18 человек, которых природные явления смогли поразить в самое сердце
Природа — весьма талантливый художник. И даже наскучивший пейзаж за окном может внезапно превратиться в красочную картину. Главное — вовремя заметить, как вселенная проявляет свою креативность.
После просмотра фотографий героев нашей подборки нам в ADME срочно захотелось выбраться на воздух или хотя бы завести на своем подоконнике парочку растений.
«Кажется, я обнаружил место, где заканчивается радуга»
Место, где идет дождь, выглядит как душ
«Вот так мое растение тянется к солнышку»
Редкое явление — вымеобразные облака
«Сегодня у нас выпал град размером с мяч для гольфа»
Небо окрасилось в фиолетовый цвет
«Поймал момент, когда молния ударила в здание через облако»
Ветер подвинул снежные скатерти на столиках
«Пейзаж перед моим домом»
- Повесьте это фото в рамочку, и если решите продать дом, то сделайте все, чтобы картина висела на видном месте. © SmileEchos / Reddit
«Я вижу облако-мишку»
- А я вижу облако-медведя, который катается на серфе и пытается поймать курицу. © Tommysrx / Reddit
«Фото без фотошопа. Запечатлел редкое явление под названием „красный дождь“»
Красный дождь — это осадки с примесью пыли или микроорганизмов соответствующего оттенка.
Кажется, будто внутри дерева — человеческое лицо
Молния изображает человечка
Дождевая вода, которая замерзла на веточке хвои, выглядит как хрусталь
Облака в горах окрасились в цвета радуги
«Удалось сфотографировать радугу и молнию одновременно»
Природа поглотила колесо
«Сфотографировал закат»
- Обычно вымеобразные облака — это предвестники сильного шторма. © needt9379876 / Reddit
А какие природные явления, по вашему мнению, выглядят наиболее красочно и впечатляюще?
Фото на превью Sr71miller / Reddit, max1apple / Reddit
AdMe/Народное творчество/18 человек, которых природные явления смогли поразить в самое сердце
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