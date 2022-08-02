18 производителей, которым лучше шить мешки для картошки, а не вещи для людей
Когда мы покупаем одежду или сумку, надеемся носить их долго. Но порой новые джинсы или долгожданное платье имеют какую-нибудь неприятную деталь: то ширинка вставлена криво, то принт чудной, то ремешки не там, где нужно.
ADME разузнал, с какими недочетами в работе производителей одежды сталкивались интернет- пользователи.
«Моя девушка купила дорогущие джинсы. Их даже никак не вернешь теперь. А вместо карманов — обманки»
На футболке случайно напечатали имя файла изображения или это дизайн такой?
Когда надеваешь это платье и потеешь, принт начинает растекаться
«На майке ребенка нашел динозавра с 5 лапками»
«Это футболка моего племянника. Кажется, недавно открыли новую Солнечную систему»
Вокруг ракеты в центре изображения вращаются: Марс, Солнце, Земля, еще один Марс, Венера, Сатурн, Нептун, Уран, Плутон.
Пожалуй, на юбке нашлось бы место не только для нижней челюсти хищника
«Уже год ношу эту шапку. И только заметил, что на ней есть надпись, которую не прочитать. Она вышита нитками такого же цвета, что и шапка»
Новый тренд — печатать принты вверх ногами
Для ношения этих шлепок понадобится дырка в пальце
«Я надел футболку 2 раза, и вот что стало с принтом»
«Моя толстовка. Нельзя ли было поместить надпись выше?»
«У моей жены этот свитер уже более 10 лет, и она до сих пор задается вопросом, почему они поместили орла именно на букву O, а не на следующую»
Это 2 пары шорт 4-го размера. Их производит и продает одна и та же компания
Карман оторвался от джинсов во время стирки
«Видел, как 3 разных человека ударились ногами об эту сумку»
«Кепка моего друга и моя имеют одинаковый дизайн. Но его якобы изображает Гавайи, а моя — Колорадо»
В таких карманах рукам не суждено отдохнуть ни одной секунды
Эта сумка стоит кучу денег, но выглядит так, будто на ней плесень
От каких недочетов в работе производителей одежды у вас уже глаз дергается?
Фото на превью 109488 / Reddit
AdMe/Народное творчество/18 производителей, которым лучше шить мешки для картошки, а не вещи для людей
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