18 совпадений, которые можно отнести к разряду «Один шанс на миллион»

Когда зубная щетка спасает падающее зеркало, а осы делают гнездо на бутылке со спреем против ос — это, прямо скажем, встречается нечасто. Будь то удача или невезение, некоторые люди переживают моменты, в которые вы не поверили бы, если бы не сфотографировали их сами. К счастью, в некоторых случаях камера была под рукой.

ADME готов вам продемонстрировать доказательства того, что порой эти редкие ситуации можно поймать в кадр.

1. «Сказал своей девушке, что поставить монетку на ребро невозможно»

2. «Я увидел автомобили Honda Civic 4 поколений, которые стояли по порядку в соответствии с их возрастом, все белые»

3. «На картоне, который мы используем на работе, обнаружил букву Е, которая пережила процесс переработки»

4. «Нашел в винтажном магазине чашу, сделанную человеком, который вдохновлял меня в детстве. Дома я понял, что это чаша из книги, которая у меня уже 31 год»

5. «Мой новый робот-пылесос, видимо, решил сдаться»

6. «Актер Шон Эстин влез на мое фото в 1993 году на балу в честь посвящения и еще раз — 26 лет спустя в Диснейленде»

7. «Я свайпал профили в Tinder в отделе отпуска лекарств. Поднял голову и увидел девушку, которую собирался свайпнуть»

8. «Я успел сделать фото до того, как символ „1|3“ появился на экране»

9. Эти перегоревшие надписи идеально продолжают друг друга

10. «Мой брат сбил все кегли, кроме 7, 8, 9 и 10. Странно, правда?»

11. Идеальное расположение паутины

12. «Лист упал перед моим телефоном в то время, как я делал это фото»

13. «Зеркало в ванной отвалилось и упало. Оно не разбилось только благодаря моей зубной щетке»

14. Осы сделали гнездо на бутылке со спреем против ос

15. «Однажды встретил Киану Ривза, когда мне было 14. И еще раз, когда мне было 17. Оба раза на нем была одна и та же футболка»

16. Один щенок из всего помета получился белым

17. «Белая полоса на теле моей собаки идеально совпадает с кромкой воды»

18. «Случайно обнаружили старое здание, похожее на то, что изображено на моей картине»

Что самое невероятное случалось с вами? У вас есть фотографии из разряда «Один шанс на миллион»?

Внимание: в мае 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.