18 случаев, когда за татуировкой таилась история на миллион
В последнее время культура татуировок стала очень популярна, а тату рассматривается как некий способ самовыражения. Каждый сам решает, делать ее ради забавы, смены имиджа или же оставить на своем теле напоминание о важном жизненном событии.
Мы в ADME впечатлены рисунками на теле героев нашей подборки, тем более что за каждым из них стоит нечто большее, чем просто картинка или надпись.
Когда самовнушение очень важно
- Давно хотела тату со сверчком из «Мулан» на удачу. И что-то у меня так плохо начался год, да и полоса серая была уже больше года. И я решилась. Набила себе в феврале тату на удачу. В мае меня уволили. А через 3 недели я уже официально трудилась в конкурирующей организации. На новом месте круче коллектив, есть возможность карьерного роста, зарплата больше, а работы меньше и мозг не выносят. © Подслушано / Ideer
«Вчера сделал тату с персонажем игры Apex в честь одного из моих лучших друзей, который скончался в прошлом году. Я скучаю по тебе. Люблю тебя, дружище»
«Это моя первая татуировка. Я глух на левое ухо и никогда еще не был так взволнован»
«С раннего детства я рисовал перископ, пропеллер, пузырьки и иллюминаторы на родимом пятне моего сына, похожем на подводную лодку. На свое 18-летие он захотел сделать рисунок постоянным, поэтому я сделал такую же татуировку»
Когда решил запутать сам себя
- Учусь водить. Ехала как-то на занятие в метро и обратила внимание на парня, у которого была уже довольно старая татуировка: крупным красивым почерком на левой руке на внешней стороне кисти было написано «правая». Я еще подумала: «Забавная татуировка. Интересно, не путается ли сам?» В тот же день впервые перепутала лево и право. © Подслушано / Ideer
«В прошлом году у меня диагностировали рак 3-й стадии, хотя мне было всего 28. Я знала, что если переживу химиотерапию, то сделаю ее. Счастлива сказать, что я в ремиссии и что это все еще я»
«Несмотря ни на что, это все еще ты».
«Я средний ребенок из 3 братьев, и на день рождения младшего мы сделали себе тату с символами Даров Смерти»
«Мама начала читать нам „Гарри Поттера“, когда нам было примерно по 8 лет. Она читала вслух каждую книгу вплоть до старшей школы. Это пробудило во всех нас любовь к книгам, и у меня остались приятные воспоминания о тех сеансах чтения».
«Только что сделал эту татуировку в память о своем младшем брате. Я выбрал ее, потому что она символизирует для меня 2 души, которые даже после самого конца снова находят друг друга»
Тату как напоминание самой себе
- Пережила депрессию в 19-летнем возрасте. Хочу сказать, что, пока человек сам не захочет, ему никто не поможет. Но! Отдохнуть от мира в стационаре очень помогает. Под вечным давлением и стрессом (учеба, работа, дети) сложно разобраться в себе. Когда вышла из клиники, сделала тату жар-птицы в качестве символа новой жизни. Никогда не позволю себе снова стоять у пропасти. © Подслушано / Ideer
«Подруга сделала татуировку со своим лучшим другом, и тот ее одобрил»
«Потеряла маму в апреле. Сделала тату с одним из ее рисунков и запиской, которую она мне написала»
«Я лучше буду под дождем с тобой, чем одна под солнечным светом. Люблю тебя».
«Мы с парнем сделали эти парные татуировки, чтобы отпраздновать нашу первую годовщину»
«Моя мама ушла в лучший мир несколько месяцев назад, а вчера я сделал свою первую татуировку в виде одной из записок, которые она оставляла нам иногда»
«Люблю тебя».
Когда понимаешь, что все случается не зря
- В детстве опрокинула на себя чайник с кипятком. Родители быстро приняли меры, отвезли в больницу. Но ожоги все равно остались. Я очень комплексовала и в итоге лет в 20 забила татухами все свои шрамы. Смотрится офигенно. Старшее поколение плюется, конечно, но я тащусь все равно. В какой-то степени я даже благодарна судьбе, ведь иначе я бы, может, и не решилась на такую перемену во внешности, не прониклась культурой тату и не стала бы мастером. Я нашла себя. © Подслушано / Ideer
«Потеряли отца и вместе с сестрой сделали татуировки в честь него»
«Красная птица — для него. Синие птицы — для его родителей, моих бабушки и дедушки. Мой папа умел подражать многим птицам. А бабушка дарила нам с сестрой фигурки синих птиц на важные события в жизни».
«Я спросил отца, какую татуировку мне сделать. Он не был впечатлен»
«„Тебе не нужно еще одно тату“. Папа».
«Портрет моей собаки»
«Сегодня выяснилось, что животные с рисунка моего 5-летнего сына, который он оставил на столе, были „сохранены“ несколькими бариста кофейни в виде татуировок. Видимо, пора открывать тату-салон»
А как вы относитесь к искусству татуировок?