18 человек, которых природные явления смогли поразить в самое сердце

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Природа — весьма талантливый художник. И даже наскучивший пейзаж за окном может внезапно превратиться в красочную картину. Главное — вовремя заметить, как вселенная проявляет свою креативность.

После просмотра фотографий героев нашей подборки нам в ADME срочно захотелось выбраться на воздух или хотя бы завести на своем подоконнике парочку растений.

«Кажется, я обнаружил место, где заканчивается радуга»

Место, где идет дождь, выглядит как душ

«Вот так мое растение тянется к солнышку»

Редкое явление — вымеобразные облака

«Сегодня у нас выпал град размером с мяч для гольфа»

Небо окрасилось в фиолетовый цвет

«Поймал момент, когда молния ударила в здание через облако»

Ветер подвинул снежные скатерти на столиках

«Пейзаж перед моим домом»

Повесьте это фото в рамочку, и если решите продать дом, то сделайте все, чтобы картина висела на видном месте. © SmileEchos / Reddit

«Я вижу облако-мишку»

А я вижу облако-медведя, который катается на серфе и пытается поймать курицу. © Tommysrx / Reddit

«Фото без фотошопа. Запечатлел редкое явление под названием „красный дождь“»

Красный дождь — это осадки с примесью пыли или микроорганизмов соответствующего оттенка.

Кажется, будто внутри дерева — человеческое лицо

Молния изображает человечка

Дождевая вода, которая замерзла на веточке хвои, выглядит как хрусталь

Облака в горах окрасились в цвета радуги

«Удалось сфотографировать радугу и молнию одновременно»

Природа поглотила колесо

«Сфотографировал закат»

Обычно вымеобразные облака — это предвестники сильного шторма. © needt9379876 / Reddit