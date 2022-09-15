18 случаев, когда за татуировкой таилась история на миллион

В последнее время культура татуировок стала очень популярна, а тату рассматривается как некий способ самовыражения. Каждый сам решает, делать ее ради забавы, смены имиджа или же оставить на своем теле напоминание о важном жизненном событии.

Мы в ADME впечатлены рисунками на теле героев нашей подборки, тем более что за каждым из них стоит нечто большее, чем просто картинка или надпись.

Когда самовнушение очень важно

Давно хотела тату со сверчком из «Мулан» на удачу. И что-то у меня так плохо начался год, да и полоса серая была уже больше года. И я решилась. Набила себе в феврале тату на удачу. В мае меня уволили. А через 3 недели я уже официально трудилась в конкурирующей организации. На новом месте круче коллектив, есть возможность карьерного роста, зарплата больше, а работы меньше и мозг не выносят. © Подслушано / Ideer

«Вчера сделал тату с персонажем игры Apex в честь одного из моих лучших друзей, который скончался в прошлом году. Я скучаю по тебе. Люблю тебя, дружище»

«Это моя первая татуировка. Я глух на левое ухо и никогда еще не был так взволнован»

«С раннего детства я рисовал перископ, пропеллер, пузырьки и иллюминаторы на родимом пятне моего сына, похожем на подводную лодку. На свое 18-летие он захотел сделать рисунок постоянным, поэтому я сделал такую же татуировку»

Когда решил запутать сам себя

Учусь водить. Ехала как-то на занятие в метро и обратила внимание на парня, у которого была уже довольно старая татуировка: крупным красивым почерком на левой руке на внешней стороне кисти было написано «правая». Я еще подумала: «Забавная татуировка. Интересно, не путается ли сам?» В тот же день впервые перепутала лево и право. © Подслушано / Ideer

«В прошлом году у меня диагностировали рак 3-й стадии, хотя мне было всего 28. Я знала, что если переживу химиотерапию, то сделаю ее. Счастлива сказать, что я в ремиссии и что это все еще я»

«Несмотря ни на что, это все еще ты».

«Я средний ребенок из 3 братьев, и на день рождения младшего мы сделали себе тату с символами Даров Смерти»

«Мама начала читать нам „Гарри Поттера“, когда нам было примерно по 8 лет. Она читала вслух каждую книгу вплоть до старшей школы. Это пробудило во всех нас любовь к книгам, и у меня остались приятные воспоминания о тех сеансах чтения».

«Только что сделал эту татуировку в память о своем младшем брате. Я выбрал ее, потому что она символизирует для меня 2 души, которые даже после самого конца снова находят друг друга»

Тату как напоминание самой себе

Пережила депрессию в 19-летнем возрасте. Хочу сказать, что, пока человек сам не захочет, ему никто не поможет. Но! Отдохнуть от мира в стационаре очень помогает. Под вечным давлением и стрессом (учеба, работа, дети) сложно разобраться в себе. Когда вышла из клиники, сделала тату жар-птицы в качестве символа новой жизни. Никогда не позволю себе снова стоять у пропасти. © Подслушано / Ideer

«Подруга сделала татуировку со своим лучшим другом, и тот ее одобрил»

«Потеряла маму в апреле. Сделала тату с одним из ее рисунков и запиской, которую она мне написала»

«Я лучше буду под дождем с тобой, чем одна под солнечным светом. Люблю тебя».

«Мы с парнем сделали эти парные татуировки, чтобы отпраздновать нашу первую годовщину»

«Моя мама ушла в лучший мир несколько месяцев назад, а вчера я сделал свою первую татуировку в виде одной из записок, которые она оставляла нам иногда»

«Люблю тебя».

Когда понимаешь, что все случается не зря

В детстве опрокинула на себя чайник с кипятком. Родители быстро приняли меры, отвезли в больницу. Но ожоги все равно остались. Я очень комплексовала и в итоге лет в 20 забила татухами все свои шрамы. Смотрится офигенно. Старшее поколение плюется, конечно, но я тащусь все равно. В какой-то степени я даже благодарна судьбе, ведь иначе я бы, может, и не решилась на такую перемену во внешности, не прониклась культурой тату и не стала бы мастером. Я нашла себя. © Подслушано / Ideer

«Потеряли отца и вместе с сестрой сделали татуировки в честь него»

«Красная птица — для него. Синие птицы — для его родителей, моих бабушки и дедушки. Мой папа умел подражать многим птицам. А бабушка дарила нам с сестрой фигурки синих птиц на важные события в жизни».

«Я спросил отца, какую татуировку мне сделать. Он не был впечатлен»

«„Тебе не нужно еще одно тату“. Папа».

«Портрет моей собаки»

«Сегодня выяснилось, что животные с рисунка моего 5-летнего сына, который он оставил на столе, были „сохранены“ несколькими бариста кофейни в виде татуировок. Видимо, пора открывать тату-салон»