18 производителей, которым лучше шить мешки для картошки, а не вещи для людей

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Когда мы покупаем одежду или сумку, надеемся носить их долго. Но порой новые джинсы или долгожданное платье имеют какую-нибудь неприятную деталь: то ширинка вставлена криво, то принт чудной, то ремешки не там, где нужно.

ADME разузнал, с какими недочетами в работе производителей одежды сталкивались интернет- пользователи.

«Моя девушка купила дорогущие джинсы. Их даже никак не вернешь теперь. А вместо карманов — обманки»

На футболке случайно напечатали имя файла изображения или это дизайн такой?

Когда надеваешь это платье и потеешь, принт начинает растекаться

«На майке ребенка нашел динозавра с 5 лапками»

«Это футболка моего племянника. Кажется, недавно открыли новую Солнечную систему»

Вокруг ракеты в центре изображения вращаются: Марс, Солнце, Земля, еще один Марс, Венера, Сатурн, Нептун, Уран, Плутон.

Пожалуй, на юбке нашлось бы место не только для нижней челюсти хищника

«Уже год ношу эту шапку. И только заметил, что на ней есть надпись, которую не прочитать. Она вышита нитками такого же цвета, что и шапка»

Новый тренд — печатать принты вверх ногами

Для ношения этих шлепок понадобится дырка в пальце

«Я надел футболку 2 раза, и вот что стало с принтом»

«Моя толстовка. Нельзя ли было поместить надпись выше?»

«У моей жены этот свитер уже более 10 лет, и она до сих пор задается вопросом, почему они поместили орла именно на букву O, а не на следующую»

Это 2 пары шорт 4-го размера. Их производит и продает одна и та же компания

Карман оторвался от джинсов во время стирки

«Видел, как 3 разных человека ударились ногами об эту сумку»

«Кепка моего друга и моя имеют одинаковый дизайн. Но его якобы изображает Гавайи, а моя — Колорадо»

В таких карманах рукам не суждено отдохнуть ни одной секунды

Эта сумка стоит кучу денег, но выглядит так, будто на ней плесень