Zen 1964 г.

«Сегодня почистила эту красоту. Похоже на то, что это итальянский флакон 1920–30-х гг., серебряный. Вставила в него новую помаду»

Старинная компактная пудра с пуховкой

Старая японская туалетная пудреница

Держатель для помады прошлого века

«Нашла на барахолке сумочку, а из нее вывалились эти старинные румяна»

Парфюм в ажурном флаконе 1960-х гг.

«Один из самых ценных предметов моей коллекции старинных предметов. Чудесная прессованная пудра от Max Factor»